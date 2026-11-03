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El curioso incidente de LeBron James con un hincha y una copa de vino durante un partido de la NBA: “Quise ver si valía la pena”

La estrella de Philadelphia 76ers chocó contra un espectador y su reacción se hizo viral

La estrella de Philadelphia 76ers terminó chocando con un escpectador en la tribuna y se bebió un sorbo de su refresco, generando la sorpresa de todos los presentes

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LeBron James fue el gran protagonista de una nueva jornada de la NBA. El alero de 41 años, que brilló en el triunfo de Philadelphia 76ers frente a Chicago Bulls vivió una escena surrealista en el Xfinity Mobile Arena cuando terminó en una de las tribunas del estadio detrás de uno de los aros al intentar salvar un balón. La estrella chocó contra un espectador, le quitó su vaso y dio un sorbo a la bebida. Las imágenes se hicieron virales.

La secuencia ocurrió en el transcurso del tercer cuarto, luego de un pase de Tyrese Maxey que James no pudo controlar en medio de una transición rápida. El Rey, en su primera temporada con los Sixers, persiguió la pelota hasta salirse del campo de juego y terminó impactando con un abonado del equipo local, identificado como Troy Clemons, que en ese momento se encontraba caminando hacia su asiento con un vaso de vino tinto en su mano.

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El impacto hizo que el aficionado derramara parte de su bebida. LeBron James se disculpó de inmediato, pero no se limitó a eso: tomó la copa de las manos del fanático, bebió un trago y se la devolvió antes de regresar a la cancha para retomar la defensa.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el ex jugador de los Lakers detalló los motivos de su decisión. “Choqué con él y le derramé algo de vino. Quise ver si valía la pena lo que me cayó en el brazo y qué tan bueno era”, relató el cuatro veces MVP de la NBA. “Estaba bien”, agregó sobre el sabor de la bebida.

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LeBron James celebra con su compañero de los Philadelphia 76ers Tyrese Maxey en el encuentro ante Chicago Bulls (AP Foto/Chris Szagola)
LeBron James celebra con su compañero de los Philadelphia 76ers Tyrese Maxey en el encuentro ante Chicago Bulls (AP Foto/Chris Szagola)

La reacción del público en las tribunas fue de celebración inmediata. El cronista Kris Rhim, de la cadena ESPN, confirmó en el momento el contenido de la copa que había probado la estrella de los Sixers. El propio Clemons también compartió su experiencia con los medios presentes en el estadio. “Caminaba hacia mi asiento con lo que fuera esa bebida. LeBron chocó conmigo, me agarró y dijo, ‘es mi error’. Mi trago se derramó por todos lados”, relató el aficionado en declaraciones recogidas por el medio estadounidense. “Me sacó el vaso, básicamente le dio un sorbo, me lo devolvió y volvió corriendo a la cancha”, completó.

El hincha restó importancia al incidente y descartó la copa original para pedir una bebida nueva. “Al final del día, él es otro hombre como yo. Es LeBron, pero tiré ese vaso a la basura. No hay ningún problema con él, solo conseguí un trago nuevo”, explicó Clemons.

LeBron James chocó contra un espectador y bebió un sorbo de vino
LeBron James chocó contra un espectador y bebió un sorbo de vino (Captura de video)

Más allá del episodio con el vino, James tuvo una actuación sólida en la cancha: finalizó el partido con 15 puntos, nueve asistencias y siete rebotes en la victoria de Philadelphia por 126-107. Con este resultado, los 76ers llegaron a un récord de 7 victorias y 1 derrota en lo que va de la temporada y lideran la Conferencia Este.

No es la primera vez que LeBron James protagoniza un momento similar con el público. Durante el Juego 1 de la semifinal de la Conferencia Este de 2017 entre los Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors, el jugador ya había simulado tomar una cerveza desde la tribuna, cuando bromeó en esa oportunidad con que, de haber tenido vino tinto disponible, “probablemente habría tomado un sorbo”.

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