"Ahí acaban de detener al Jefe de la 5ta, Adrián Rodríguez, que parecía que salía del tema de la causa de las horas Ospe, pero lo que me dice Baclini que me llamó por WhatsApp, que me llamó muy preocupado por el tema, es que es por cohecho pasivo. Que es por una conversación que tuvo conmigo, ¿entendes?", le dice el ministro a Lifschitz.