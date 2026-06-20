Colombia

Comediante y mago Camilo Pardo, de Fucks News, pidió a quienes votaron por Sergio Fajardo que no sean como él para la segunda vuelta presidencial

El humorista compartió el video en la previa de la jornada electoral que se llevará a cabo el domingo 21 de junio entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Los comediantes le preguntaron a uno de los espectadores por quién votará, y su respuesta al mencionar a Sergio Fajardo abrió el debate en medio del show, y se extendió a las redes sociales - crédito @fucksnewsnoticreo/IG
Los comediantes le preguntaron a uno de los espectadores por quién votará, y su respuesta al mencionar a Sergio Fajardo abrió el debate en medio del show, y se extendió a las redes sociales - crédito @fucksnewsnoticreo/IG

En la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia, un episodio viral protagonizado por los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez (presentadores del programa Fucks News) dejó en evidencia la presión y el miedo que sienten algunos de los votantes a la hora de definir su apoyo en la segunda vuelta que definirá el domingo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

La charla quedó registrada durante un show y el fragmento del show fue difundido el 19 de junio a través de la cuenta de Instagram de Pardo reveló el ambiente de polarización y hostigamiento político en el país, a solo dos días de la jornada electoral.

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El mismo día, el otro proyecto de Camilo Sánchez, el video pódcast Por la ventana, fue blanco de un hackeo mientras se transmitía en vivo un episodio con Cepeda, candidato presidencial y rival de De la Espriella.

Este hecho generó sospechas sobre la posible participación de simpatizantes del candidato de la derecha en el ataque digital, y con ello aumenta la inquietud alrededor de la libertad de expresión en medio del proceso electoral.

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Pardo cuestionó a uno de los asistentes al evento junto a su compañero Camilo Sánchez - créditos @camilopmagia/IG | @fucksnewsnoticreo/IG

Miedo, presión familiar y voto en blanco: el testimonio que encendió el debate

Durante el espectáculo, Pardo y Sánchez abrieron un diálogo con los asistentes sobre las difíciles decisiones de votar en un clima marcado por la violencia verbal y la polarización.

Al preguntar a uno de los asistentes por quién votaría, la respuesta fue inmediata: “Es que me da miedo”.

La frase provocó risas nerviosas del público y una reacción de los comediantes, quienes buscaron indagar el origen de ese temor.

Sánchez intervino con tono relajado y le dijo: “Pero ¿miedo qué? Nosotros no mordemos. Como ‘el Tigre’”, haciendo alusión a De la Espriella.

El joven explicó que, aunque su preferencia era Sergio Fajardo, y por quien voto en la primera vuelta, el asistir con su mejor amiga al evento le generó conflicto, dado que el padre de su conocida lo había amenazado.

Entre bromas y comentarios, los comediantes identificaron la raíz del miedo en presiones familiares y políticas, uego de que Pardo le respondió: “El papá es de derecha, obvio”.

El video se compartió en redes sociales el viernes 19 de junio de 2026 - créditos @camilopmagia/IG | @fucksnewsnoticreo/IG
El video se compartió en redes sociales el viernes 19 de junio de 2026 - créditos @camilopmagia/IG | @fucksnewsnoticreo/IG

La conversación derivó en la opción de votar en blanco, y el asistente afirmó que, de no existir esa presión, elegiría dicha opción. Esto desató nuevas risas y una reacción directa de los anfitriones.

“Usted está loco, malparido. Está loco. Tu papá tiene razón, no se meta con ese hijueputa”, le respondió uno de los comediantes a la mujer que acompañaba al hombre.

El intercambio, a pesar del toque de humor, reflejó el nivel de intimidación y autocensura que enfrentan algunos ciudadanos al expresar sus preferencias políticas en el actual proceso electoral.

La intervención de los comediantes sirvió de termómetro social sobre el temor y la desconfianza que rodean la jornada electoral.

De la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con más de 10 millones de votos - crédito REUTERS/Sergio Acero
De la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con más de 10 millones de votos - crédito REUTERS/Sergio Acero

Sánchez y Pardo utilizaron la ironía para cuestionar la dificultad de expresar de forma abierta y sin crear conflicto, por el voto y la presión ejercida por figuras familiares.

Por todo lo anterior, Pardo compartió en su mensaje adjunto a la grabación estas palabras: “Amigos que votaron por @sergiofajardovalderrama no sean como Fajardo”.

El video se suma a las críticas por el anuncio de Sergio Fajardo: no dijo por quién votará

El video del show se sumó a la discusión nacional sobre la falta de pronunciamientos claros por parte de Sergio Fajardo, quien fue criticado por no anunciar en público su apoyo a Cepeda, pero sí confirmar que no votará por De la Espriella.

crédito @sergiofajardovalderrama/IG
Fajardo se mostró preocupado por el nivel de polarización política en el país - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

Las declaraciones reflejaron el ambiente tenso y dividido descrito por Fajardo en el comunicado que compartió el mismo viernes 19 de junio: como una sociedad atravesada por “el miedo, la polarización y la presión sobre el voto”.

Las palabras de Fajardo provocaron críticas debido a que los más de un millón de votos que obtuvo en la primera vuelta podrían ser claves en la segunda vuelta.

Una de las voces más críticas sobre Fajardo fue la activista, politóloga y creadora de contenido Karol Solís Menco, que señaló en una publicación desde su cuenta en Instagram: “Esta capacidad de escribir tanto para decir nada, es la misma razón por la que este proyecto fracasó. Una y otra vez. Una y otra vez”.

crédito @sergiofajardovalderrama/IG
Fajardo compartió su compromiso con Colombia luego de que se conozcan los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026 - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

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