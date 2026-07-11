México

Capturan en Argentina a mexicano con orden de captura internacional por narcotráfico

El presunto culpable permanece bajo custodia de la justicia argentina, mientras se lleva adelante el proceso de extradición hacia Estados Unidos

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Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, el narco mexicano detenido en Puerto Madero que era buscado por la justicia de Estados Unidos portada
Detención de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció la captura de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano buscado por la justicia de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico, quien mantenía una orden de arresto internacional emitida por ese país.

Según información oficial, el operativo fue resultado de labores de inteligencia y de la colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones, que permitió detectar la llegada del fugitivo a territorio argentino. Posteriormente, la dependencia confirmó con las autoridades estadounidenses la vigencia del pedido judicial y solicitó la intervención de Interpol y la Policía Federal Argentina.

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Su localización y detención se realizó en un hotel ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero, tras recibir datos precisos proporcionados por los organismos encargados del operativo.

Comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
Comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)

El ciudadano mexicano era requerido por el Distrito Norte de Illinois acusado de posesión, distribución y venta de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa judicial iniciada en 2016. Asimismo, había obtenido la libertad bajo fianza, pero posteriormente violó las condiciones impuestas y no se presentó ante el tribunal, quedando en calidad de prófugo.

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La SIDE destacó que este logro fue posible gracias a la coordinación entre el Sistema de Inteligencia Nacional y la cooperación internacional. El presunto culpable permanece bajo custodia de la justicia argentina, mientras se lleva adelante el proceso de extradición hacia EEUU.

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