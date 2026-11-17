El exfutbolista chileno Johnny Herrera disputó un partido oficial en el torneo de tenis MT 1000 de Santiago, desarrollado en canchas de arcilla. El exguardameta cayó por un marcador de 6-0 y 6-0 durante su estreno en la categoría senior.

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El ex arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera tuvo un debut para el olvido en el tenis: perdió 6-0 y 6-0 ante Rafael Bustos en el World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026, un torneo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) para jugadores de más de 45 años. El partido duró apenas 59 minutos y, fiel a su estilo frontal, el exportero no esquivó la autocrítica: reconoció que llegó sin preparación y que pagó el precio.

“Me faltó ser más profesional. Debería haber entrenado, haber llegado más temprano a pegarle a la pelota; no sentí nunca la pelota”, declaró Herrera en diálogo con el portal Siempre Pasa Algo. No fue la única confesión. El propio exguardameta atribuyó parte de la derrota al nivel de su rival: “Normalmente peleo los partidos, pero mi rival venía de jugar la final el campeonato pasado; duro mi compadre, venía con ritmo”. Y cerró el diagnóstico apuntando a su estado físico: “Me falta físico. De verdad que se necesita entrenar. En esta categoría, creo que gana el que corre más y el que llega mejor parado a la pelota”.

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Herrera no ganó un solo game en los dos sets. Sin embargo, la escena tiene algo de paradójico: el hombre que durante dos décadas fue considerado uno de los arqueros más seguros del fútbol chileno, que atajó en 14 finales y levantó títulos en tres países, se paró del otro lado de la red y no pudo devolver una pelota.

Herrera se retiró en 2021 tras más de dos décadas en el fútbol profesional

Johnny Cristián Herrera Muñoz nació el 9 de mayo de 1981 en Angol, La Araucanía, y llegó a las inferiores de Universidad de Chile en 1995, cuando tenía 14 años. Debutó en el primer equipo en 1999 y se consolidó como titular absoluto en 2003. Lo que vino después fue una carrera que lo convirtió en el jugador con más títulos en la historia del club azul: 13 conquistas vistiendo la camiseta de la U, entre campeonatos nacionales, Copas Chile y el título más recordado de su carrera, la Copa Sudamericana 2011, donde recibió apenas dos goles en 12 partidos y estableció un récord de imbatibilidad que aún figura en los anales del torneo.

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Ese rendimiento en la Sudamericana le valió ser elegido arquero del Equipo Ideal de América y lo posicionó ese año como el 14° mejor guardameta del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). No era un arquero de exhibición: era un portero de competencia, que decidía finales en los penales —le atajó lanzamientos a Neymar en dos partidos distintos y fue héroe en la definición ante O’Higgins en 2012— y que lideraba el vestuario con una personalidad que nunca pasó inadvertida.

Herrera arquero y su versión tenista

Su trayectoria también incluyó pasos por Corinthians de Brasil y Everton de Viña del Mar, con quienes ganó el Torneo de Apertura 2008. En total, acumuló 14 títulos oficiales a nivel de clubes. A nivel selección, integró la “Generación Dorada” que ganó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, aunque siempre en rol de segundo arquero detrás de Claudio Bravo. También estuvo en el Mundial de Brasil 2014 y participó en la Copa Confederaciones 2017, donde Chile llegó a la final.

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En abril de 2021, tras un segundo paso por Everton que incluyó incluso un gol de penal ante Curicó Unido, Herrera anunció su retiro del fútbol profesional. Desde entonces trabaja como comentarista deportivo. Y ahora transformó el tenis, un deporte que disfrutaba como pasatiempo, en una prueba. No es el primer futbolista que lo intenta: Diego Forlán, hoy entrenador de la selección de Uruguay, ya lo había hecho en su país.