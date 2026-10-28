Gasolina baja hasta 37 centavos por galón en Panamá, pero el diésel vuelve a subir

Los conductores de Panamá pagarán menos por las gasolinas de 95 y 91 octanos desde el viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo aumento. EFE/Mariscal/Archivo

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Los conductores de Panamá tendrán una rebaja en las gasolinas de 95 y 91 octanos a partir del viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo incremento. La actualización publicada en la Gaceta Oficial establece precios máximos diferenciados por localidad, con vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1.32 por litro, equivalente a aproximadamente $5.01 por galón. Frente a los $5.38 del periodo anterior, representa una reducción cercana a 37 centavos por galón, la mayor disminución absoluta entre los tres combustibles regulados.

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La gasolina de 91 octanos también tendrá una disminución importante para los consumidores, al pasar de aproximadamente $4.84 a $4.50 por galón.

El nuevo precio será de $1.19 por litro, lo que supone un ahorro cercano a 34 centavos por galón frente a la quincena anterior.

El diésel mantendrá una tendencia contraria, con un incremento de aproximadamente ocho centavos por galón. Su precio máximo en Panamá y Colón pasará de $5.74 a $5.82, mientras que el valor por litro se ubicará en $1.54, según la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

La gasolina de 95 octanos bajará aproximadamente 37 centavos por galón en Panamá y Colón, hasta ubicarse en $5.01 durante la próxima quincena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos ajustes, la diferencia entre las gasolinas y el diésel vuelve a ampliarse. El combustible utilizado por numerosos vehículos comerciales será aproximadamente 81 centavos más caro por galón que la gasolina de 95, mientras la separación frente a la de 91 alcanzará $1.32.

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Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a las 6:00 a. m. del viernes 30 de octubre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a. m. del 13 de noviembre. Durante ese periodo, las estaciones no podrán superar los precios máximos autorizados para cada combustible y localidad.

En Arraiján y La Chorrera, la gasolina de 95 costará aproximadamente $5.02 por galón, mientras la de 91 se ubicará en $4.51 y el diésel en $5.83. Los precios presentan pequeñas diferencias respecto de Panamá y Colón, debido a los parámetros de comercialización establecidos.

Para los conductores de David, el galón de gasolina de 95 costará $5.09, el de 91 alcanzará $4.58 y el diésel llegará a $5.90. En Puerto Armuelles, los valores serán aproximadamente $5.13, $4.62 y $5.94, respectivamente, para los mismos productos.

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Las referencias internacionales de las gasolinas de 95 y 91 octanos acumularon descensos de 8.43% y 8.91%, respectivamente, al 27 de octubre, según los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Changuinola continuará entre las localidades con los precios más elevados del país. Allí, la gasolina de 95 alcanzará $5.20 por galón, la de 91 costará $4.69 y el diésel superará los seis dólares, con un valor aproximado de $6.01.

La nueva revisión coincide con una trayectoria descendente de los precios internacionales de las gasolinas durante la segunda mitad de octubre. Los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía muestran que, al 27 de octubre, la gasolina de 95 acumulaba una variación negativa de 8.43%.

La caída fue todavía mayor para la gasolina de 91 octanos, cuya variación acumulada alcanzó -8.91% en el periodo mostrado. En contraste, el diésel registró un comportamiento positivo de 1.60%, lo que ayuda a explicar las diferencias entre los ajustes anunciados para los tres combustibles.

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La gráfica oficial también refleja que ambas gasolinas mantuvieron una trayectoria predominantemente descendente entre el 14 y el 27 de octubre. El diésel, aunque moderó parte de sus aumentos iniciales, permaneció en terreno positivo, a diferencia de los otros dos productos.

La Secretaría Nacional de Energía publicó en la Gaceta Oficial del 28 de octubre los precios máximos de los combustibles que estarán vigentes hasta el 13 de noviembre de 2026. (Foto: Shutterstock)

La Secretaría Nacional de Energía establece los precios máximos de venta cada 14 días, tomando como referencia las variaciones de los costos de importación, los fletes y los márgenes de comercialización. El mecanismo permite trasladar los cambios internacionales al mercado panameño mediante revisiones periódicas.