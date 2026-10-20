Sociedad

El pueblo a menos de una hora de Córdoba Capital con cascada y reserva natural, ideal para visitar un fin de semana largo

Ubicado a pocos kilómetros de Tanti, es una alternativa para quienes buscan descanso, paisajes serranos y actividades en contacto con la naturaleza

Villa Flor Serrana combina arroyos, senderos y paisajes de montaña a pocos kilómetros de Tanti (Composición fotográfica)
Villa Flor Serrana combina arroyos, senderos y paisajes de montaña a pocos kilómetros de Tanti (Composición fotográfica)
Guardar

A unos 60 kilómetros de la capital provincial, Villa Flor Serrana reúne arroyos, senderos y una reserva natural con una cascada de 115 metros de altura. El paraje se ubica cerca de Tanti, en el Valle de Punilla, y ofrece una alternativa para quienes buscan pasar uno o varios días en las sierras de Córdoba.

La visita requiere planificación previa, en especial durante fines de semana largos y luego de jornadas de lluvias. Antes de salir, es aconsejable consultar el estado de los caminos, las condiciones meteorológicas y los horarios de acceso a los espacios naturales.

PUBLICIDAD

Dónde queda Villa Flor Serrana

Flor Serrana se encuentra a unos 5 kilómetros de Tanti, en un área serrana próxima al macizo de Los Gigantes. El paraje combina caminos internos, viviendas, casas de descanso y sectores atravesados por cursos de agua.

Uno de sus puntos de referencia es el arroyo Cristal. De acuerdo con la Municipalidad de Tanti, se accede por un camino sinuoso que cruza las sierras hasta llegar al curso de agua, rodeado de vegetación agreste.

La proximidad con Tanti permite que los visitantes accedan a los servicios disponibles en esa localidad. Por las características del terreno, con rocas, desniveles y arroyos, conviene utilizar calzado cerrado y respetar las indicaciones de seguridad de cada sector.

PUBLICIDAD

Río con pequeña represa, mesa de madera en la orilla, colina con pinos y mapa en la esquina inferior con un marcador en Flor Serrana.
El paraje serrano se ubica a unos 60 kilómetros de Córdoba Capital, en el Valle de Punilla (Municipalidad de Tanti)

Qué se puede hacer en Villa Flor Serrana

El arroyo Cristal concentra buena parte de las actividades recreativas de Villa Flor Serrana. En sus márgenes hay formaciones rocosas, pozos naturales y espacios para pasar el día al aire libre.

Antes de ingresar al agua, es importante observar las condiciones del lugar. La profundidad de las ollas, el caudal y la intensidad de las corrientes pueden variar según las lluvias y el estado del arroyo.

Entre los atractivos naturales de la zona también se encuentra la Trompa del Elefante, una formación rocosa vinculada con pozos de agua. Se trata de un punto para recorrer con precaución y sin salir de los sectores habilitados.

Otra de las propuestas es el trekking hacia la Reserva Natural Cascada Los Chorrillos, donde se encuentra una caída de agua de 115 metros de altura. El área está atravesada por el arroyo Los Chorrillos y forma parte de un entorno de quebradas, bosque nativo, pinares y avifauna serrana.

Según la web oficial de la Reserva Los Chorrillos, la caminata tiene un recorrido de 12 kilómetros, presenta desniveles y está catalogada como de dificultad baja. El sendero llega hasta la quebrada del río, desde donde es posible observar la cascada.

Para realizar el recorrido, se recomienda llevar agua, comida, protección solar y calzado adecuado para caminar por terreno irregular. Las novedades, vías de contacto y datos operativos de la reserva se difunden a través de su sitio web.

La Cascada Los Chorrillos alcanza los 115 metros de altura dentro de la reserva natural (Composición fotográfica)
La Cascada Los Chorrillos alcanza los 115 metros de altura dentro de la reserva natural (Composición fotográfica)

La historia de Villa Flor Serrana

Villa Flor Serrana se desarrolló como un paraje residencial y recreativo vinculado a Tanti. A diferencia de otras localidades de la región, no cuenta con un acta de fundación tradicional ni con un fundador único: su origen se remonta a mediados del siglo XX, a partir de un loteo que impulsó la construcción de villas de veraneo y viviendas en la montaña.

Los antecedentes turísticos se remontan, al menos, a la década de 1940, cuando el acceso era una huella difícil de identificar y vecinos y viajeros se reunían en una vivienda que luego alojó a los primeros acampantes. Una referencia local también menciona al viejo Brockof como el primer habitante y supuesto fundador del paraje; según ese relato, una estatua en el triángulo principal recuerda su figura y en el terreno de su primera casa se conserva uno de los árboles más antiguos del lugar.

Con el paso de las décadas, Villa Flor Serrana se consolidó como un barrio de montaña, con una identidad ligada a sus arroyos, caminos serranos y entorno natural.

Cómo llegar desde Córdoba Capital

Desde Córdoba Capital, el acceso se realiza en dirección al Valle de Punilla hasta llegar a Tanti. Desde esa localidad, Villa Flor Serrana está a unos 5 kilómetros por camino serrano.

El tiempo de viaje puede variar según el tránsito, el punto de partida y el estado de las rutas. Para visitar la reserva, es conveniente confirmar previamente el recorrido habilitado y las condiciones de ingreso.

En particular, luego de lluvias intensas, resulta recomendable verificar el estado de los caminos de tierra y evitar circular por zonas cercanas a arroyos si existen advertencias meteorológicas o restricciones de acceso.

Temas Relacionados

Pueblos argentinosturismoCordobaÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Era su sueño”: el mal momento de un grupo de alumnos que viajó 250 kilómetros para conocer el subte y no pudo por el sorpresivo paro gremial

Los estudiantes son de una escuela de Villa Constitución, Santa Fe, y estaban ilusionados con viajar a través de la red de subterráneos de CABA. Sin embargo, la inesperada medida de fuerza gremial de los metrodelegados los dejó con las ganas

“Era su sueño”: el mal momento de un grupo de alumnos que viajó 250 kilómetros para conocer el subte y no pudo por el sorpresivo paro gremial

Por qué Diego Peretti es la figura clave en la denuncia por estafa a Hernán Casciari

El actor fue mencionado más de 50 veces en la acusación de 18 presuntas víctimas que hoy analiza la Justicia. Los denunciantes que invirtieron en su debut como director aseguraron recibir apenas centavos de los dólares entregados

Por qué Diego Peretti es la figura clave en la denuncia por estafa a Hernán Casciari

Sorpresivo paro total en el subte: detuvieron a Dellecarbonara y Segovia, quien luego fue liberado

El conflicto se inició luego de que la Policía detuviera a un trabajador que había liberado el ingreso de pasajeros en la estación Rosas. Los metrodelegados amenazan con extender la protesta hasta que liberen a todos los detenidos. El gobierno porteño intimó a los gremios, Emova y Subterráneos de Buenos Aires a restablecer un servicio mínimo del 50% en cada línea y en el Premetro

Sorpresivo paro total en el subte: detuvieron a Dellecarbonara y Segovia, quien luego fue liberado

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Terminemos con esta mentira de la acusación”, dijo la defensa del psicólogo Carlos Díaz

Desde hoy, los abogados de los imputados darán sus últimas exposiciones ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro. El miércoles será el turno del equipo de Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Terminemos con esta mentira de la acusación”, dijo la defensa del psicólogo Carlos Díaz

Luján reúne a intendentes y obispos antes de la visita del papa León XIV

Delegaciones de 16 países intercambiaron experiencias sobre peregrinaciones, servicios urbanos y desarrollo local en un foro que conecta a gobiernos municipales con instituciones católicas

Luján reúne a intendentes y obispos antes de la visita del papa León XIV

DEPORTES

Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

La FIFA sancionó al entrenador y a una figura de la selección de Egipto por sus declaraciones tras perder con Argentina en el Mundial

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

TELESHOW

Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol

Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol

Murió Antonio Grimau: cómo fue la llamada que hizo la semana pasada para renunciar a una obra de teatro y alertó sobre su salud

La tristeza de Germán Kraus tras la muerte de Antonio Grimau: “Es duro entender que estamos en la última vuelta”

Continúa la polémica por la actuación de Maru Botana al probar los platos en Masterchef: “Esta vez simuló y no lo comió”

Antonio Grimau: el hombre que se refugió en la actuación para soportar las tristezas más profundas

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala conmemora los 82 años de la Revolución de 1944 este martes

Guatemala conmemora los 82 años de la Revolución de 1944 este martes

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

El ómnibus de Industriales sufre daños tras un accidente durante el viaje del equipo a Pinar del Río

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

Autoridades registran más de 600 controles antidoping en lo que va del año en El Salvador