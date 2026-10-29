Sociedad

Descarriló un tren de carga en Santa Fe y provocó cortes de tránsito en cuatro calles

Se trata de una formación del ferrocarril Belgrano Cargas. Ocurrió en el pasaje Irala, entre López y Planes y avenida Presidente Perón, en la capital provincial

Así terminó el tren de carga en Santa Fe (video de El Litoral)
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Una formación del tren Belgrano Cargas descarriló y volcó varios vagones durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe. El episodio generó serias complicaciones en el tránsito de la zona y provocó cortes en al menos cuatro calles.

Según indicaron medios locales, el accidente ocurrió a la altura del pasaje Irala al 3800, en el barrio Barranquitas, entre avenida Presidente Perón y López y Planes.

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Al menos cuatro vagones quedaron fuera de los rieles junto a las vías. Dos de ellos cayeron sobre el lateral sur y otro hacia el norte. Uno de los vagones impactó contra un árbol, que se quebró al medio por el golpe, y afectó parte del tendido eléctrico del sector, que quedó con cables colgando.

De acuerdo con el diario El Litoral, a raíz del descarrilamiento permanecen cortadas las calles Francia, Saavedra, San Lorenzo y López y Planes. Las interrupciones afectan los cruces ferroviarios y complican la circulación en uno de los sectores utilizados para los desplazamientos entre el norte y el centro de la ciudad.

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Si bien la avenida Presidente Perón se encontraba habilitada durante la mañana, se recomienda seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona. Las imágenes del lugar muestran varios vagones fuera de los rieles, algunos volcados sobre el terreno, además de cereal derramado junto a la formación.

descarrilo un tren de carga en santa fe
El accidente ocurrió esta madrugada (El litoral)

Tareas de remoción

Las tareas de remoción comenzaron esa misma madrugada y continuaban durante la mañana sin un horario estimado de finalización.

Tras el descarrilamiento, varias cuadrillas comenzaron a trabajar en el lugar con camiones y vigas de madera para avanzar con las tareas de remoción de los restos y de los vagones que volcaron. La magnitud del incidente obligó a realizar maniobras para despejar la traza ferroviaria.

descarrilo un tren de carga en santa fe
Dos de los vagones que volcaron (El Litoral)

Además del material rodante fuera de las vías, el impacto contra el árbol y la afectación del tendido eléctrico agregaron dificultades a las tareas en la zona.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará el operativo ni cuándo podrán habilitarse nuevamente todos los cruces.

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