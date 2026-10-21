Sociedad

Volcó sobre la avenida General Paz tras un choque y otro auto lo embistió: cuatro heridos y caos de tránsito en la zona

Ocurrió esta madrugada a la altura del cruce con Santo Tomé, mano al Riachuelo. Hay una importante congestión en el lugar, mientras se aguardan las grúas para quitar a los vehículos involucrados en el siniestro

Volcó sobre la avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos
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La transitada avenida General Paz fue escenario este miércoles de un incidente múltiple a la altura del barrio porteño de Versalles, donde, inicialmente, un auto chocó con un camión y quedó volcado sobre la calzada. Tras esa primera colisión, otro vehículo que circulaba mano al Riachuelo colisionó contra el techo del rodado que se encontraba lateralizado y, producto del impacto, lo arrastró hacia los carriles rápidos.

Un total de cuatro personas resultaron heridas, de las cuales una sola fue trasladada por personal del SAME a un hospital cercano.

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Fuentes del servicio de emergencias precisaron a Infobae que el primero de los incidentes se registró alrededor de las 5:30 sobre la avenida General Paz, a la altura del cruce con Santo Tomé.

Volcó sobre la avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos
Personal de la Policía de la Ciudad trabaja en el lugar para resguardar a los vehículos involucrados en el choque múltiple.

Por causas que aun se encuentran bajo investigación, un Volkswagen de color negro chocó con un camión y volcó en el medio de la calzada.

Acto seguido, otro auto que circulaba en la misma dirección no alcanzó a eludir al auto volcado, impactó contra el techo del mismo y lo arrastró hacia el carril rápido de la avenida.

Volcó sobre la avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos
El Volkswagen color negro volcado luego fue embestido por otro auto que circulaba en sentido al Riachuelo.

Producto del siniestro, el SAME debió atender a cuatro hombres, de los cuales uno fue derivado al hospital Vélez Sarsfield con politraumatismos. Los otros tres, en tanto, rechazaron el traslado.

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La circulación por la avenida General Paz se ve afectada por este choque múltiple, debido a que pasadas las 7:00 de la mañana todavía se aguardaba por la llegada de las grúas para remover a los vehículos involucrados.

En el lugar trabajaron cuatro ambulancias del SAME, personal de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía de la Ciudad.

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