Estudiantes costarricenses ganan concurso de arquitectura con propuesta para transformar San José en una ciudad del futuro

La propuesta ganadora incorpora viviendas asequibles, espacios para adultos mayores, madera estructural y diseños sostenibles, con una visión del desarrollo urbano hacia el año 2100. Crédito: Universidad Hispanoamericana

Guardar

Dos estudiantes de la Universidad Hispanoamericana (UH) obtuvieron el primer lugar en un concurso nacional de arquitectura tras presentar una propuesta que busca transformar la manera de vivir en el centro de San José hacia el año 2100, mediante la construcción de edificios sostenibles que integren viviendas, comercios, áreas verdes y espacios públicos.

Las ganadoras son Maryann Palavicini Rivera y Daniela Lizano Castro, estudiantes de la Escuela de Arquitectura, quienes desarrollaron el proyecto “Ágora Vita: Mirar la ciudad sin dejar de pertenecer a ella”, bajo la supervisión de la arquitecta y docente Adriana Fuentes Fernández.

PUBLICIDAD

La propuesta obtuvo el primer lugar en la Primera Edición del Concurso Académico de Diseño Urbano Sostenible Ciudad a Prueba de Futuro: Madera en Masa, Vivienda Asequible y Habitabilidad Vertical, una competencia que reunió a casi 30 equipos universitarios.

El reconocimiento les permitió viajar con todos los gastos pagados a Londres, Inglaterra, para participar en la Cumbre Mundial de Urbanismo Vertical (VU Summit 2026), que se desarrolla del 26 al 29 de octubre en el Hotel Hilton Metropole.

El proyecto plantea una alternativa para enfrentar uno de los principales desafíos urbanos de la capital costarricense: recuperar espacios habitacionales en sectores donde cada vez viven menos personas, pese a mantener una importante actividad comercial y laboral.

PUBLICIDAD

Una propuesta para recuperar el centro de San José

De acuerdo con los organizadores del concurso, el desarrollo urbano de Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con la concentración de población y la transformación de sus ciudades.

Según los datos citados en la iniciativa, aproximadamente el 80 % de la población costarricense vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras algunos de los distritos históricos de San José presentan una disminución de residentes permanentes.

Entre los sectores mencionados figuran El Carmen, Merced, Hospital y Catedral, donde se ha identificado un proceso de abandono residencial, aunque la llegada diaria de trabajadores continúa manteniendo una importante actividad económica.

Ante esta situación, las estudiantes plantearon un proyecto que busca integrar la vivienda con la vida urbana, evitando que los edificios de gran altura funcionen como estructuras aisladas de las comunidades.

PUBLICIDAD

La propuesta Ágora Vita tiene como escenario el entorno del Parque Morazán, uno de los espacios públicos más reconocidos de la capital.

El diseño contempla una edificación vertical cuya planta baja estaría conectada con la ciudad mediante locales comerciales, recorridos peatonales, jardines y una plaza urbana, con el propósito de generar espacios de convivencia entre residentes y visitantes.

Maryann Palavicini Rivera y Daniela Lizano Castro, estudiantes de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana, obtuvieron el primer lugar en un concurso nacional de diseño urbano sostenible. Crédito: Universidad Hispanoamericana

Viviendas sostenibles y espacios para adultos mayores

Uno de los elementos que distinguieron la propuesta fue la utilización de madera estructural, un material contemplado en el concurso como alternativa para desarrollar edificaciones sostenibles.

El proyecto también incorpora diferentes modalidades de vivienda, desde unidades pequeñas hasta espacios de mayor tamaño, adaptados a las necesidades de distintos sectores de la población.

PUBLICIDAD

La directora de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana, Amalia Jara Ocampo, explicó que los jueces analizaron especialmente las soluciones orientadas a mejorar la accesibilidad y sostenibilidad habitacional.

“Valoraron el diseño de edificios de madera estructural, soluciones innovadoras en vivienda asequible, inclusiva y sostenible para la clase media urbana”, señaló la arquitecta.

Entre los aspectos destacados por el jurado también figuraron las soluciones habitacionales para personas adultas mayores, el concepto de coliving y el diseño bioclimático, que busca aprovechar las condiciones ambientales para mejorar el funcionamiento de las edificaciones.

El proyecto Ágora Vita propone transformar el entorno del Parque Morazán, en San José, mediante edificios verticales con viviendas, comercios, áreas verdes y espacios públicos. Crédito: Universidad Hispanoamericana

Ganadoras representan a Costa Rica en Londres

El concurso fue organizado por el Council on Vertical Urbanism Costa Rica, Capítulo San José, y se desarrolló entre enero y agosto de 2026.

Durante la competencia, los equipos participantes debieron presentar soluciones a desafíos relacionados con el crecimiento urbano, la vivienda, el transporte público y la preservación de los espacios comerciales y comunitarios.

PUBLICIDAD

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por arquitectos nacionales e internacionales, quienes tomaron en cuenta la innovación, sostenibilidad y capacidad de integración de los proyectos con su entorno.

Gracias al primer lugar obtenido, Palavicini y Lizano participan en la cumbre internacional de Londres, donde se abordan nuevas tendencias relacionadas con el desarrollo de ciudades verticales.

La iniciativa pretende abrir una discusión sobre cómo aprovechar los espacios urbanos para facilitar el acceso a la vivienda y revitalizar la economía de San José, sin perder la relación entre las comunidades y los espacios públicos.

Aunque Ágora Vita es una propuesta académica y no una construcción anunciada, su reconocimiento plantea alternativas para imaginar una capital más habitable, sostenible e integrada hacia el próximo siglo.

PUBLICIDAD