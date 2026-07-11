Bernie Moreno confirmó asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Estoy deseoso de formar parte de una delegación histórica”

Bernie Moreno confirmó que integrará una delegación de Estados Unidos que viajará a Colombia para la posesión de Abelardo De la Espriella el 7 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El senador republicano Bernie Moreno confirmó que integrará la delegación estadounidense de alto nivel que viajará a Colombia para la posesión de Abelardo De la Espriella el 7 de agosto, en un gesto político que coincide con el mensaje de Washington de respaldo a la nueva administración y con llamados internacionales a respetar la transición presidencial.

La ceremonia marcará el inicio del periodo constitucional 2026-2030 de De la Espriella. Hasta ahora, no se conocen oficialmente todos los integrantes de la representación de Estados Unidos que asistirá al acto.

Moreno difundió el anuncio en su cuenta de X y reiteró su apoyo al presidente electo. “¡Estoy deseoso de formar parte de una delegación histórica y de alto nivel que viajará a Colombia para la investidura el 7 de agosto del nuevo presidente de Colombia, @ABDELAESPRIELLA!”, escribió el legislador.

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En el mismo mensaje, el senador fijó el tono de la relación que espera con el próximo Gobierno colombiano. “Estados Unidos está listo para apoyar a la nueva administración y ayudar a impulsar la seguridad, la protección y la prosperidad en ambas naciones”, afirmó.

Bernie Moreno anunció en X su participación en la investidura y reiteró su apoyo al presidente electo de Colombia - crédito @berniemoreno/X

La presencia de Moreno se conoció el mismo viernes 10 de julio, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió una declaración conjunta de los países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa liderada por el presidente Donald Trump.

Ese documento se refiere a la situación del mandatario electo colombiano y sostiene que el Gobierno de Gustavo Petro no ha reconocido su victoria en las urnas.

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Los países firmantes señalaron que observan “con profunda preocupación las declaraciones que ponen en duda la integridad del proceso electoral en Colombia”.

“Generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional”, se observa en el comunicado.

La visita de Bernie Moreno coincidió con una declaración difundida por Marco Rubio sobre la transición política en Colombia - crédito Yves Herman/Reuters

La declaración añade que las acciones y pronunciamientos que cuestionan el resultado, sin fundamento, generan incertidumbre sobre el desarrollo de la transición institucional. También sostiene que la voluntad ciudadana expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes es la única base de legitimidad del poder público.

“En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho”, se agrega en la misiva.

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Según el documento difundido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, los miembros del Escudo de las Américas rechazaron “toda acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”.

El pronunciamiento añade que la transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad popular.

El Escudo de las Américas sostuvo que el Gobierno de Gustavo Petro no ha reconocido la victoria electoral de Abelardo De la Espriella - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

En su tramo final, el documento formula un llamado directo a las autoridades colombianas para que actúen con apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos, respeten los resultados proclamados oficialmente y garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente conforme a los estándares del Estado de derecho.

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“Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”, se concluye en el documento.

La confirmación del viaje de Moreno refuerza, así, la señal de acompañamiento de Estados Unidos a la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, fecha en la que asumirá formalmente la Presidencia de la República.

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