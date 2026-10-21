El Niño: volverían las lluvias y se termina la tregua parcial que dio el río Paraná

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a localidades del Litoral, mientras se esperan nuevas lluvias en las cuencas de la región.

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El Instituto Nacional del Agua (INA) emitió un informe en el que alertó que las precipitaciones en la cuenca del Paraná y sus afluentes el Iguazú y el Paraguay podrían generar picos en las zonas costeras.

El relevamiento del INA da cuenta de que las lluvias volverán a partir del jueves 22 a las cuencas del Alto Paraná, el Iguazú y el Paraguay.

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En el primer caso, se prevén precipitaciones que generarán acumulados de agua moderados a abundantes. “En consecuencia, en plazo de 4 - 10 días es probable observar nuevos repuntes de la afluencia en ruta (es decir desplazándose) que al menos sostengan el aporte de volumen en aguas medias altas/altas, o inclusive den lugar a un nuevo tránsito de onda en aguas altas”, puntualizó el informe del INA.

Esto implica que la creciente, que aflojó en los últimos días, no ha terminado. Por el contrario: podría recrudecer.

En el Iguazú, en tanto, las proyecciones muestran lluvias de leves a moderadas en los tramos altos y medios del río. Las dos cuencas se ubican en la zona sur de Brasil.

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En tanto, el sector bajo del Iguazú, ya en territorio argentino, registra una estimación de acumulación abundante antes de afluir al Paraná.

El reporte del INA establece: “En plazo de 5 - 15 días es probable observar un nuevo tránsito de onda de crecida en aguas altas, puesto la previsión de lluvias abundantes sobre la cuenca baja a partir del 22” de octubre.

Esto significa que un volumen importante de agua producto de las precipitaciones, avanzará en un escenario de creciente previa.

A su vez, sobre la cuenca del río Paraguay se proyectan lluvias leves a moderadas en los trayectos medio e inferior, que es donde encuentra su confluencia con el Paraná.

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Las lluvias previstas en las cuencas del Paraná, Iguazú y Paraguay podrían generar nuevos picos de crecida en los próximos días (Fuente)

Según los datos relevados por Prefectura este miércoles, la actual crecida del Paraná llevó sus efectos a la zona centro de Corrientes, en concreto hasta Goya. Las localidades ubicadas aguas abajo no han entrado en situación de alerta o de evacuación, a pesar de que el río crece frente a sus costas.

La evaluación sobre el río Uruguay del INA es más optimista: “En plazo extendido, y en vista de la tendencia descendente aguas arriba, se espera la continuidad de la fase de disminución” del nivel.

Por otra parte, un informe elaborado por equipos del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE (Universidad Nacional del Noreste), junto con la Universidad Federal de Santa María, de Brasil, advirtió sobre la necesidad de mantener la preparación ante lluvias abundantes y nuevas crecidas de los ríos durante los próximos meses, en el marco del fenómeno de El Niño. El estudio, citado por Diario Época, ubica entre octubre y los meses siguientes el período de mayor incidencia.

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Luces amarillas y rojas

En el Litoral, las ciudades que están en condición de evacuación son, según datos de Prefectura, Libertador (Misiones); Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y Corrientes Capital (Corrientes) y Barranqueras (Chaco). Todas se encuentran a la vera del Paraná.

En tanto, Las Palmas e Isla del Cerrito (Chaco) están en esa misma condición, pero se encuentran en la cuenca del río Paraguay.

Sobre el río Uruguay no hay localidades en esa situación. Solo la ciudad correntina de Paso de los Libres se mantiene en alerta.

En esa valuación se ubica además Puerto Iguazú (Misiones), adyacente al río homónimo. Lo mismo ocurre con las ciudades de Santa Ana (Misiones), Goya y Bella Vista (Corrientes) las tres situadas frente al Paraná.

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En Corrientes, aumentó el nivel del agua en las zonas costeras

El golpe del agua

Los registros indican que unas 400 personas debieron autoevacuarse en Corrientes capital por el avance de las aguas. Esta categoría refiere a vecinos que dejaron sus casas por medios propios y consiguieron refugio con familiares o amigos sin tener que recurrir a la ayuda oficial.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que en Corrientes podría registrarse en las próximas jornadas abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y vientos de hasta 31 km/h.

El Gobierno provincial aceleró las obras de apertura de canales y desagües para mejorar el escurrimiento en distintas zonas afectadas como la Capital, Itá Ibaté, Paso de la Patria y Bella Vista.

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En Chaco, en tanto, el gobernador Leandro Zdero visitó hace unos días la Isla Cerrito. El casco urbano de la localidad está rodeado por la creciente, aunque cuenta con un sistema de defensas. Además, alrededor de 60 familias de la zona rural fueron asistidas cerca del puente San Pedro con chapas, cobertores, clavos y alambres para acondicionar sus lugares de permanencia.