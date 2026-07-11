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¿Por qué un pingüino “resguarda” la corona de Noruega? La peculiar historia de Sir Nils Olav III

La presencia de esta ave dentro de la Guardia Real ha representado valores de honor, tradición y legado para Noruega

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Un paso al frente para Sir Nils Olav, el pingüino que fue ascendido a general de las fuerzas armadas noruegas (Facebook Edinburgh Zoo)
(Facebook Edinburgh Zoo)

Aunque comúnmente los asociamos con la Antártida, los pingüinos están distribuidos a lo largo de todo el hemisferio sur, habitando zonas tan diversas como Sudáfrica, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda y, por supuesto, el territorio antártico. Estas aves marinas no voladoras son expertas nadadoras y están representadas por 18 especies diferentes que les otorgan una notable variedad en su apariencia y comportamiento.

Sin embargo, uno de los pingüinos más extraordinarios no vive en su hábitat natural, sino en el zoológico de Edimburgo, en Escocia. Allí reside Sir Nils Olav III, un pingüino rey cuya historia ha llamado la atención internacional; ya que a lo largo de los años, ha sido condecorado con varios títulos militares, convirtiéndose en una figura simbólica dentro de la Guardia Real de Noruega.

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De acuerdo con información de EuroNews, esta historia comenzó en 1961, cuando la Guardia del Rey de Noruega participó en el Royal Edinburgh Military Tattoo. Durante su visita al zoológico local, el teniente Nils Egelien quedó cautivado por una colonia de pingüinos, al notar un divertido parecido entre su forma de caminar y la marcha militar de su unidad.

Diez años después, en una nueva visita a Edimburgo, Egelien promovió la adopción oficial de un pingüino por parte de la Guardia. El ave fue bautizada como Nils Olav, en honor a él y al entonces rey de Noruega, Olav V. Desde entonces, este simpático animal y sus sucesores han sido promovidos en rango cada vez que las tropas visitan el santuario.

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Su ascenso a las fuerzas armadas de Noruega

Un paso al frente para Sir Nils Olav, el pingüino que fue ascendido a general de las fuerzas armadas noruegas (Facebook Edinburgh Zoo)
(Facebook Edinburgh Zoo)

A lo largo de los años, tres generaciones de Nils Olav han servido simbólicamente en la Guardia Real, alcanzando rangos militares sin precedentes para un animal. El primero fue ascendido a sargento antes de fallecer en 1987. Le sucedió Nils Olav II, quien logró el rango de sargento mayor, fue nombrado coronel en jefe en 2005 y recibió el título de caballero por parte del rey Harald V de Noruega en 2008.

El actual Sir Nils Olav III ha mantenido viva esta peculiar tradición. El 21 de agosto de 2023, fue nombrado general de división en una ceremonia oficial celebrada en el Zoológico de Edimburgo, con la presencia de soldados. Este reconocimiento lo convierte en el pingüino más condecorado del mundo y en un símbolo de la amistad y la colaboración entre Noruega y Escocia.

La dirección del conservatorio de animales en Edimburgo informó, a través de un comunicado oficial, que el ave fue condecorada con una insignia honorífica durante la ceremonia organizada por Penguins Rock, una organización benéfica dedicada a la protección de la vida silvestre.

“Estoy encantado de felicitar a Sir Nils Olav III por su ascenso a General de División”, declaró para EuroNews Jason Barrett, Director de Operaciones del Royal Edinburgh Military Tattoo.

De igual forma alabó la “rica historia, el honor y la tradición” que aporta la Guardia Real de Su Majestad de Noruega, afirmando que han sido uno de los “seguidores favoritos durante años”.

¿Cuál ha sido el impacto de Olav III en la sociedad?

El 21 de agosto de 2023, el pingüino fue nombrado general de división en una ceremonia oficial celebrada en el Zoológico de Edimburgo (Facebook Edinburgh Zoo)
El 21 de agosto de 2023, el pingüino fue nombrado general de división en una ceremonia oficial celebrada en el Zoológico de Edimburgo (Facebook Edinburgh Zoo)

Aunque su más reciente promoción lo colocó entre los más altos rangos del ejército noruego, consolidando su estatus como la mascota oficial de esta unidad militar, más allá de sus cargos honoríficos, el pingüino representa valores de lealtad y orgullo de las tropas noruegas.

Su historia ha sido conmemorada con estatuas en Edimburgo y Oslo, y su figura contribuye a fortalecer los lazos diplomáticos y culturales entre ambos países, demostrando que incluso un pingüino puede convertirse en un verdadero embajador del respeto y la tradición.

Jason Barret, director de The Royal Edinburgh Military Tattoo, ha expresado su intención de desarrollar espectáculos inspirados en relatos históricos. En ese sentido, destacó que la historia de Sir Nils Olav y su trayectoria dentro de la Guardia Real Noruega encarna valores de honor, tradición y legado, lo que la convierte en una fuente ideal para enriquecer futuras producciones.

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