Además, contó un episodio que vivió con Rubén Benítez, el papá de los abusadores. "Un día, mi ex suegro me quiso apuñalar durante una discusión que tuve con Fernando. Estaba embarazada en ese entonces y me hirió a la altura de la rodilla. Me cortó un tendón y, como estaba en plena gestación, no me podían operar. Casi pierdo a mi hijo", contó. Por este episodio, Rubén fue condenado tres años con prisión en suspenso. Nunca fue preso. En las últimas horas se agregó a la lista una menor de edad que, años atrás había denunciado a Benítez, pero su causa había sido archivada.