Una serpiente de 42 centímetros enterrada hace 80 millones de años reabre el misterio sobre cómo surgieron estos reptiles

William Nava y Giovanna Paixão descubrieron en el estado de São Paulo los restos de Tametara mirim, una serpiente fósil de 42 centímetros. (Ampliación mediante IA de imagen: Gabriel Ugueto y Simone Macri)

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Las serpientes constituyen uno de los grupos de vertebrados más diversos del planeta, con más de 4.200 especies vivas que representan un tercio de todos los escamosos, el orden de reptiles que incluye también a los lagartos. Sin embargo, el origen ecológico de estos animales permanece como uno de los grandes enigmas de la paleontología: durante más de un siglo, los científicos debatieron si las primeras serpientes surgieron en el mar, bajo tierra o sobre la superficie. La escasez de fósiles bien conservados del Mesozoico, la era que se extendió desde hace 252 hasta 66 millones de años, mantuvo esa pregunta sin respuesta clara.

Ahora, un fósil hallado en el interior del estado de São Paulo, en Brasil, reabre la discusión con pruebas inéditas. Se trata de una serpiente de apenas 42 centímetros que vivió hace unos 80 millones de años, bautizada Tametara mirim: “tametara” significa “adornada” en lengua tupí-guaraní, en alusión a la cresta del cráneo, y “mirim” indica su pequeño tamaño.

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Un estudio publicado en la revista Nature revela que la anatomía endocraneal y el oído interno de Tametara son consistentes con un estilo de vida subterráneo, lo que la convierte en el primer caso de fosorialidad, es decir, de hábito excavador bajo tierra, confirmado con métodos estadísticos en una serpiente primitiva. El hallazgo no resuelve por sí solo la incógnita sobre dónde aparecieron las primeras serpientes, pero ofrece una pista decisiva: linajes cercanos en el árbol evolutivo ya ocupaban ambientes muy distintos hace 80 millones de años.

El primer fósil articulado de serpiente descubierto en Brasil

Durante décadas, los fósiles de serpientes primitivas se han utilizado para reconstruir el aspecto del antepasado común de las serpientes actuales. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que ninguna de estas especies por sí sola representa ese estado ancestral (Ampliación y traducción mediante IA de imagen: Gabriel Ugueto y Simone Macri)

William Nava y Giovanna Paixão, del Museo de Paleontología de Marília, descubrieron el fósil en 2020 en una cantera del municipio de Presidente Prudente, en el extremo occidental de São Paulo. La roca pertenece a la Formación Adamantina del Grupo Bauru, afloramientos sedimentarios del Cretácico Superior célebres por sus restos de dinosaurios, con una antigüedad estimada entre 85 y 75 millones de años. Según el comunicado de prensa, este es el primer fósil articulado de serpiente encontrado en Brasil, con los huesos aún conectados tal como estaban al momento de la muerte del animal.

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“Casi todo lo que sabemos sobre el origen de las serpientes se basa en un número muy limitado de fósiles bien conservados del Mesozoico”, afirmó Tiago Simões, primer autor del estudio y profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton, según el comunicado de prensa.

Simões precisó que se conocen menos de diez fósiles articulados de serpientes de toda esa era y que solo tres tienen una preservación tridimensional comparable. “Cada nueva especie de aquel período con este grado de conservación tiene un enorme potencial para arrojar luz sobre sus orígenes”, señaló.

Una tomografía que abrió una ventana al mundo subterráneo

Para reconstruir la anatomía interna del cráneo sin destruir el fósil, el equipo recurrió a la microtomografía computarizada, una tecnología similar a la de las radiografías hospitalarias, pero con resolución mucho mayor. Gabriela Sobral, investigadora del Museo de Historia Natural de Stuttgart y de la Universidad de Brasilia, separó las estructuras en las imágenes y generó un modelo tridimensional que puede rotarse y ampliarse en pantalla.

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Los investigadores determinaron que ninguna especie cretácica conocida sintetiza por sí sola la anatomía del ancestro de las serpientes modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huesos de la bóveda craneal eran densos y se superponían de forma pronunciada, un patrón propio de animales adaptados a excavar. El oído interno reforzó esa lectura con un vestíbulo grande y redondeado junto con canales semicirculares delgados, las estructuras que intervienen en el equilibrio y la percepción del sonido.

“Los canales semicirculares reducidos indican que la orientación espacial del animal no es crítica para su percepción, lo que tiene sentido cuando se vive bajo tierra”, explicó Sobral según el comunicado de prensa. También el techo óptico, la estructura involucrada en el procesamiento visual, estaba más atrofiado que en la mayoría de las serpientes y los lagartos excavadores estudiados hasta la fecha, una “condición extremadamente inusual”, según la investigadora.

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Diversidad ecológica que sacude las teorías clásicas

Cuando las reconstrucciones de Tametara y de Dinilysia patagonica, una especie contemporánea hallada en Argentina, se compararon lado a lado, resultaron muy diferentes entre sí y distintas de la mayoría de los linajes actuales. “Exhibieron una amplia diversidad neuroanatómica, y probablemente sensorial, temprano en su historia evolutiva”, afirmó Simões según el comunicado de prensa.

Al combinar análisis de la forma del telencéfalo, la porción más anterior del cerebro, con la microestructura ósea y los datos del oído interno, el equipo demostró por primera vez mediante métodos estadísticos que las serpientes del Cretácico ya ocupaban nichos tan dispares como galerías subterráneas, ambientes terrestres e incluso hábitats marinos.

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Durante décadas, los fósiles de serpientes primitivas fueron utilizados para reconstruir al ancestro común de las serpientes modernas, pero el estudio muestra que ninguna de esas especies representa por sí sola esa condición ancestral. “Para comprender mejor el origen del grupo, necesitamos descubrir fósiles altamente conservados de períodos más tempranos, especialmente el Jurásico”, afirmó Simões según el comunicado de prensa.