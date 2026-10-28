Política

Milei encabezó un acto minero en Catamarca y evitó hablar de Flávio Bolsonaro tras aterrizar en EEUU

El Presidente reivindicó inversiones privadas y elogió al gobernador Jalil por adherirse al RIGI. El acto se realizó mientras el líder opositor de Brasil concluía su viaje en avión privado, que contó con la colaboración de Argentina

Milei catamarca jalil
Karina y Javier Milei junto a Raúl Jalil
Guardar

Javier Milei encabezó este miércoles un acto en Catamarca para inaugurar la expansión Fénix 1B y la operación Sal de Vida, dos proyectos de Río Tinto que representan una inversión cercana a los USD 1.400 millones. Durante su discurso, el Presidente defendió el rumbo económico de su gestión, reivindicó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó a los gobernadores que se oponen a ese esquema. Sin embargo, no hizo referencias a la situación de Flávio Bolsonaro, quien llegó a Estados Unidos después de salir de la Argentina en un avión privado.

El senador brasileño aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, tras partir desde Puerto Iguazú y realizar una escala técnica en Guayaquil, Ecuador. El traslado se produjo en medio de la controversia por una medida judicial atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que le habría ordenado entregar sus pasaportes y le habría prohibido salir de Brasil.

PUBLICIDAD

Según publicó Infobae, el Gobierno argentino colaboró con la organización logística de la salida. La administración de Milei ofreció Puerto Iguazú como una alternativa para el traslado, mientras que funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo asesoraron sobre los escenarios posibles. Una fuente de la Casa Rosada reconoció: “Queríamos hacerlo lo más prolijo posible”.

Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)
Flávio Bolsonaro aterrizó en el aeropuerto de Miami-Opa Locka procedente de Argentina. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Mientras se conocía el desenlace del viaje, Milei compartió el acto en Catamarca con el gobernador peronista Raúl Jalil y representantes de la empresa minera. El mandatario destacó que las dos obras sumarán 25.000 toneladas anuales de producción de carbonato de litio y sostuvo que ambas comenzaron a producir durante el segundo trimestre de este año, antes de lo previsto.

PUBLICIDAD

“Durante demasiado tiempo, estos proyectos se atrasaban indefinidamente o incluso no se hacían”, afirmó. Y agregó: “Ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo, las obras se adelantan tan rápido como sea posible para poder producir y generar riqueza cuanto antes”.

El Presidente también defendió el RIGI y aseguró que el régimen acumula 29 proyectos aprobados por casi USD 80.000 millones, mientras que otros USD 130.000 millones esperan autorización. En el sector minero, mencionó 13 iniciativas aprobadas por casi USD 28.000 millones y sostuvo que cinco corresponden a Catamarca.

Milei catamarca jalil

“¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”, planteó al cuestionar las críticas opositoras sobre el costo fiscal del esquema. También rechazó los argumentos que ponen en duda el impacto de estas iniciativas sobre el resto de la economía y destacó los contratos con proveedores locales.

En ese sentido, detalló que el proyecto Fénix 1B adjudicó USD 310 millones a proveedores argentinos, de los cuales USD 153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas. Según precisó, de los 413 proveedores vinculados con la iniciativa, 411 son argentinos. Además, indicó que las operaciones de Río Tinto se relacionan con más de 2.000 puestos de trabajo directos.

En otro tramo, Milei apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por su rechazo al régimen de incentivos. “Mientras los gobernadores responsables salen a atraer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores, llamados chachos, para pagarle a los empleados estatales”, dijo. También contrastó la situación riojana con la de Catamarca y San Juan, donde, según afirmó, hay diez proyectos aprobados por cerca de USD 23.000 millones.

El mandatario defendió, además, la reforma de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso. Sostuvo que la norma anterior podía frenar proyectos por sus criterios ambiguos y afirmó que las provincias cuentan ahora con más herramientas para decidir sobre el desarrollo de sus recursos. “Cuidar el medio ambiente y producir no son contradictorios”, señaló.

Temas Relacionados

Javier MileiÚltimas noticiasFlávio BolsonaroBrasilEEUU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno porteño alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas que fueron restituidas a sus dueños

Jorge Macri presentó el balance en Parque Patricios y afirmó que la medida busca reparar perjuicios acumulados durante años. “No deberían haber tenido que esperar tanto”, se disculpó el jefe de la Ciudad

El Gobierno porteño alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas que fueron restituidas a sus dueños

Crisis en IOSFA: el Gobierno dictó un nuevo DNU para seguir con el ajuste y evitar "un grave desequilibrio financiero"

Tras la disolución en marcha de la obra social, Javier Milei limitó el traspaso de personal afectado a la institución que se encargará de la prestación médica de la familia militar

Crisis en IOSFA: el Gobierno dictó un nuevo DNU para seguir con el ajuste y evitar "un grave desequilibrio financiero"

Los hermanos Passaglia confirmaron su candidatura a presidente: “La opción al fracaso de Milei no puede ser volver al kirchnerismo”

Uno de los dos encabezará la fórmula con la que competirá el espacio en las elecciones del año que viene, según anticiparon en el lanzamiento realizado este miércoles

Los hermanos Passaglia confirmaron su candidatura a presidente: “La opción al fracaso de Milei no puede ser volver al kirchnerismo”

Cómo colaboró el Gobierno argentino con Flávio Bolsonaro para salir de Brasil

El ex candidato presidencial se trasladó por tierra durante el martes mientras afloraban las versiones de que ya había estaba en Estados Unidos. La coordinación con la Casa Rosada

Cómo colaboró el Gobierno argentino con Flávio Bolsonaro para salir de Brasil

El ingreso de Flávio Bolsonaro al país se coló en el debate de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Diputados avaló las modificaciones que introdujo el Senado y se trataría el 12 de noviembre. En el mismo encuentro, la oposición reclamó explicaciones sobre el ingreso a la Argentina del ex candidato a presidente de Brasil

El ingreso de Flávio Bolsonaro al país se coló en el debate de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

DEPORTES

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

El gesto antideportivo de una atleta a su rival durante el Mundial de lucha que causó indignación: “Tiene una lesión muy grave”

Un ex jugador de la selección argentina fue a juicio en España por un presunto delito de “defraudación de fluido eléctrico”

La furia de un tenista argentino por el estado de una cancha: “¡Llamá ya al supervisor!”

La buena noticia que recibió el Vasco Arruabarrena en Boca Juniors antes del Superclásico contra River Plate

TELESHOW

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

La reacción de Darío Barassi al ver un look que utilizó en su infancia: “Mamá, ¡cómo no me cuidaste!”

Dalia Gutmann eligió al hombre más sexy de la Argentina frente a Sebastián Wainraich: “Farmea aura a lo loco”

Los mensajes de Josefina Lynch tras la filtración de sus chats con Emanuel Ortega: “El tiempo pone todo en su lugar”

La artista callejera que emocionó a Marcelo Tinelli con su historia de vida: “Luchen por su sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

Sequía mantiene riesgo a miles de hondureños y Estados Unidos entrega ayuda humanitaria

Policía dominicana abatió a “La Rabia” criminal condenado en ausencia por el homicidio de un agente

Raymond Kurzweil, tecnólogo estadounidense: “¿Existe Dios? Yo diría: todavía no"

Honduras: Menos estudiantes y más docentes, deserción en aumento

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026