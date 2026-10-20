El pueblo a menos de una hora de Córdoba Capital con cascada y reserva natural, ideal para visitar un fin de semana largo

Villa Flor Serrana combina arroyos, senderos y paisajes de montaña a pocos kilómetros de Tanti (Composición fotográfica)

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A unos 60 kilómetros de la capital provincial, Villa Flor Serrana reúne arroyos, senderos y una reserva natural con una cascada de 115 metros de altura. El paraje se ubica cerca de Tanti, en el Valle de Punilla, y ofrece una alternativa para quienes buscan pasar uno o varios días en las sierras de Córdoba.

La visita requiere planificación previa, en especial durante fines de semana largos y luego de jornadas de lluvias. Antes de salir, es aconsejable consultar el estado de los caminos, las condiciones meteorológicas y los horarios de acceso a los espacios naturales.

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Dónde queda Villa Flor Serrana

Flor Serrana se encuentra a unos 5 kilómetros de Tanti, en un área serrana próxima al macizo de Los Gigantes. El paraje combina caminos internos, viviendas, casas de descanso y sectores atravesados por cursos de agua.

Uno de sus puntos de referencia es el arroyo Cristal. De acuerdo con la Municipalidad de Tanti, se accede por un camino sinuoso que cruza las sierras hasta llegar al curso de agua, rodeado de vegetación agreste.

La proximidad con Tanti permite que los visitantes accedan a los servicios disponibles en esa localidad. Por las características del terreno, con rocas, desniveles y arroyos, conviene utilizar calzado cerrado y respetar las indicaciones de seguridad de cada sector.

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El paraje serrano se ubica a unos 60 kilómetros de Córdoba Capital, en el Valle de Punilla (Municipalidad de Tanti)

Qué se puede hacer en Villa Flor Serrana

El arroyo Cristal concentra buena parte de las actividades recreativas de Villa Flor Serrana. En sus márgenes hay formaciones rocosas, pozos naturales y espacios para pasar el día al aire libre.

Antes de ingresar al agua, es importante observar las condiciones del lugar. La profundidad de las ollas, el caudal y la intensidad de las corrientes pueden variar según las lluvias y el estado del arroyo.

Entre los atractivos naturales de la zona también se encuentra la Trompa del Elefante, una formación rocosa vinculada con pozos de agua. Se trata de un punto para recorrer con precaución y sin salir de los sectores habilitados.

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Otra de las propuestas es el trekking hacia la Reserva Natural Cascada Los Chorrillos, donde se encuentra una caída de agua de 115 metros de altura. El área está atravesada por el arroyo Los Chorrillos y forma parte de un entorno de quebradas, bosque nativo, pinares y avifauna serrana.

Según la web oficial de la Reserva Los Chorrillos, la caminata tiene un recorrido de 12 kilómetros, presenta desniveles y está catalogada como de dificultad baja. El sendero llega hasta la quebrada del río, desde donde es posible observar la cascada.

Para realizar el recorrido, se recomienda llevar agua, comida, protección solar y calzado adecuado para caminar por terreno irregular. Las novedades, vías de contacto y datos operativos de la reserva se difunden a través de su sitio web.

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La Cascada Los Chorrillos alcanza los 115 metros de altura dentro de la reserva natural (Composición fotográfica)

La historia de Villa Flor Serrana

Villa Flor Serrana se desarrolló como un paraje residencial y recreativo vinculado a Tanti. A diferencia de otras localidades de la región, no cuenta con un acta de fundación tradicional ni con un fundador único: su origen se remonta a mediados del siglo XX, a partir de un loteo que impulsó la construcción de villas de veraneo y viviendas en la montaña.

Los antecedentes turísticos se remontan, al menos, a la década de 1940, cuando el acceso era una huella difícil de identificar y vecinos y viajeros se reunían en una vivienda que luego alojó a los primeros acampantes. Una referencia local también menciona al viejo Brockof como el primer habitante y supuesto fundador del paraje; según ese relato, una estatua en el triángulo principal recuerda su figura y en el terreno de su primera casa se conserva uno de los árboles más antiguos del lugar.

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Con el paso de las décadas, Villa Flor Serrana se consolidó como un barrio de montaña, con una identidad ligada a sus arroyos, caminos serranos y entorno natural.

Cómo llegar desde Córdoba Capital

Desde Córdoba Capital, el acceso se realiza en dirección al Valle de Punilla hasta llegar a Tanti. Desde esa localidad, Villa Flor Serrana está a unos 5 kilómetros por camino serrano.

El tiempo de viaje puede variar según el tránsito, el punto de partida y el estado de las rutas. Para visitar la reserva, es conveniente confirmar previamente el recorrido habilitado y las condiciones de ingreso.

En particular, luego de lluvias intensas, resulta recomendable verificar el estado de los caminos de tierra y evitar circular por zonas cercanas a arroyos si existen advertencias meteorológicas o restricciones de acceso.

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