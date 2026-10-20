Sociedad

Ante la crecida de los ríos en el Litoral, las fuerzas federales reforzaron la asistencia en las zonas afectadas

El operativo incluye el apoyo a familias evacuadas, patrullajes en áreas ribereñas y seguimiento de los niveles hidrométricos en distintos puntos de la región

La Agencia Federal de Emergencias coordina tareas de asistencia, patrullaje y monitoreo con Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina (Fuente: Agencia Federal de Emergencias)

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La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta al Litoral. En Corrientes, varias localidades están en etapa de evacuación, cientos de personas debieron dejar sus hogares. En ese contexto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordina el despliegue de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina para asistir a las zonas afectadas y reforzar los controles en las áreas ribereñas.

El operativo forma parte del Plan ENOS y alcanza a ciudades correntinas que permanecen bajo evacuación o alerta. El río Paraná superó la cota de evacuación en Corrientes Capital, Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó. Frente a la capital provincial, el nivel llegó a 7,07 metros, por encima del umbral de 7 metros que activa los protocolos de evacuación, según informó Prefectura.

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Efectivos colaboran en tareas de asistencia y prevención en localidades correntinas (Fuente: Agencia Federal de Emergencias)
Efectivos colaboran en tareas de asistencia y prevención en localidades correntinas (Fuente: Agencia Federal de Emergencias)

La AFE trabaja con autoridades provinciales y municipales en la asistencia a los evacuados, la evaluación de las zonas de riesgo y la preparación de respuestas ante nuevos anegamientos. El monitoreo incluye además las condiciones meteorológicas y la evolución de las cuencas que alimentan ambos ríos.

La situación más delicada se concentra en las localidades ubicadas sobre el Paraná. En Itatí, la creciente obligó a trasladar a casi 200 personas a centros de evacuación, a las que se sumaron otras que se autoevacuaron. En la capital correntina, alrededor de 340 vecinos dejaron sus hogares y se alojaron de manera preventiva con familiares o conocidos.

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Las estimaciones oficiales indican que unas 650 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en Corrientes. La crecida tiene un impacto desigual según cada localidad, aunque el monitoreo se extiende sobre toda la franja costera.

Estructuras de madera con techos de paja y árboles parcialmente sumergidos en agua turbia ante edificios y una cúpula
Itatí es la localidad correntina más afectada por las crecidas

En Goya y Bella Vista, las autoridades mantienen el estado de alerta. El puerto de Goya marca 5,28 metros, ocho centímetros por encima de su nivel de alerta de 5,20 metros, aunque todavía por debajo de la cota de evacuación, fijada en 5,70 metros. La atención se concentra en los terrenos bajos, las islas y los productores rurales que trasladan animales hacia campos más elevados.

La emergencia también dejó dos muertes en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista. La Policía de Corrientes encontró los cuerpos de dos peones rurales que eran buscados desde el viernes. Los hombres trasladaban ganado a caballo y, según las primeras reconstrucciones, cayeron al agua en una laguna interna.

El avance del agua obliga a productores y trabajadores rurales a mover animales hacia terrenos seguros en la ribera del Paraná

En Paso de los Libres, sobre el río Uruguay, continúa la etapa de evacuación pese a la tendencia descendente que exhibe el curso de agua. Yapeyú y Bonpland permanecen en alerta, con controles preventivos ante la evolución de los niveles.

Paso de los Libres mantiene el operativo de asistencia y monitoreo pese a la tendencia descendente del caudal (Gentileza)

En Ituzaingó y las islas Apipé Grande y Paloma, continúa el seguimiento del nivel del Paraná y la asistencia a las personas evacuadas. Prefectura mantiene patrullajes en las zonas afectadas y las autoridades recomiendan extremar las precauciones a navegantes, pescadores y residentes de sectores bajos.

En Misiones, efectivos de Gendarmería Nacional mantienen controles y tareas de monitoreo en Eldorado, Montecarlo y San Javier. La provincia también registró afectaciones por lluvias y crecidas de arroyos, que derivaron en restricciones transitorias sobre puentes y rutas.

Prefectura Naval Argentina realiza patrullajes y controles en sectores ribereños alcanzados por la suba de los ríos (Fuente: Agencia Federal de Emergencias)
Prefectura Naval Argentina realiza patrullajes y controles en sectores ribereños alcanzados por la suba de los ríos (Fuente: Agencia Federal de Emergencias)

La ruta nacional 12 recuperó la circulación total sobre el puente Piray Guazú, conocido como puente Banana, luego de una inspección técnica. Sin embargo, el puente Paranaí, entre El Alcázar y Caraguatay, continuaba con circulación alternada por un carril, bajo control de personal vial y fuerzas de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chaparrones y tormentas en sectores de Misiones, mientras el resto del Litoral podría registrar nubosidad e inestabilidad. El reporte hidrológico de Yacyretá anticipa una tendencia descendente gradual en los caudales afluentes al Paraná, aunque el río continuará por encima de los niveles de inundabilidad. La represa recibe un caudal 70% superior al promedio histórico de octubre, un factor que mantiene bajo vigilancia distintos puntos de la cuenca.

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