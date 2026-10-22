Sociedad

El Niño: hay más de un millar de personas afectadas por las inundaciones en Chaco

Las crecidas del Paraná y el Uruguay obligaron a evacuar a más de mil personas y mantienen en alerta a varias localidades del Litoral. Mientras el agua avanza, productores aceleran el traslado de unas 900 mil cabezas de ganado desde las islas

Una lancha de la Policía del Chaco con varias personas a bordo navega sobre un río crecido junto a árboles y una edificación anegada
Policía de Chaco ayuda en la evacuación de vecinos
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Defensa Civil indicó que 913 personas fueron trasladadas y 281 se autoevacuaron producto de la crecida de los ríos. En paralelo, hay una carrera para sacar de las islas más de 900 mil cabezas de ganado. Concordia ya no tiene evacuados.

Carolina Meiriño, secretaria de Coordinación de Gabinete de Chaco, confirmó los números durante la jornada del miércoles. A la vez, aseguró que la provincia cuenta con ámbitos de contención disponibles para personas obligadas a dejar sus hogares.

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Solo en Barranqueras, una ciudad pegada a la capital Resistencia, hay 251 vecinos que debieron salir de sus casas por la crecida del Paraná. La lluvia que cayó en la zona durante las últimas horas complicó aún más el panorama. Los registros indican casi 70 mm de agua caída, acompañados de ráfagas de 75km/h. La zona sigue en alerta amarilla por tormentas fuertes. La inestabilidad seguirá hasta el domingo.

La localidad se encuentra en situación crítica desde hace unos días. La altura del río se ubica en 7,27, siendo que el límite de evacuación es de 6,50. Según los datos de Prefectura Naval de este jueves, el nivel permanece estacionado desde el miércoles. Sin embargo, aguas arriba el Paraná crece por lo que la situación podría complicarse.

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Hacia el sur hay otro lugar en problemas. Se llama Puerto Vilelas. Según el intendente Marcelo González, la combinación de la crecida y las lluvias intensas complicaron a unas 350 familias de la localidad. “Este fenómeno vino para quedarse y vamos a tener tres o cuatro meses en esta misma situación”, dijo en declaraciones a Ciudad TV.

En Paso de la Patria, Corrientes, la rotura de una defensa contra inundaciones provocó que el agua llegara a varios barrios de la localidad. La altura del río es de 7,79 m, muy por encima del nivel de evacuación situado en 7 m. Por si fuera poco, el Paraná crece frente a la costa local.

Proyecciones

Según datos de Yacyretá, la represa está recibiendo una afluencia de agua que duplica la media histórica. “Los caudales afluentes a Yacyretá se mantienen por encima de los valores promedios desde septiembre (37%) y en lo que va del mes de octubre (92%)”, indicó el informe dado a conocer el miércoles.

“En los próximos días - agregó - los caudales afluentes presentan una tendencia ascendente, manteniéndose por encima del nivel de alerta”. Luego, consignó que hasta el viernes 25 “se prevén precipitaciones de variada intensidad en la cuenca del río Iguazú, aguas arriba de Itaipú y cuenca de aporte directo a Yacyretá”. “Los centros especializados coinciden en montos acumulados entre 20 y 60 mm, y localmente en torno a 200 mm en el escenario más lluvioso”, acotó el relevamiento.

Las ciudades costeras al Paraná en situación de evacuación son Libertador (Misiones); Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y Corrientes capital (Corrientes).

A ellas se suman Las Palmas e Islas del Cerrito a la vera del río Paraguay y Puerto Iguazú frente al río homónimo.

En situación de alerta están Bella Vista y Goya (Corrientes) y Reconquista (Santa Fe) todas sobre el río Paraná. Frente al Uruguay, en tanto, sólo se encuentra en esta condición la localidad de Paso de los Libres (Corrientes).

El peligro para el ganado

Unas 280 mil vacas que estaban en la zona de islas del Paraná frente a la costa entrerriana fueron trasladadas a tierra firme en los últimos días. Según dijo a Canal 9 Gonzalo Álvarez Maldonado, representante de Coninagro, restan unas 200 mil.

Luego, precisó que si se toma en cuenta el ganado que está en zonas de Santa Fe, Chaco y Corrientes, el número de cabezas asciende a 900 mil.

Los productores llevan el rodeo a las islas para aprovechar pasturas y agua. Esto mejora el engorde de los animales.

En baja

Los datos de Prefectura Naval consignan que el río Uruguay se encuentra en baja frente a la gran mayoría de las ciudades costeras.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, confirmó a Infobae que desde el miércoles ya no quedan evacuados en el refugio que se había montado. El río frente al puerto local está en 10,44 m y bajando, según la medición del jueves. El nivel de alerta se sitúa en 11 m, y el de evacuación en 12,50 m.

A comienzos de mes, la ciudad debió trasladar a un refugio a 6 familias por la crecida del río. En ese momento, se temió que el agua pudiera superar los 13 metros. De haber sido así, el número de evacuados habría trepado a más de 500. Pero el escenario fue distinto.

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