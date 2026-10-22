Sociedad

El mapa de los cortes de calle que comenzarán este fin de semana para organizar la visita del Papa León XIV

El GCBA informó que las restricciones comenzarán el 24 de octubre y finalizarán el 14 de noviembre. Los cierres progresivos al tránsito son para montar estructuras y realizar actos públicos

"Argentina, allá vamos": el mensaje del papa León XIV a una pareja de argentinos que augura una próxima visita al país

Guardar

“Argentina, allá vamos”. Las palabras del sumo pontifice León XIV, quien visitaría Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en un tramo de su gira por Latinoamérica, ya tiene sus preparativos en marcha con actividades programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Y para ello, el Gobierno porteño ya comenzó a diseñar operativos en cuanto a la logística y gestión de esta histórica visita papal: un primer operativo especial que impondrá cortes de tránsito durante tres semanas en el barrio de Palermo por el montaje de estructuras y los actos previstos en la zona.

PUBLICIDAD

Las restricciones comenzarán el sábado 24 de octubre y se extenderán hasta el 14 de noviembre sobre distintos tramos de la avenida del Libertador. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió el esquema para que los conductores puedan prever los desvíos y las reducciones de circulación.

Las próximas limitaciones al tránsito por la visita papal

El primer corte total regirá desde pasado mañana, sábado 24 de octubre, a partir de la madrugada hasta la mañana, en la avenida del Libertador entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento. La medida permitirá instalar estructuras vinculadas con la visita pontificia.

Por otro lado, el martes 3 de noviembre habrá cortes parciales, desde la mañana hasta la noche, en ese mismo tramo de la avenida. Permanecerán habilitados dos carriles en cada sentido de circulación.

PUBLICIDAD

Los cortes de calles y avenidas por los preparativos de la visita del sumo pontífice al país
Los cortes de calles y avenidas por los preparativos de la visita del sumo pontífice al país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cierres más amplios comenzarán el miércoles 4 de noviembre y se aplicarán de forma progresiva hasta el sábado 14. Afectarán la avenida del Libertador entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche, con cortes totales desde la madrugada.

Fin de semana: cortes nocturnos por la construcción del anillo Pampa

El ensamblaje del nuevo túnel vehicular y puente peatonal, con forma de anillo -que vinculará la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata- también derivó en una serie de restricciones vehiculares para este viernes y sábado.

Por esta obras del Anillo Pampa, la Avenida Lugones tendrá un corte total entre las avenidas Udaondo y de los Ombúes desde la noche del viernes 23 de octubre hasta la mañana del sábado 24, y desde la noche del sábado 24 hasta la mañana del domingo 25 de octubre.

Anuncio Jorge Macri Túnel Vehicular y Anillo Peatonal
El Anillo Pampa, la obra que también generará cortes de tránsito nocturnos durante este fin de semana

Durante el resto del fin de semana, la avenida permanecerá habilitada con reducción de calzada a la altura de la avenida La Pampa. Allí continuarán los trabajos del Paso Bajo Nivel y el Anillo Peatonal La Pampa.

Como alternativas, los conductores podrán utilizar las avenidas del Libertador o Cabildo y acceder a Lugones y la autopista Illia por las avenidas de los Ombúes, Dorrego o Sarmiento.

El cronograma de la llegada de León XIV

El pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Uruguay. Esa jornada rendirá homenaje al general José de San Martín, participará de una ceremonia en la Casa Rosada, mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La agenda del lunes 9 incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa multitudinaria junto al Monumento de los Españoles, prevista para las 11:30. También habrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de las vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.

Infografía con el cronograma detallado de la visita del papa León XIV a Argentina, con su foto y el logotipo de Infobae
El itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, programada para las 20:15.

El miércoles 11, León XIV visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

Temas Relacionados

Papa León XIVcortes de TránsitoPalermoAvenida del LibertadorAvenida LugonesAnillo Pampaavenida OllerosUgartecheúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para el AMBA: cuándo comenzarán las lluvias

El jueves tendrá el período más inestable, con precipitaciones durante la tarde y la noche, antes de un fin de semana nublado con registros térmicos menores. El alerta afecta también a 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para el AMBA: cuándo comenzarán las lluvias

Alerta ambiental en el Chaco: desmontaron 1800 hectáreas de bosques nativos

El coordinador del Programa Chaco de Aves Argentinas, Tomás Camarasa, denunció la deforestación junto al Parque Provincial Loro Hablador y reclamó frenar las tareas. En Infobae a las Nueve, alertó por la pérdida de conectividad del monte chaqueño y cuestionó la reforma provincial de 2024

Alerta ambiental en el Chaco: desmontaron 1800 hectáreas de bosques nativos

La Justicia ordenó una pericia psiquiátrica para la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton

La decisión fue tomada por la jueza del caso luego de que la denunciante no se presentó ante la primera citación en la reciente causa contra el cantante de Turf. El examen será realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema

La Justicia ordenó una pericia psiquiátrica para la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton

El Niño: hay más de un millar de personas afectadas por las inundaciones en Chaco

Las crecidas del Paraná y el Uruguay obligaron a evacuar a más de mil personas y mantienen en alerta a varias localidades del Litoral. Mientras el agua avanza, productores aceleran el traslado de unas 900 mil cabezas de ganado desde las islas

El Niño: hay más de un millar de personas afectadas por las inundaciones en Chaco

Choque y drama en Mendoza: murió una nena de ocho años que viajaba en moto junto a su madre

La tragedia se desató ayer en la localidad de Maipú al impactar contra una camioneta en el acceso al barrio Las Bodegas. La menor, que viajaba sin casco, falleció en el Hospital Pediátrico Humberto Notti

Choque y drama en Mendoza: murió una nena de ocho años que viajaba en moto junto a su madre

DEPORTES

Controversia por un futbolista argentino de Cerro Porteño que fue a jugar al pádel y recibió una fuerte multa: “El partido más caro de su vida”

Controversia por un futbolista argentino de Cerro Porteño que fue a jugar al pádel y recibió una fuerte multa: “El partido más caro de su vida”

El escabroso escándalo con el hermano de la leyenda del tenis Steffi Graf: aseguran que se esconde en túneles para huir de la policia

El ingreso estelar de Franco Colapinto a bordo de una moto al Gran Premio de Estados Unidos: “Exhibición histórica en COTA”

“Street Fighter vs. Peaky blinders”: la insolita presentación entre dos figuras de UFC que pelearán por el título

Conmoción en el rugby por la trágica muerte de una jugadora de 17 años durante un partido en Francia

TELESHOW

Candela Arizaga se refirió a los rumores de embarazo y habló de boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría casarnos”

Candela Arizaga se refirió a los rumores de embarazo y habló de boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría casarnos”

La China Suárez recordó un tierno momento de sus comienzos a los 8 años en un desfile del 1° Buenos Aires Fashion Week

La polémica denuncia de la novia del Roña Castro a una semana de la muerte del boxeador: “No lo dejan descansar en paz”

Al borde del llanto: la angustia de Andrea Rincón en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones: “Me abrazás y se para el mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Confirma 99% de autenticidad del audio en el que Cerimedo habla de un plan para capturar a Evo Morales

Confirma 99% de autenticidad del audio en el que Cerimedo habla de un plan para capturar a Evo Morales

Bob Dylan, músico estadounidense: “Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo”

Amenazas, arroz semicrudo y jornadas sin pago: el preso político cubano que desafía a la Seguridad del Estado denunciando desde adentro

El Estado de Guatemala comparte mecanismos de atención a víctimas y refuerza la cooperación contra la trata de personas

¿Qué gastos se puede reclamar a su cónyuge durante el matrimonio en El Salvador?