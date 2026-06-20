Comediante y mago Camilo Pardo, de Fucks News, pidió a quienes votaron por Sergio Fajardo que no sean como él para la segunda vuelta presidencial

Los comediantes le preguntaron a uno de los espectadores por quién votará, y su respuesta al mencionar a Sergio Fajardo abrió el debate en medio del show, y se extendió a las redes sociales - crédito @fucksnewsnoticreo/IG

En la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia, un episodio viral protagonizado por los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez (presentadores del programa Fucks News) dejó en evidencia la presión y el miedo que sienten algunos de los votantes a la hora de definir su apoyo en la segunda vuelta que definirá el domingo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

La charla quedó registrada durante un show y el fragmento del show fue difundido el 19 de junio a través de la cuenta de Instagram de Pardo reveló el ambiente de polarización y hostigamiento político en el país, a solo dos días de la jornada electoral.

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El mismo día, el otro proyecto de Camilo Sánchez, el video pódcast Por la ventana, fue blanco de un hackeo mientras se transmitía en vivo un episodio con Cepeda, candidato presidencial y rival de De la Espriella.

Este hecho generó sospechas sobre la posible participación de simpatizantes del candidato de la derecha en el ataque digital, y con ello aumenta la inquietud alrededor de la libertad de expresión en medio del proceso electoral.

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Pardo cuestionó a uno de los asistentes al evento junto a su compañero Camilo Sánchez - créditos @camilopmagia/IG | @fucksnewsnoticreo/IG

Miedo, presión familiar y voto en blanco: el testimonio que encendió el debate

Durante el espectáculo, Pardo y Sánchez abrieron un diálogo con los asistentes sobre las difíciles decisiones de votar en un clima marcado por la violencia verbal y la polarización.

Al preguntar a uno de los asistentes por quién votaría, la respuesta fue inmediata: “Es que me da miedo”.

La frase provocó risas nerviosas del público y una reacción de los comediantes, quienes buscaron indagar el origen de ese temor.

Sánchez intervino con tono relajado y le dijo: “Pero ¿miedo qué? Nosotros no mordemos. Como ‘el Tigre’”, haciendo alusión a De la Espriella.

El joven explicó que, aunque su preferencia era Sergio Fajardo, y por quien voto en la primera vuelta, el asistir con su mejor amiga al evento le generó conflicto, dado que el padre de su conocida lo había amenazado.

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Entre bromas y comentarios, los comediantes identificaron la raíz del miedo en presiones familiares y políticas, uego de que Pardo le respondió: “El papá es de derecha, obvio”.

El video se compartió en redes sociales el viernes 19 de junio de 2026 - créditos @camilopmagia/IG | @fucksnewsnoticreo/IG

La conversación derivó en la opción de votar en blanco, y el asistente afirmó que, de no existir esa presión, elegiría dicha opción. Esto desató nuevas risas y una reacción directa de los anfitriones.

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“Usted está loco, malparido. Está loco. Tu papá tiene razón, no se meta con ese hijueputa”, le respondió uno de los comediantes a la mujer que acompañaba al hombre.

El intercambio, a pesar del toque de humor, reflejó el nivel de intimidación y autocensura que enfrentan algunos ciudadanos al expresar sus preferencias políticas en el actual proceso electoral.

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La intervención de los comediantes sirvió de termómetro social sobre el temor y la desconfianza que rodean la jornada electoral.

De la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con más de 10 millones de votos - crédito REUTERS/Sergio Acero

Sánchez y Pardo utilizaron la ironía para cuestionar la dificultad de expresar de forma abierta y sin crear conflicto, por el voto y la presión ejercida por figuras familiares.

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Por todo lo anterior, Pardo compartió en su mensaje adjunto a la grabación estas palabras: “Amigos que votaron por @sergiofajardovalderrama no sean como Fajardo”.

El video se suma a las críticas por el anuncio de Sergio Fajardo: no dijo por quién votará

El video del show se sumó a la discusión nacional sobre la falta de pronunciamientos claros por parte de Sergio Fajardo, quien fue criticado por no anunciar en público su apoyo a Cepeda, pero sí confirmar que no votará por De la Espriella.

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Fajardo se mostró preocupado por el nivel de polarización política en el país - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

Las declaraciones reflejaron el ambiente tenso y dividido descrito por Fajardo en el comunicado que compartió el mismo viernes 19 de junio: como una sociedad atravesada por “el miedo, la polarización y la presión sobre el voto”.

Las palabras de Fajardo provocaron críticas debido a que los más de un millón de votos que obtuvo en la primera vuelta podrían ser claves en la segunda vuelta.

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Una de las voces más críticas sobre Fajardo fue la activista, politóloga y creadora de contenido Karol Solís Menco, que señaló en una publicación desde su cuenta en Instagram: “Esta capacidad de escribir tanto para decir nada, es la misma razón por la que este proyecto fracasó. Una y otra vez. Una y otra vez”.

Fajardo compartió su compromiso con Colombia luego de que se conozcan los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026 - crédito @sergiofajardovalderrama/IG