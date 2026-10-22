Una fuerte granizada azotó a Santa Fe: familias evacuadas, animales muertos y clases suspendidas

Una tormenta de granizo deja el terreno de un corral cubierto de esferas de hielo. En el lugar, varios corderos permanecen tendidos sobre el suelo mientras una persona acude a inspeccionarlos. Al mismo tiempo, un grupo de ovejas adultas se desplaza dentro del cercado rural tras el fenómeno meteorológico.

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Una granizada que se prolongó durante 25 minutos golpeó con fuerza a Ataliva, en el departamento Castellanos, centro-oeste de la provincia de Santa Fe, y dejó un tendal de consecuencias: una familia evacuada, techos volados, clases suspendidas y un panorama todavía incierto para el sector agropecuario de la zona.

El presidente comunal de la localidad, José Manuel Álvarez, dio cuenta de la magnitud del fenómeno en declaraciones a Aire de Santa Fe. “Tuvimos 50 milímetros de lluvia con 25 minutos de caída de piedra, un fuerte granizo que, la verdad, hizo que se taparan todas las canaletas de los domicilios y de todas las instituciones”, detalló el funcionario.

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La acumulación de piedra obstruyó los desagües y facilitó el ingreso de agua tanto en viviendas particulares como en edificios públicos, mientras que en varios sectores del pueblo se registraron voladuras de techos.

Por la magnitud del episodio, las autoridades locales resolvieron suspender las clases en Ataliva. Álvarez también confirmó que, hasta ese momento, una familia había tenido que ser evacuada de su domicilio.

El temporal descargó 50 milímetros de lluvia sobre Ataliva, en el departamento Castellanos, y la acumulación de piedra obstruyó las canaletas de viviendas e instituciones, mientras que en el paraje Kilómetro 29 murieron ovejas, chivos, gallinas y patos de una familia rural

“Hasta ahora, gracias a Dios, una sola familia que está evacuada”, indicó el mandatario comunal, que al mismo tiempo advirtió sobre las pérdidas que comenzaban a contabilizarse en el campo. “Por lo que estamos evaluando, hay una fuerte pérdida también en el sector agropecuario”, sostuvo.

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La tormenta, sin embargo, no se limitó a Ataliva. A unos 20 kilómetros al este de Fortín Olmos, en el paraje Kilómetro 29, otra granizada —registrada alrededor de las 6:20 de la mañana de este jueves 22 de octubre— azotó a la familia Martínez, que reside en el lote 116.

El temporal descargó 50 milímetros de lluvia sobre Ataliva, en el departamento Castellanos, y la acumulación de piedra obstruyó las canaletas de viviendas e instituciones, mientras que en el paraje Kilómetro 29 murieron ovejas, chivos, gallinas y patos de una familia rural

Según informó Vía Libre, la caída de piedra duró cerca de 15 minutos y tuvo un saldo directo sobre los animales de granja que la familia criaba en el predio: murieron ovejas, chivos, gallinas y patos. El techo de la vivienda también resultó dañado.

Las imágenes y videos que circularon tras el temporal en Ataliva dan cuenta de la cantidad de piedra acumulada en calles y patios. En paralelo, las evaluaciones para determinar el alcance total de los daños continúan en ambas localidades. “La situación es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo salimos adelante”, reconoció Álvarez ante las cámaras del medio santafesino.

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Cómo seguirá el clima en Santa Fe

El pronóstico extendido del SMN

Arrojando un escenario de precipitaciones, el pronóstico del SMN anticipa caída de agua para Santa Fe. Arrancando por la noche del jueves, los registros del organismo marcan tormentas con una probabilidad de 40 a 70 por ciento, una marca de 19 grados Celsius y vientos de 13 a 22 kilómetros por hora, tras tocar topes térmicos de 25 grados Celsius de máxima y 16 de mínima.

Pasando al viernes, continuarán con chaparrones matutinos y vespertinos con un 10 a 40 por ciento de chances, para luego dar paso a un cielo con nubes hacia la franja nocturna. Aquí los termómetros oscilarán entre los 18 y 25 grados Celsius.

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Dando un salto hacia el sábado, el panorama repite la tendencia de lluvias durante el día y nubosidad en las últimas horas. Proyectando una mínima de 15 y una máxima de 22 grados Celsius, el componente a mirar de cerca será el viento, alcanzando velocidades de 23 a 31 kilómetros por hora con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Con el cierre del fin de semana, el domingo presentará agua en su primera mitad y una posterior merma del fenómeno. El día ubicará los valores entre 13 y 20 grados Celsius, manteniendo las ráfagas de la jornada de ayer. Finalmente, asomando el lunes, el sol aparecerá entre la nubosidad sin probabilidad de precipitaciones, con números que irán de los 10 a los 22 grados Celsius.

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