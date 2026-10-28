Panamá

Gasolina baja hasta 37 centavos por galón en Panamá, pero el diésel vuelve a subir

Los nuevos precios entrarán en vigencia el viernes 30 de octubre y se mantendrán durante 14 días. Changuinola continuará entre las localidades más caras del país.

Los conductores de Panamá pagarán menos por las gasolinas de 95 y 91 octanos desde el viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo aumento. EFE/Mariscal/Archivo
Los conductores de Panamá pagarán menos por las gasolinas de 95 y 91 octanos desde el viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo aumento. EFE/Mariscal/Archivo
Guardar

Los conductores de Panamá tendrán una rebaja en las gasolinas de 95 y 91 octanos a partir del viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo incremento. La actualización publicada en la Gaceta Oficial establece precios máximos diferenciados por localidad, con vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1.32 por litro, equivalente a aproximadamente $5.01 por galón. Frente a los $5.38 del periodo anterior, representa una reducción cercana a 37 centavos por galón, la mayor disminución absoluta entre los tres combustibles regulados.

PUBLICIDAD

La gasolina de 91 octanos también tendrá una disminución importante para los consumidores, al pasar de aproximadamente $4.84 a $4.50 por galón.

El nuevo precio será de $1.19 por litro, lo que supone un ahorro cercano a 34 centavos por galón frente a la quincena anterior.

El diésel mantendrá una tendencia contraria, con un incremento de aproximadamente ocho centavos por galón. Su precio máximo en Panamá y Colón pasará de $5.74 a $5.82, mientras que el valor por litro se ubicará en $1.54, según la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

Una mano enguantada sostiene una boquilla de surtidor de combustible junto a una bomba de gasolina. Un billete de un dólar estadounidense desenfocado reposa en la base.
La gasolina de 95 octanos bajará aproximadamente 37 centavos por galón en Panamá y Colón, hasta ubicarse en $5.01 durante la próxima quincena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos ajustes, la diferencia entre las gasolinas y el diésel vuelve a ampliarse. El combustible utilizado por numerosos vehículos comerciales será aproximadamente 81 centavos más caro por galón que la gasolina de 95, mientras la separación frente a la de 91 alcanzará $1.32.

PUBLICIDAD

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a las 6:00 a. m. del viernes 30 de octubre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a. m. del 13 de noviembre. Durante ese periodo, las estaciones no podrán superar los precios máximos autorizados para cada combustible y localidad.

En Arraiján y La Chorrera, la gasolina de 95 costará aproximadamente $5.02 por galón, mientras la de 91 se ubicará en $4.51 y el diésel en $5.83. Los precios presentan pequeñas diferencias respecto de Panamá y Colón, debido a los parámetros de comercialización establecidos.

Para los conductores de David, el galón de gasolina de 95 costará $5.09, el de 91 alcanzará $4.58 y el diésel llegará a $5.90. En Puerto Armuelles, los valores serán aproximadamente $5.13, $4.62 y $5.94, respectivamente, para los mismos productos.

Mano de piel clara sosteniendo billetes de dólar arrugados frente a un surtidor de gasolina Chevron verde oliva y negro, con un precio digital de 4.50.
Las referencias internacionales de las gasolinas de 95 y 91 octanos acumularon descensos de 8.43% y 8.91%, respectivamente, al 27 de octubre, según los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Changuinola continuará entre las localidades con los precios más elevados del país. Allí, la gasolina de 95 alcanzará $5.20 por galón, la de 91 costará $4.69 y el diésel superará los seis dólares, con un valor aproximado de $6.01.

La nueva revisión coincide con una trayectoria descendente de los precios internacionales de las gasolinas durante la segunda mitad de octubre. Los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía muestran que, al 27 de octubre, la gasolina de 95 acumulaba una variación negativa de 8.43%.

La caída fue todavía mayor para la gasolina de 91 octanos, cuya variación acumulada alcanzó -8.91% en el periodo mostrado. En contraste, el diésel registró un comportamiento positivo de 1.60%, lo que ayuda a explicar las diferencias entre los ajustes anunciados para los tres combustibles.

La gráfica oficial también refleja que ambas gasolinas mantuvieron una trayectoria predominantemente descendente entre el 14 y el 27 de octubre. El diésel, aunque moderó parte de sus aumentos iniciales, permaneció en terreno positivo, a diferencia de los otros dos productos.

Petróleo Dólares
La Secretaría Nacional de Energía publicó en la Gaceta Oficial del 28 de octubre los precios máximos de los combustibles que estarán vigentes hasta el 13 de noviembre de 2026. (Foto: Shutterstock)

La Secretaría Nacional de Energía establece los precios máximos de venta cada 14 días, tomando como referencia las variaciones de los costos de importación, los fletes y los márgenes de comercialización. El mecanismo permite trasladar los cambios internacionales al mercado panameño mediante revisiones periódicas.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeGasolinaDiéselPetróleoCrudo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá intercepta droga oculta en un contenedor que viajaba de Perú hacia Bélgica

El hallazgo en Colón revela nuevamente el uso de compartimentos de refrigeración para esconder sustancias ilícitas, una práctica que representa un desafío para la vigilancia del comercio internacional

Panamá intercepta droga oculta en un contenedor que viajaba de Perú hacia Bélgica

El temor al fraude frena decisiones de expansión de las pequeñas y medianas empresas panameñas

Pymes señalan al phishing como el problema más habitual con un 50%, mientras que el fraude en pagos alcanzó el 46% y los ataques de malware representaron el 44%

El temor al fraude frena decisiones de expansión de las pequeñas y medianas empresas panameñas

Analizan establecer en Panamá un centro de la red internacional para aplicaciones de tecnología solar

Promovería la capacitación de especialistas, la investigación aplicada y el desarrollo de competencias de las energías renovables, afirma la Alianza Solar Internacional

Analizan establecer en Panamá un centro de la red internacional para aplicaciones de tecnología solar

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Medida busca agilizar la reconstrucción de las viviendas de los afectados, muchos de los cuales continúan viviendo en carpas

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Panamá busca fortalecer la capacidad de negociación con los proveedores de fármacos

Utilizará sistema para obtener condiciones favorables de compra y contribuir al acceso oportuno a medicamentos para la población

Panamá busca fortalecer la capacidad de negociación con los proveedores de fármacos

TECNO

Mozilla apela a la nostalgia con memes clásicos de internet para recuperar usuarios de Firefox

Mozilla apela a la nostalgia con memes clásicos de internet para recuperar usuarios de Firefox

Kylian Mbappé: qué pasó con el futbolista del Real Madrid, qué estudios tiene y más preguntas trend de Google

Amazon despidió a unos 250 empleados de su área de dispositivos tras semanas de lanzamientos

Chrome podrá buscar en Gmail números de vuelo, pedidos y direcciones para llenar formularios

Instagram monetizará videos largos: “exploramos opciones para que los creadores reciban pago”, afirma director de la app

ENTRETENIMIENTO

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere llega a su fin: esto determinaron las autoridades

La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

La viuda de Hugh Hefner revela a uno de los “mayores pervertidos” de la televisión que visitó la mansión Playboy

MUNDO

Israel define su próximo gobierno: “La llave de las coaliciones la sigue teniendo Netanyahu”

Israel define su próximo gobierno: “La llave de las coaliciones la sigue teniendo Netanyahu”

Benjamin Netanyahu seguirá como primer ministro en funciones tras unas elecciones en Israel sin resultado claro

Los hutíes hirieron a civiles en un nuevo ataque contra el aeropuerto de Adén

Reino Unido insta a preparar kits de emergencia para afrontar tres días sin servicios: las razones detrás de la medida

Japón en alerta por un ciberataque: hackers aseguran haber vulnerado información clave y exigen un rescate millonario