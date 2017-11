Rafael Resnick Brenner, ex jefe de Gabinete de Echegaray que declaró en el juicio por Ciccone, ya había complicado a quien fuera su superior: "No se movía un papel sin que él lo supiese. Todo el accionar que yo tuve como jefe de asesores era consensuado o instruido por el administrador federal (…) no quiero zafar, es una realidad".