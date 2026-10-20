Caso de la adolescente hallada en Buenos Aires: Uruguay pide la extradición del detenido

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La desaparición de Camila Rodríguez de Paysandú durante el fin de semana generó conmoción en Uruguay y Argentina y motivó la activación de las alertas Amber y Sofía. La adolescente apareció en Buenos Aires el domingo de tarde pero la tranquilidad que generó la noticia dio paso a un nuevo capítulo: la investigación que busca saber cómo una joven de 15 años apareció junto a un hombre 22 años mayor. Hay puntos que todavía generan misterio.

El detenido en Argentina tiene doble nacionalidad (nació en Uruguay pero también es argentino). Los arrestaron en una casa en Campana, en la Provincia de Buenos Aires, y ahora se espera su extradición a Uruguay.

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El nombre de este sospechoso, que vive hace cuatro años en Argentina, surgió en la denuncia de la familia, de acuerdo a los detalles informados por el noticiero Telemundo de Canal 12. El hombre le había ofrecido a la hermana de la víctima ejercer la prostitución en el vecino, algo a lo que ella se negó.

El portón de la propiedad ubicada en Campana resguarda el predio donde las autoridades encontraron a la adolescente uruguaya requerida por alertas de búsqueda. (Interpol)

“La persona va a ser extraditada para responder. Estamos hablando de una persona de 37 años, con doble nacionalidad. Estaba viviendo en Argentina hace unos cuatro años. Esta persona tiene más de un ingreso en el año”, detalló el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa este martes.

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“El tema de trata hace parte de las líneas de investigación que se está llevando en conjunto con la Fiscalía”, agregó.

Cuando la joven estaba desaparecida, las autoridades de la Policía uruguaya presumían que podía estar en Argentina con este hombre identificado por la familia. El avance de los dos países permitió identificar la casa en la que estaba el hombre junto a la adolescente. El domingo hubo un allanamiento, en el que se logró capturarlo y rescatar a la menor.

El portón de la propiedad ubicada en Campana resguarda el predio donde las autoridades encontraron a la adolescente uruguaya requerida por alertas de búsqueda. (Interpol)

El director de la Policía Nacional de Uruguay, José Azambuya, informó que tras el allanamiento los efectivos hablaron con la adolescente, quien se encontraba “en perfectas condiciones”.

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Una de las claves de la investigación es saber cómo la menor salió del país por el puente internacional San Martín sin dejar ningún tipo de registro en Migraciones.

Había un “enorme riesgo” en este caso, dijo el fiscal de la causa, Joaquín Suárez, este lunes en una conferencia de prensa. “Si bien la localización constituye un resultado positivo, ahora arranca una nueva etapa. Hay que continuar reuniendo la evidencia de las circunstancias en la que se dio este traslado y avanzar sobre todos los procedimientos judiciales que faltan”, comentó ante los medios.

Alerta Amber desactivada en Uruguay

Suárez detalló que la Fiscalía promovió la solicitud de captura internacional y que ya se realizaron las primeras actuaciones para lograr su “pronta extradición” porque pretenden que sea juzgado en el país. El fiscal dijo que no pueden dar una fecha certera de cuándo podrá estar el implicado en Uruguay.

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“En este momento nuestra prioridad no es solamente continuar la investigación sino también garantizar los derechos de la adolescente”, dijo Suárez. Luego hizo un “pedido especial” a los medios de comunicación y a la sociedad: “Durante estos días todos teníamos una enorme preocupación por el paradero de esta adolescente, pero tenemos que comprender que ahora estamos en una nueva etapa que exige una responsabilidad y respeto por parte de todos”.

“Estamos hablando de una adolescente de 15 años, de una familia que está atravesando una situación de enorme exposición pública. Les pedimos que en esta nueva etapa respetemos la intimidad de la adolescente y de toda la familia”, agregó. Con este pedido las autoridades buscan evitar “la revictimización”.

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El portón de la propiedad ubicada en Campana resguarda el predio donde las autoridades encontraron a la adolescente uruguaya requerida por alertas de búsqueda. (Interpol)

El traslado transfronterizo es uno de los elementos que forma parte de la investigación, informó el fiscal. “Es una investigación que continúa abierta respecto de eventuales responsabilidades que puedan llegar a existir”, comentó Suárez.