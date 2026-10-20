Opinión

Punta del Este: de destino turístico a ciudad permanente

El último censo del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay indica que ocho de cada diez nuevos residentes no obedecen al crecimiento natural, mientras las viviendas aumentaron un 41% durante el mismo período

La Mano, en Punta del Este (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
La Mano, en Punta del Este (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Guardar

Durante décadas Punta del Este construyó una ciudad para mucha más gente de la que vivía allí. Miles de viviendas, infraestructura, gastronomía, servicios y equipamientos fueron desarrollados para una población que durante buena parte del año no estaba.

Lo que durante mucho tiempo pudo entenderse como una particularidad de una ciudad de temporada hoy empieza a revelar otra posibilidad: ese enorme stock construido se ha convertido en la infraestructura de una nueva etapa.

PUBLICIDAD

Durante muchos años la lógica fue relativamente sencilla. Punta del Este atraía visitantes, principalmente de Uruguay y Argentina, algunos de ellos compraban una segunda residencia y esa demanda impulsaba nuevos desarrollos. Cada generación de inversores confiaba en que el destino seguiría creciendo y la ciudad construiría un poco más.

El resultado acumulado es bastante singular: una ciudad con una población permanente relativamente pequeña terminó desarrollando una capacidad residencial, gastronómica y de servicios propia de una escala muy superior. Durante el verano esa capacidad se utiliza intensamente; durante el resto del año, una parte importante permanece disponible.

PUBLICIDAD

El trabajo remoto ayudó a romper una barrera. También lo hicieron la conectividad, los colegios, la gastronomía, los servicios y una oferta residencial que hace tiempo dejó de estar limitada a la temporada

Pero algo está cambiando ya que el destino se está transformando en un lugar para vivir.

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay en los últimos 12 años la población de Punta del Este se duplicó con un crecimiento del 96% -8 de cada 10 nuevos habitantes no se explican por el crecimiento natural de la población, sino por migración-, mientras que la construcción de viviendas en el mismo período se incrementó en un 41 por ciento.

La discusión reciente sobre Punta del Este suele concentrarse en el mercado inmobiliario: cuánto se construye, quién está comprando, cuánto cuesta el metro cuadrado o qué nuevos proyectos están llegando. Estos son indicadores importantes, pero quizás estén mostrando solamente una parte del fenómeno ya que lo verdaderamente interesante sería preguntarnos por qué cada vez más personas pueden considerar a Punta del Este no solamente como un lugar para invertir o pasar el verano, sino como un lugar posible para desarrollar una parte mucho mayor de su vida.

El trabajo remoto ayudó a romper una barrera. También lo hicieron la conectividad, los colegios, la gastronomía, los servicios y una oferta residencial que hace tiempo dejó de estar limitada a la temporada.

Normalmente, cuando una ciudad recibe nueva actividad económica, necesita construir simultáneamente la estructura urbana capaz de alojarla

Pero existe una condición anterior a todas ellas: la ciudad ya estaba ahí y eso cambia considerablemente las reglas del juego. Normalmente, cuando una ciudad recibe nueva actividad económica, necesita construir simultáneamente la estructura urbana capaz de alojarla: llegan empresas, aparecen empleos, aumenta la población, se necesita vivienda, y luego llegan nuevos servicios y equipamientos. Punta del Este podría recorrer parcialmente el camino inverso.

Durante décadas construyó primero una enorme capacidad residencial y de servicios. Ahora, sobre esa plataforma, pueden empezar a instalarse proyectos que hasta hace algunos años parecían menos naturales para el destino: oficinas, espacios corporativos, educación, salud, servicios profesionales, cultura o nuevas formas de trabajo.

Esto genera una condición urbana particularmente interesante. Si mañana aparecen cientos de nuevos puestos de trabajo calificados en Punta del Este, la ciudad no necesita construir cientos de viviendas desde cero para recibir a quienes las ocupen ya que existe un stock capaz de absorber parte de esa demanda.

Y cuanto mayor sea la población permanente, más razonable se vuelve la aparición de nuevos servicios y actividades. Esos servicios generan a su vez empleo y calidad urbana y esa mayor calidad urbana hace todavía más atractivo instalarse allí. Se produce un círculo de retroalimentación.

Una nueva infraestructura no siempre aparece simplemente porque existe una demanda previa

En urbanismo e infraestructura conocemos bien el fenómeno de la demanda inducida: una nueva infraestructura no siempre aparece simplemente porque existe una demanda previa. En ocasiones, su propia existencia modifica comportamientos y genera una demanda que antes no estaba allí.

Con Punta del Este podría estar sucediendo algo parecido, pero a una escala mayor y durante un período mucho más largo.

Las generaciones que invirtieron en la ciudad probablemente no estaban construyendo conscientemente una plataforma para una futura centralidad regional. Estaban comprando apartamentos, desarrollando edificios, abriendo restaurantes, construyendo hoteles o mejorando servicios.

Este punto es importante porque el próximo salto de Punta del Este probablemente no dependa exclusivamente de seguir construyendo únicamente viviendas. Si queremos pensarla como un verdadero atractor regional, la pregunta debería empezar a desplazarse del real estate hacia la ciudad.

Las ciudades compiten por talento, inversión y población, pero no lo hacen únicamente mediante incentivos económicos

La arquitectura tiene mucho que aportar a esa discusión, pero no necesariamente construyendo más de lo mismo. El desafío pasa por entender qué piezas faltan —espacios de trabajo, educación, salud, cultura, movilidad, espacio público e infraestructura para una vida cotidiana más permanente— en una ciudad que ya tiene una enorme cantidad de piezas construidas.

Punta del Este tiene además una característica difícil de fabricar mediante planificación: ya existe en el imaginario regional. No hay que explicar dónde queda Punta del Este. Generaciones de argentinos, brasileños y uruguayos construyeron una relación cultural y afectiva con el lugar mucho antes de que apareciera la discusión actual sobre residencia permanente.

Y esa historia importa porque las ciudades compiten por talento, inversión y población, pero no lo hacen únicamente mediante incentivos económicos. También compiten a través de su calidad de vida, su identidad, su paisaje, su seguridad, su cultura y la posibilidad de imaginar una vida allí.

La transformación, además, no es algo que vaya a ocurrir algún día. Ya está sucediendo. Si la respuesta consiste únicamente en construir más metros cuadrados, probablemente estemos desaprovechando una oportunidad excepcional.

Si, en cambio, empezamos a pensar qué actividades, instituciones, infraestructura y programas pueden apoyarse sobre todo lo que ya fue construido, Punta del Este podría dar un salto mucho más interesante: pasar de ser uno de los grandes destinos de la región a convertirse también en uno de sus lugares para vivir, trabajar y producir.

Paradójicamente, puede hacerlo porque una parte de esa ciudad futura llegó antes que sus habitantes.

El autor es director de Rudolph Arquitectos

Temas Relacionados

Punta del EsteUrbanismoMercado InmobiliarioTrabajo remotoEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Ya no viajamos igual: cómo cambió la forma de descansar

Los viajeros reservan cerca de la fecha, comparan tarifas y exigen propuestas que compensen el gasto y el tiempo, en un cambio que desplaza las vacaciones tradicionales de dos semanas

Ya no viajamos igual: cómo cambió la forma de descansar

Recomponer la microbiota para protegernos de las alergias

Una alimentación con fibras, frutas, verduras, legumbres y grasas saludables, junto con el uso indicado de antibióticos, ayuda a preservar los microorganismos intestinales que intervienen en las defensas del organismo

Recomponer la microbiota para protegernos de las alergias

Quince años por robar, quince años por matar

Los adolescentes que mataron a Andrés Blaquier para robarle esa pena, l tribunal los declaró responsables de homicidio criminis causa y aplicó el máximo previsto por la normativa juvenil

Quince años por robar, quince años por matar

Malvinas: ningún puerto latinoamericano al servicio del saqueo británico

Los legisladores piden a cuatro gobiernos regionales impedir apoyo logístico a la explotación en Malvinas

Malvinas: ningún puerto latinoamericano al servicio del saqueo británico

La recuperación económica depende de la credibilidad en la marcha de la actividad

Los votantes que apoyaron las medidas contra el kirchnerismo muestran preocupación por los sueldos insuficientes y las metas inflacionarias incumplidas, lo que enfría el respaldo ciudadano

La recuperación económica depende de la credibilidad en la marcha de la actividad

DEPORTES

El ex entrenador del Manchester United reveló los detalles del escandaloso conflicto que tuvo con Cristiano Ronaldo: “Le falló al equipo y me falló a mi”

El ex entrenador del Manchester United reveló los detalles del escandaloso conflicto que tuvo con Cristiano Ronaldo: “Le falló al equipo y me falló a mi”

“No quería vivir una vida sin ser verdaderamente feliz”: nuevo comunicado de Svitolina tras el divorcio que conmocionó al mundo del tenis

Boca Juniors buscará dar vuelta la serie contra Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de la F1: todo lo que hay que saber

Manchester City, Atlético de Madrid y Roma salen a la cancha en el inicio de la fecha 3 de la Champions League: la agenda completa

TELESHOW

Josefina Lynch contó cómo fueron sus visitas al estudio de Emanuel Ortega: “Es una persona amorosa y respetuosa”

Josefina Lynch contó cómo fueron sus visitas al estudio de Emanuel Ortega: “Es una persona amorosa y respetuosa”

Diego Peretti explicó su vínculo con Hernán Casciari luego de la denuncia por presunta estafa

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Mario Pergolini reveló cuál es el hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales: “Mi mujer me lo agradece”

Diego Castro reconoció en Dale Match que está en una app de citas y su hija Juli se indignó: “La habías cerrado”

INFOBAE AMÉRICA

"¿Se puede ser feliz en Cuba?": hambre, apagones y pensiones insuficientes en las respuestas que retrataron una crisis cotidiana

"¿Se puede ser feliz en Cuba?": hambre, apagones y pensiones insuficientes en las respuestas que retrataron una crisis cotidiana

"Don Segundo Sombra" suma un capítulo inesperado: tras 50 años guardadas, salen a la luz las xilografías que Víctor Rebuffo creó y nunca vio publicadas

Adolfo Bioy Casares, escritor argentino: “La vida es difícil: para estar en paz con uno mismo hay que decir la verdad, para estar en paz con el prójimo hay que mentir”

Uruguay pide la extradición de un detenido por el caso de la adolescente hallada en Buenos Aires

Una serpiente de 42 centímetros enterrada hace 80 millones de años reabre el misterio sobre cómo surgieron estos reptiles