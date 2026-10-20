Sociedad

“No va a dar cero...”: un camionero manejó desde Corrientes hasta Buenos Aires con 2,65 g/l de alcohol en sangre

El conductor podría recibir una multa millonaria y una suspensión de su licencia para conducir de hasta 18 meses

Un camionero circuló desde Corrientes a Buenos Aires con una alcoholemia de 2,65 G/L

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Un camionero de 40 años que viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires terminó demorado luego de que un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la Autopista Panamericana registrara 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

No va a dar cero”, anticipó el conductor mientras aguardaba el resultado del test, según informó el organismo nacional. La frase se confirmó poco después con una medición que excede ampliamente el límite permitido para quienes manejan vehículos de carga, fijado en 0 g/l.

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El procedimiento formó parte de una fiscalización de transporte pesado realizada en la Panamericana, donde agentes de la ANSV controlaron a 780 conductores profesionales. El operativo incluyó verificaciones de alcoholemia, documentación obligatoria y cumplimiento de las normas de circulación.

Pantalla de un alcoholímetro digital que indica el número 2,65 con botones de navegación y una luz roja encendida
Un camionero circuló desde Corrientes a Buenos Aires con una alcoholemia de 2,65 G/L

Tras el resultado positivo, el camionero no pudo continuar el trayecto. Además, podría recibir una multa superior a los dos millones de pesos y una suspensión de la licencia de conducir de hasta 18 meses.

La normativa vigente establece tolerancia cero de alcohol para conductores de transporte de cargas y de pasajeros. La restricción busca reducir los riesgos asociados a la conducción profesional bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

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Durante esa jornada, las autoridades labraron actas contra 94 conductores profesionales por distintas infracciones. Entre las faltas detectadas figuraron patentes adulteradas, incumplimiento del carril derecho, uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad.

Los controles sobre camiones y colectivos apuntan a verificar que las unidades circulen con la documentación correspondiente y que sus conductores respeten las normas de seguridad vial. En el caso del transporte pesado, el uso del carril derecho es una de las exigencias que se supervisan durante estos operativos.

Un hombre con el rostro difuminado sostiene un alcoholímetro frente a un agente vial, junto a textos sobre la Autopista Panamericana
Un camionero circuló desde Corrientes a Buenos Aires con una alcoholemia de 2,65 G/L

La ANSV mantiene controles de alcoholemia y documentación en rutas y autopistas del país para detectar infracciones y retirar de circulación a quienes no cumplen con las condiciones requeridas para conducir.

El último domingo se conoció otro caso. Un conductor de 55 años, proveniente de Colonia Popular, fue interceptado durante la madrugada en la Ruta Nacional 16, en Chaco, después de que agentes advirtieran que su camioneta Toyota Hilux avanzaba en zigzag. El procedimiento ocurrió cerca de las 3 de la mañana, a la altura del kilómetro 17, en el carril descendente de la traza. El test de alcoholemia arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que superó ampliamente el límite permitido.

En otro operativo reciente, la ANSV detectó en el peaje de Pilar a un joven de 22 años con 0,39 g/l, pese a que realizaba tareas comunitarias por una infracción similar cometida el año anterior.

Al ser consultado por los inspectores, explicó que había participado de una reunión familiar, donde comió una ensalada con vinagre y probó una copa de vino que le ofreció el abuelo de su novia, quien viajaba con él.

El hombre fue detenido y el test de alcoholemia arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre

Durante el procedimiento, el conductor reconoció que ya había sido sancionado por una alcoholemia positiva un año antes. Según relató ante los agentes, aquella situación se había difundido en redes sociales. “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, afirmó.

Los inspectores también encontraron vasos con bebidas alcohólicas dentro del vehículo, que fueron incorporados al expediente. El joven sostuvo que no los había utilizado y señaló que los había comprado para su acompañante.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) retuvo su licencia de conducir. Además, enfrenta una multa de hasta $2.215.000 y una posible inhabilitación para conducir de entre tres y 18 meses.

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