Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de la F1: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto volverá a correr en Austin (Jerome Miron-Imagn Images)

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos después de un complicado paso por Singapur. El piloto de Alpine abandonó la Sprint y la carrera principal en el circuito callejero y ahora buscará la recuperación en el trazado de Austin luego de las fallas técnicas en su A526 a lo largo de las jornadas de acción en Marina Bay.

La competencia en Texas pondrá en marcha una serie de carreras en tres fines de semanas consecutivos para la Máxima, ya que luego seguirá la actividad en el autódromo hermanos Hernández en México y la prueba en Interlagos, Brasil. La prueba tendrá 56 vueltas y recorrerá más de 308 mil kilómetros en tres jornadas de actividad que tendrá un formato clásico.

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El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres. Ya el sábado habrá doble acción: el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia Austin.

En cuanto a la lucha por las tablas de Pilotos y Constructores, Kimi Antonelli se encamina a ganar su primer título en la F1, salvo una catástrofe deportiva. Max Verstappen viene de ganar su segunda carrera del año y será interesante ver como será el rendimiento de Red Bull en un autódromo tras el doble. En 2019, Charles Leclerc con su Ferrari logró lo que es hasta ahora la vuelta más rápida (1:36.169). El año pasado, el vencedor fue el cuatro veces campeón del mundo oriundo de los Países Bajos.

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Alpine llegará a Austin con tres fechas sin sumar puntos en la F1 para el campeonato de constructores. Mercedes continúa primero con 578 puntos, seguido por Ferrari (444). La pelea por el tercer puesto se ajustó: McLaren bajó a 339 unidades mientras que Red Bull subió a 332, una diferencia que antes de la Sprint era de 18 puntos y ahora es de apenas seis. Más atrás, Racing Bulls llegó a 100 puntos y amplió la ventaja sobre la dupla Gasly-Colapinto (68) en la disputa por el quinto lugar. Haas es séptimo con 30 puntos, por delante de Audi (23), Williams (12) y Aston Martin (7). Cadillac es el único equipo que no logró puntuar.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)

Práctica libre 2: 18.00 (Argentina) / 16.00 (Austin, EEUU)

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 12.30 (Austin, EEUU)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 14.00 (Austin, EEUU)

Domingo 25 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito de Austin de la F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 578 puntos Ferrari: 444 puntos McLaren: 339 puntos Red Bull Racing: 332 puntos Racing Bulls: 100 puntos Alpine: 68 puntos Haas: 30 puntos Audi: 23 puntos Williams: 12 puntos Aston Martin: 7 puntos Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 340 George Russell - Mercedes: 238 Lewis Hamilton - Ferrari: 229 Max Verstappen - Red Bull: 221 Charles Leclerc - Ferrari: 215 Lando Norris - McLaren: 201 Oscar Piastri - McLaren: 138 Isack Hadjar - Red Bull: 97 Liam Lawson - Racing Bulls*: 75 Pierre Gasly - Alpine: 41 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 27 Oliver Bearman - Haas: 23 Nico Hulkenberg - Audi: 13 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Carlos Sainz - Williams: 7 Alexander Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid