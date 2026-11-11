Sociedad

Tragedia en la Ruta 14: un auto perdió el control, volcó cerca de un peaje y una mujer murió

El siniestro ocurrió en el kilómetro 100 de la Autovía 14, en el departamento Uruguay, Entre Ríos, cuando un Peugeot 206 impactó contra el guardarraíl. Además, un hombre resultó herido y fue trasladado

Un vehículo perdió el control sobre la Autovía 14 y volcó contra el guardarraíl, con una víctima fatal a un costado de la calzada
Un vehículo perdió el control sobre la Autovía 14 y volcó contra el guardarraíl, con una víctima fatal a un costado de la calzada
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Poco después de las 4 de la madrugada del miércoles, la Ruta 14 fue escenario de un siniestro vial que dejó una víctima fatal y un hombre con riesgo de vida. El hecho ocurrió en el kilómetro 100, a unos 300 metros del peaje de Colonia Elía, en el departamento Uruguay, Entre Ríos.

Un Peugeot 206 que circulaba en sentido norte-sur perdió el control por causas que aún se desconocen. El vehículo volcó e impactó contra el guardarraíl, quedando sobre la calzada y sus inmediaciones. Fue el Puesto de Control Vial Bella Vista el que tomó intervención y dio cuenta de lo ocurrido: el conductor perdió el dominio del rodado y el desenlace fue fatal para uno de los ocupantes.

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El cuerpo de la mujer que viajaba en el auto fue hallado a un costado de la cinta asfáltica. Las circunstancias precisas que llevaron al vuelco permanecen bajo investigación, y hasta el momento del relevamiento ninguno de los dos ocupantes había sido identificado por las autoridades.

El otro pasajero, de sexo masculino, fue asistido en el lugar por personal sanitario y trasladado a un hospital de la zona. Su pronóstico era reservado y presentaba riesgo de muerte, según el parte policial. El hombre sobrevivió al impacto, aunque su estado comprometido mantenía abierta toda posibilidad.

Personal policial tomó intervención para reconstruir la mecánica del accidente y determinar qué provocó que el vehículo perdiera el control. Las actuaciones judiciales y policiales continúan en curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

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Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió atropellada por un camión al intentar cruzar una ruta en moto

La tragedia tiñó de luto la noche de Santiago del Estero con la muerte de una joven de 18 años, llamada Kihara Seifer Procopp, quien falleció el pasado lunes tras ser impactada por un camión.

La brutal colisión ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la avenida Boulevard República, en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda.

La joven intentó cruzar la autovía al volante de su motocicleta, una Honda XR de 150 cc, en la que viajaba junto a otra joven. De lo que no se percató al atravesar la ruta, o bien no hizo tiempo a pasar, fue la presencia de un camión Iveco Sway conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán.

El impacto se produjo cuando la moto intentó atravesar la ruta en dirección este-oeste. Las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de gravedad y fueron derivadas al centro de salud de Añatuya.

La víctima, Kihara Seifer Procopp durante su baile de graduación en la fiesta de egresados del colegio secundario (Instagram)

Kihara ingresó inconsciente y falleció al poco tiempo, mientras que la acompañante presentaba una posible fractura en una de sus extremidades.

La fiscal de turno, Alejandra Sobrero, ordenó la intervención de Criminalística para realizar pericias en el lugar. También dispuso el secuestro de la moto y el camión, que serán sometidos a medidas técnicas para reconstruir la mecánica del choque.

El conductor del Iveco debía permanecer en sede policial para su identificación mientras continuaban las actuaciones judiciales. Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 55 de Icaño trabajaba en la investigación.

Hija única, Kihara había egresado el año pasado y no era una vecina más. Muchas personas la despiden hoy con profundo dolor en las redes, cuyo deceso enlutó durante la madrugada de este sábado a la localidad de Icaño y a toda la provincia.

Era una figura muy conocida y querida en su ciudad natal y en los pueblos cercanos. La joven, multifacética y de gran carisma, trabajaba como modelo y lashista -profesional de la belleza especializada en el diseño de la mirada, dedicada a la aplicación de extensiones de pestañas, laminación y tratamiento para cejas-, además de deslumbrar por su talento como bailarina.

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