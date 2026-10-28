Vista Energy alcanzó una producción récord de 169.000 barriles de petróleo por día y exportó más del 70% del crudo de Vaca Muerta

Uno de los yacimientos de la empresa en Vaca Muerta

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Vista Energy alcanzó una producción récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día durante el tercer trimestre, un alza interanual del 33% impulsada por su programa de inversiones y la productividad de los nuevos pozos en Vaca Muerta, según detalló en un comunicado.

La compañía, que se define como el mayor productor independiente de petróleo de Argentina, es en este momento el principal exportador de crudo del país.

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“En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de $2.300 millones de dólares -incluyendo la adquisición de los activos de Equinor-, y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron al incremento de los volúmenes producidos”, explicó la petrolera que fundó y comanda Miguel Galuccio.

“La producción de petróleo promedió alcanzó los 147.1 mil barriles diarios, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025, mientras que la producción de gas registró un crecimiento interanual del 29%”, agregó.

Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy, se dirige a la audiencia durante un evento con una pantalla de fondo que muestra una formación geológica de Vaca Muerta. (Vista Energy)

Así, sus exportaciones concentraron el 73% del volumen de crudo comercializado en el período. Vista vendió al exterior 9,9 millones de barriles, 56% más que en el mismo trimestre de 2025, y obtuvo USD 935 millones por esas operaciones.

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Inversiones y nuevos pozos en Vaca Muerta

La empresa destinó USD 460 millones durante el trimestre y conectó 25 nuevos pozos, una actividad que equivale a un ritmo operativo de 100 perforaciones anuales.

Ese plan permitió poner 91 pozos en producción durante el período de doce meses. Los nuevos desarrollos contribuyeron a elevar los volúmenes extraídos en la formación neuquina, de la que Vista exportó más del 70% del petróleo producido.

“En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles de petróleo, que representaron ingresos superiores a los $2.000 millones de dólares. Durante el tercer trimestre, los ingresos totales alcanzaron los 1.234 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 75% respecto del tercer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de la producción de petróleo y gas, y por mayores precios de realización del crudo”, detalló.

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El Ebitda ajustado, una medida de ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ascendió a 841 millones de dólares, con una suba de 78 por ciento y un margen de 68 por ciento, un punto porcentual por encima del registrado un año antes.

Galuccio y Oxenford, días atrás en Silicon Valley

La utilidad neta fue de 293 millones de dólares. El flujo de caja libre alcanzó USD 334 millones, principalmente por el avance del Ebitda ajustado.

El costo de extracción, conocido como lifting cost, se ubicó en USD 4,7 por barril equivalente de petróleo. “La compañía mantiene su perspectiva de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026″, dijo la empresa en la presentación de resultados.

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Silicon Valley

Días atrás, Galuccio fue parte del evento “Argentina at Silicon Valley” junto a Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, sobre el desafío energético que plantea el crecimiento de la inteligencia Artificial (IA).

“En la próxima década vamos a necesitar alrededor de 5.000 nuevos data centers y 250 GW (gigawatts) de capacidad adicional. Estamos hablando de una demanda de energía asociada a la infraestructura digital que podría cuadruplicarse hacia 2050. La pregunta es dónde y con qué energía vamos a abastecer ese crecimiento”, señaló el ejecutivo y también expresidente de YPF en la primera edición del evento que reunió a emprendedores, inversores y referentes tecnológicos de los Estados Unidos.

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“Argentina puede contribuir a la resiliencia global de la infraestructura digital. Está estratégicamente ubicada en una región libre de conflictos bélicos, está atrayendo inversiones en el espacio digital y cuenta con Vaca Muerta como una fuente de energía confiable, estable y de menores emisiones”, subrayó el ejecutivo.