"Hoy , señor presidente , pase a ser parte de la dolorosa realidad

Hoy voy a velar a mi hija , estudiante de la universidad del sur , capaz, inteligente, con solo 19 años y una vida por delante..

Hoy señor presidente , un trío de drogadictos , le quitaron la vida a mi hija, y por ende , parte de mi vida se va con ella ..

Hoy señor presidente , señora ministra de Seguridad , gobernadora y todos los que viven opulentamente con nuestros impuestos , fallaron en proteger una vida de una excelentísima persona , amiga , hija y estudiante

Hoy señores gobernantes , mi llanto no para , me duelen los ojos.. me duele el alma…

Mañana, con un manto de tierra voy a despedir a MI UNICA HIJA

AGUSTINA SOLANGE BUSTOS , EN BAHÍA BLANCA , FUE ACUCHILLADA , POR TRES DROGADICTOS , …

HOY SEÑORES GOBERNANTES…. UN ASESINO.. YA CAMONA DE NUEVO POR DONDE ÚLTIMO A MI HIJA", escribió.