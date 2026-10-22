El mapa de los cortes de calle que comenzarán este fin de semana para organizar la visita del Papa León XIV

"Argentina, allá vamos": el mensaje del papa León XIV a una pareja de argentinos que augura una próxima visita al país

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“Argentina, allá vamos”. Las palabras del sumo pontifice León XIV, quien visitaría Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en un tramo de su gira por Latinoamérica, ya tiene sus preparativos en marcha con actividades programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Y para ello, el Gobierno porteño ya comenzó a diseñar operativos en cuanto a la logística y gestión de esta histórica visita papal: un primer operativo especial que impondrá cortes de tránsito durante tres semanas en el barrio de Palermo por el montaje de estructuras y los actos previstos en la zona.

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Las restricciones comenzarán el sábado 24 de octubre y se extenderán hasta el 14 de noviembre sobre distintos tramos de la avenida del Libertador. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió el esquema para que los conductores puedan prever los desvíos y las reducciones de circulación.

Las próximas limitaciones al tránsito por la visita papal

El primer corte total regirá desde pasado mañana, sábado 24 de octubre, a partir de la madrugada hasta la mañana, en la avenida del Libertador entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento. La medida permitirá instalar estructuras vinculadas con la visita pontificia.

Por otro lado, el martes 3 de noviembre habrá cortes parciales, desde la mañana hasta la noche, en ese mismo tramo de la avenida. Permanecerán habilitados dos carriles en cada sentido de circulación.

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Los cortes de calles y avenidas por los preparativos de la visita del sumo pontífice al país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cierres más amplios comenzarán el miércoles 4 de noviembre y se aplicarán de forma progresiva hasta el sábado 14. Afectarán la avenida del Libertador entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche, con cortes totales desde la madrugada.

Fin de semana: cortes nocturnos por la construcción del anillo Pampa

El ensamblaje del nuevo túnel vehicular y puente peatonal, con forma de anillo -que vinculará la zona del Bajo Belgrano con el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata- también derivó en una serie de restricciones vehiculares para este viernes y sábado.

Por esta obras del Anillo Pampa, la Avenida Lugones tendrá un corte total entre las avenidas Udaondo y de los Ombúes desde la noche del viernes 23 de octubre hasta la mañana del sábado 24, y desde la noche del sábado 24 hasta la mañana del domingo 25 de octubre.

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El Anillo Pampa, la obra que también generará cortes de tránsito nocturnos durante este fin de semana

Durante el resto del fin de semana, la avenida permanecerá habilitada con reducción de calzada a la altura de la avenida La Pampa. Allí continuarán los trabajos del Paso Bajo Nivel y el Anillo Peatonal La Pampa.

Como alternativas, los conductores podrán utilizar las avenidas del Libertador o Cabildo y acceder a Lugones y la autopista Illia por las avenidas de los Ombúes, Dorrego o Sarmiento.

El cronograma de la llegada de León XIV

El pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Uruguay. Esa jornada rendirá homenaje al general José de San Martín, participará de una ceremonia en la Casa Rosada, mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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La agenda del lunes 9 incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa multitudinaria junto al Monumento de los Españoles, prevista para las 11:30. También habrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de las vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.

El itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, programada para las 20:15.

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El miércoles 11, León XIV visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.