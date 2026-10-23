Sociedad

El Niño: se espera un repunte del Paraná en los próximos días por las lluvias en la cuenca alta

Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) menciona que debido a las altas precipitaciones que se produjeron en el norte podría haber un incremento del caudal del río en territorio argentino

Una excavadora amarilla remueve tierra junto a un puente de concreto y un cauce con agua, mientras una camioneta blanca espera sobre el camino
Vialidad Nacional trabaja en Corrientes para combatir las inundaciones
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Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) encendió las alertas en el litoral argentino, ya que el mismo indica que, por el alto nivel de precipitaciones en Brasil y Paraguay debido a El Niño, se incrementará el caudal del río Paraná en los próximos días.

El reporte, fechado el jueves 22, vaticinó que en un plazo de 2 a 10 días será probable observar “nuevos repuntes de la afluencia en ruta”, es decir que se registrarán aumentos temporales de la cantidad de agua que se desplaza por el Paraná desde el norte.

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Esto provocará que, al menos, se sostenga el “aporte de volumen en aguas medias altas/altas”, que significa que habrá niveles del río superiores a los normales.

El documento incluso menciona que estos fenómenos pueden dar lugar a “un nuevo tránsito de onda en aguas altas”. La definición refiere a una creciente que avanza como una ola lenta por el curso del Paraná. A su paso, va levantando en forma progresiva los niveles del agua frente a las costas.

La crecida está provocada por diversos factores. El más importante: las lluvias en el Alto Paraná. También afecta el elevado volumen de agua que descarga en el Paraná el río Iguazú.

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Inundaciones en Iguazú
La crecida del Paraná está provocada principalmente por las lluvias en el Alto Paraná y el elevado volumen de agua que llega del río Iguazú (Gentileza El Territorio)

El documento del INA señaló que en el tramo superior del río se ha registrado un escenario de lluvias fuertes en los últimos días.

Esta situación obliga a la megarepresa de Itaipú, administrada por Paraguay y Brasil, a tener sus vertederos abiertos. Este derrame se encuentra “significativamente por encima de lo normal para la época del año”. En el plazo extendido de 5 a 15 días, las previsiones indican que se sostendrá la evacuación sobre un nivel del río que está por encima de los habituales.

Por otro lado, el contexto de lluvias en la cuenca del río Iguazú también proyecta un “nuevo tránsito de onda de crecida en aguas altas”, esto es una “ola lenta” que incrementará aún más los niveles ya de por sí más altos que los normales.

Efectos

La situación ya se está marcando en los registros frente a las costas. El informe de Prefectura sobre el nivel de los ríos, consigna que el Iguazú está creciendo en la ribera de Misiones y también aguas arriba, en territorio brasileño.

En la provincia de la tierra colorada, las lluvias y el alto nivel del Paraná que dificultan el drenaje, provocaron el desborde del arroyo Tabay cerca de la localidad de Jardín de América. La situación obligó a la interrupción del paso por el puente de la Ruta Provincial 7 que lo cruza.

Inundaciones en Iguazú
El río Iguazú está creciendo en la ribera de Misiones (Gentileza El Territorio)

El tránsito en sentido norte sur se ha desviado por la RP 223 a la altura de Ruiz de Montoya o por la RP 8. Los que circulen en dirección contraria deberán tomar la RP 6.

El paso por la RP 2, a la altura del arroyo Yabotí, también se interrumpió. Lo mismo ocurrió con el cruce sobre el arroyo Garupá en la RP 204.

Otra consecuencia es que diez pasos fronterizos con Brasil ubicados en la costa misionera permanecen cerrados. Los cruces afectados son los que atraviesan los ríos Paraná e Iguazú. Los servicios a través del río Uruguay están activos.

Obras

Una excavadora amarilla sobre orugas opera junto a un cauce con agua acumulada y vegetación en un terreno rural
Los trabajos de Vialidad Nacional en Corrientes buscan anticiparse a los efectos de El Niño en la provincia

Lo peor de El Niño aún no ha llegado. En la espera, Vialidad Nacional trabaja en distintos puntos de Corrientes para evitar complicaciones mayores.

El organismo realiza tareas de limpieza y acondicionamiento de alcantarillas en la RN 118, entre los kilómetros 160 y 190. También sobre la RN 14, desde el kilómetro 730 al 740. Los trabajos permiten retirar sedimentos y vegetación, recuperar la capacidad de drenaje y facilitar el paso del agua ante precipitaciones intensas.

Vialidad Nacional trabaja desde mayo en distintos sectores de las rutas nacionales 12, 14, 118 y 123. Las tareas realizadas comprenden la limpieza y desobstrucción de alcantarillas, cunetas, canales y desagües; el retiro de sedimentos y vegetación; el relleno de erosiones y socavaciones; y el perfilado y la recuperación de banquinas.

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