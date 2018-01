Luego de su declaración, Ponce aportó una serie de videos para justificar su accionar y ratificar que no había agredido al oficial Escobal. Intenta demostrar que el Policía no fue herido por su "tacuara" (especia de mástil que sostiene las banderas) si no por una piedra, que impactó en su cabeza, y que él tampoco lanzó.