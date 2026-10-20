Rubio viaja a India para destrabar las negociaciones comerciales tras la suspensión de los aranceles por la compra de petróleo ruso (REUTERS)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este martes a India para avanzar en las negociaciones de un acuerdo comercial entre ambos países, pocos días después de que el presidente Donald Trump suspendiera posibles aranceles contra Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

La visita, de dos días, incluirá reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y referentes empresariales, entre ellos el multimillonario Mukesh Ambani, presidente del conglomerado Reliance Industries.

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Rubio visitará Mumbai y Jamnagar, en el oeste de India, en el marco de una gira asiática que combina contactos diplomáticos y negociaciones económicas. El secretario de Estado llegará desde Samarcanda, Uzbekistán, donde mantuvo encuentros con dirigentes políticos y empresariales de Asia Central.

Durante su estadía en India también está previsto que deposite una ofrenda floral en memoria de las 166 víctimas de los atentados de Mumbai de 2008.

La agenda no contempla una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien recibió a Rubio durante su anterior visita al país, en mayo, cuando el funcionario estadounidense pasó por Nueva Delhi y Calcuta, además de recorrer el Taj Mahal.

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El viaje se produce en un momento de negociaciones complejas para Washington y Nueva Delhi, que intentan cerrar un pacto comercial después de meses de tensiones por los aranceles estadounidenses, las compras indias de crudo ruso y el acercamiento entre Estados Unidos y Pakistán, rival regional de India.

La agenda no contempla una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien recibió a Rubio durante su anterior visita al país, en mayo, cuando el funcionario estadounidense pasó por Nueva Delhi y Calcuta, además de recorrer el Taj Mahal (REUTERS)

Rubio afirmó el lunes, durante su paso por Uzbekistán, que ambos países están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, las posibilidades de que el entendimiento quede firmado durante esta visita parecían limitadas, pese a que funcionarios de ambas partes describieron en los últimos días los avances como significativos.

El presidente Trump eliminó el viernes uno de los principales obstáculos para las negociaciones al suspender posibles aranceles contra India por sus importaciones de petróleo ruso. La decisión abrió un margen para avanzar en el entendimiento comercial, aunque Washington todavía debe definir qué medidas económicas aplicará durante los próximos meses.

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Una ley firmada por Trump en septiembre autoriza a su administración a imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales compradores de petróleo ruso. India ocupa el segundo puesto de esa lista, detrás de China, debido al volumen de crudo que adquiere de Moscú.

La decisión presidencial de dejar sin efecto las principales disposiciones de esa legislación generó críticas tanto entre demócratas como entre republicanos, que reclaman una mayor presión económica contra Rusia por la guerra en Ucrania.

Rubio sostuvo en los últimos días que las negociaciones comerciales con India influyeron en la decisión de suspender los aranceles. También afirmó que Nueva Delhi diversificó sus fuentes de abastecimiento energético, aunque todavía compra millones de barriles diarios de petróleo ruso.

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Una ley firmada por Trump en septiembre autoriza a su administración a imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales compradores de petróleo ruso (REUTERS)

“Hay países como India, por ejemplo, que diversificaron voluntariamente su cartera energética, pero todavía obtienen una parte sustancial de su energía de Rusia porque es difícil cambiar de un día para otro. Pero también son un aliado y un socio importante de Estados Unidos”, declaró Rubio el domingo.

El funcionario agregó que el Gobierno estadounidense abrió un período de revisión de 60 días para evaluar qué nuevos aranceles, si corresponde, aplicará a los países que importan petróleo ruso.

El lunes, ante una nueva consulta sobre las compras indias de crudo, Rubio insistió en que Washington debe considerar las condiciones particulares de cada país antes de adoptar medidas que afecten su abastecimiento energético.

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“Cada país tiene un conjunto complejo de factores que debe tener en cuenta”, afirmó ante periodistas. “La geografía es real. Para algunos países, es muy difícil obtener energía de fuentes alternativas”.

El secretario de Estado también advirtió sobre las consecuencias de imponer restricciones que afecten de manera desproporcionada a otras economías. “Tampoco se puede desestabilizar la economía de otros países por una sola cuestión central”, sostuvo.

India importa más del 85% del petróleo crudo que necesita para abastecer su economía, una de las de mayor crecimiento del mundo. Esa dependencia externa condiciona su capacidad para sustituir rápidamente el suministro ruso por otras fuentes, en un contexto de presión estadounidense para reducir los vínculos energéticos con Moscú.

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India importa más del 85% del petróleo crudo que necesita para abastecer su economía, una de las de mayor crecimiento del mundo (REUTERS)

La posición de Washington también quedó atravesada por sus propias decisiones sobre el mercado energético. La semana pasada, Estados Unidos firmó un acuerdo con Rusia para importar diésel con el objetivo de reducir los precios internos de los combustibles antes de las elecciones legislativas de medio término. Ese movimiento planteó interrogantes sobre la prioridad que la administración Trump asigna actualmente a las restricciones energéticas contra Moscú.

(Con información de REUTERS y AFP)