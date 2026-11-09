Evangélicos ganan terreno en Guatemala y desplazan al catolicismo, según un estudio de Latinobarómetro

El estudio de Latinobarómetro sobre la transformación religiosa regional coincidió con el inicio de la gira del papa León XIV por Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pese a que gran parte de sus tradiciones tienen orígenes católicos, Guatemala se convirtió en uno de los países de América Latina donde el catolicismo dejó de ser la religión mayoritaria, según un análisis del centro de opinión Latinobarómetro divulgado de cara a la gira del papa León XIV por la región.

El estudio, basado en encuestas realizadas a lo largo de tres décadas en 17 países, ubica a las iglesias evangélicas como el grupo religioso más numeroso del país centroamericano, con el 43% de la población, por encima del 41% que todavía se identifica como católica.

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El reporte fue elaborado en el marco del viaje del pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, iniciado el 6 de noviembre, y busca dimensionar la transformación religiosa de la región en momentos en que la Iglesia católica concentra su atención pastoral en Sudamérica.

Según la organización, que lleva 30 años formulando la misma pregunta sobre identidad religiosa a decenas de miles de entrevistados, el fenómeno de desplazamiento católico no se limita a Guatemala, sino que atraviesa a casi todo el continente.

Las iglesias evangélicas superaron al catolicismo en Guatemala al alcanzar el 43% de la población frente al 41% de fieles católicos. (Latinobarómetro)

Un retroceso de 25 puntos en toda la región

Latinobarómetro documentó que el porcentaje de latinoamericanos que se declara católico cayó del 80% en 1995 al 55% en 2025/2026, una reducción de 25 puntos porcentuales en tres décadas. El catolicismo todavía supera el 50% de la población en nueve de los 17 países analizados, pero su hegemonía se erosionó de manera desigual según el país.

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En Guatemala, la caída fue de 13 puntos: de 54% de identificación católica en 1995 a 41% en la medición actual. Se trata de una disminución menor que la registrada en Panamá, donde el derrumbe fue el más pronunciado de la región, de 89% a 46%, o en Honduras, donde el catolicismo pasó de 76% a 38%.

El catolicismo en Guatemala pasó de tener la mayoría en 1995 a caer 13 puntos en 2026. (Latinobarómetro)

México, en contraste, exhibe la caída más baja del continente, de apenas ocho puntos, y se mantiene como uno de los países con mayor proporción de fieles católicos, junto a Paraguay y Perú.

El avance evangélico, más intenso en Centroamérica

Mientras el catolicismo retrocedía, las iglesias evangélicas multiplicaron su presencia: pasaron de representar el 6% de la población latinoamericana en 1995 al 19% en la actualidad.

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Ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme. Honduras encabeza la lista regional con 44% de población evangélica, seguido de cerca por Guatemala, con 43%, y El Salvador, con 42%. Los tres países conforman el núcleo centroamericano de mayor expansión evangélica del continente.

“Se mantiene el cristianismo y la creencia en Dios en toda la región, pero ahora lo que se observa es el paso de católico a no creer en nada, de evangélico a nada”, explicó el teólogo y sociólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe, en declaraciones recogidas por El País.

Pese a la caída considerable, el catolicismo ha logrado recuperar un poco de terreno. (Latinobarómetro)

El sociólogo Ariel Goldstein, autor del libro Poder evangélico, atribuyó parte de ese crecimiento a la capacidad de adaptación de las iglesias protestantes: “Se aleja de la rigidez de la Iglesia, la jerarquía vaticana. Se adapta mejor a entornos diversos; los pastores usan las redes sociales y conectan con la idea de la prosperidad”, señaló al mismo diario.

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Guatemala conserva una religiosidad activa

A diferencia de otros países donde el repliegue católico coincidió con un aumento de la población sin religión, en Guatemala ese fenómeno es limitado: apenas el 12% se declara ateo, agnóstico o sin afiliación religiosa, por debajo del promedio regional de 18% y muy lejos de Uruguay, donde ese grupo alcanza el 49%, el nivel de secularización más alto de la región, seguido por Chile, con 27%.

El informe de Latinobarómetro también midió el nivel de práctica religiosa. En Guatemala, el 64% de los evangélicos se considera practicante o muy practicante, frente al 56% de los católicos, una brecha que replica el patrón regional: 62% de los evangélicos latinoamericanos se declara practicante, contra 48% de los católicos.

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Aún con la caída del catolicismo, los fieles guatemaltecos sí practican la religión tanto Católica como Evangélica. (Latinobarómetro)

La confianza en las iglesias como institución, pese a la caída de la afiliación católica, se mantuvo relativamente alta en toda la región: pasó de 72% en 1995 a 63% en la medición actual, el mayor nivel de confianza entre todas las instituciones evaluadas por Latinobarómetro.

El estudio se realizó en base a encuestas de opinión que representa a la población de 18 años o más de 17 países de América Latina, con una muestra de 1.200 casos entrevistados cara a cara en Sudamérica y México y mil encuestas en Centroamérica, con un margen de error entre el 2,8% y el 3%, según el estudio.

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