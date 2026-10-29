Quién es el periodista que conducirá la vigilia por la misa del Papa León XIV en Luján: “Es un regalo de la vida”

Santiago Tucumán conducirá las presentaciones artísticas de la vigilia del papa León XIV en Luján

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El periodista y comunicador Santiago Tucumán conducirá la vigilia del papa León XIV en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el martes 10 de noviembre de 2026 desde las 17, en el marco de la visita apostólica del pontífice a la Argentina, ya que el Sumo Pontífice oficiará la misa al día siguiente. “Es una gran oportunidad, algo extraordinario. Lo considero, más allá del plano profesional, como un regalo de la vida”, declaró a Infobae.

El periodista especializado en folclore estará al frente de las presentaciones artísticas de una jornada que cerrará con la misa papal a las 10, frente al santuario mariano. “La gente que asista se encontrará con una fiesta profundamente enraizada en la identidad de nuestro pueblo argentino: una celebración de fe y música criolla”, detalló.

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Santiago Tucumán, también conocido como “el narrador de las historias argentinas”, formará parte de la visita apostólica del pontífice a la Argentina. El evento combinará música folclórica, danza y una misa presidida por el papa. La jornada contará con artistas como Luciano Pereyra, Campedrinos, Hermanos Menta, Filocalia y el Ballet Sumampa.

“La gente se encontrará con una fiesta profundamente enraizada en la identidad de nuestro pueblo argentino”, afirmó Tucumán

En este sentido, también puntualizó que la vigilia durará entre ocho y diez horas, donde habrá “momentos de celebración, pero también instancias más introspectivas y de oración”. Y argumentó, con respecto a la centralidad del folclore: “Hacerlo de esta manera tiene un simbolismo muy grande. Luján, la patrona de los argentinos, y la historia de la Virgen de Luján están profundamente ligadas al campo argentino, a su mito fundacional y a su leyenda”.

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Y sumó: “Tiene un simbolismo muy grande el que se haga en Luján y que sea con folclore, sobre todo porque el folclore habla de lo que habla San Agustín, que es la orden religiosa a la cual pertenece el Papa. San Agustín decía que la alegría se multiplicaba cuando se compartía. Y el folclore es eso, es compartir”.

Tucumán llega a esta convocatoria con una trayectoria construida en medios de radio y televisión. Conduce Folklore y Tradición y comparte la conducción de Sobremesa, junto a Julio Leiva, en la señal HISPA. Anteriormente pasó por Radio Nacional, Radio Continental, Radio con Vos, Bombo TV y LUZU TV. Fuera de los medios, protagoniza Contando Folclore, un espectáculo que combina relatos, música en vivo y danza, y que debutó a sala llena en el Teatro Premier.

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Sobre cómo le llegó esta oportunidad, relató que estaba de viaje laboral en Mendoza para dar una charla sobre la importancia del folclore, en la Feria del Libro de Mendoza. Y mientras esperaba en el hotel donde se alojaba, su teléfono sonó: “Me llegó un mensaje que me decía que se comunicaban de la Comisión de la Visita Papal y que tenían una propuesta para hacerme. Yo pensé que era todo una joda, era algo que no me podía atrever siquiera a soñar”. El mensaje se transformó en llamado y el llamado, en una posibilidad concreta: “Les dije que sí, cómo no querer formar parte de un momento histórico”.

El papa León XIV brindará su última misa en Argentina en la Basílica de Luján (AP Foto/Alessandra Tarantino)

“La visita del papa o de cualquier líder religioso despierta buenas voluntades, sentimientos, alegrías y esperanza. Te traen sensación de paz, gratitud y abundancia, y eso es fundamental. Sobre todo en estos tiempos y en esta humanidad en la que vivimos, donde hay muchas cosas lindas y también hay muchas cosas malas, que una sola persona pueda movilizar los corazones de tanta gente y el despertar del deseo de hacer buenas acciones, de volver a la empatía y la solidaridad, sin banderas religiosas y políticas, es sumamente positivo”, remarcó Tucumán.

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Por último, y en caso de tener la oportunidad de cruzarse o reunirse con el Sumo Pontífice, el conductor declaró: “Le pediría que rece por nuestra Argentina. Especialmente por los que sufren, por los que se sienten solos y por aquellos que, de tanto luchar, están empezando a perder la esperanza. Pero también le contaría que tenemos un pueblo maravilloso, con una fe que muchas veces no hace ruido, pero que está presente. En una abuela que reza por sus nietos, en los miles de peregrinos que caminan hacia Luján, en una familia que, aun teniendo poco, siempre encuentra algo para compartir”.

“Y le pediría que nos ayude a no perder nuestra capacidad de encontrarnos, de mirar al otro como un hermano, de comprender que nadie se salva solo. Porque creo que la Argentina no necesita solamente recuperar la esperanza, sino también aprender a dársela a los demás”, concluyó.

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La vigilia en Luján reunirá a figuras del folclore y culminará con una misa presidida por el papa León XIV

La agenda del papa León XIV

El programa prevé que León XIV llegue al país entre el 8 y el 11 de noviembre. La primera celebración abierta será el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Al día siguiente, el pontífice celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba.

La última misa se realizará el miércoles 11, también a las 10, en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Tras esa actividad, el Papa partirá desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima para continuar su viaje por Perú.

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La Basílica de Luján (REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro)

Además, la agenda incluye encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Para esas convocatorias, la organización estableció registros diferenciados y capacidad limitada.