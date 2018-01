—O sea, hay que estar muy atentos a lo que publicamos o compartimos con alguien que puede ser de confianza en ese momento…

—Totalmente. La clave es no exponernos. Aun en caso que hubiera una forma de restringir judicialmente a esa persona para que no publique el material, las imágenes ya pueden haber sido compartidas con otros usuarios y entonces ya no sabemos dónde está el contenido, y si no sabemos dónde está no sabemos qué puede pasar, ni dónde se va a publicar y sobre todo no sabemos quién puede poner en jaque nuestra privacidad.