Ya no viajamos igual: cómo cambió la forma de descansar

El turismo actual parece definido por una búsqueda profunda de bienestar emocional y desconexión tecnológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El turismo atraviesa un cambio más profundo de lo que muestran las estadísticas. No pasa solamente por la ocupación hotelera o la cantidad de pasajeros, sino por algo mucho más difícil de medir: la manera en que las personas deciden viajar y el lugar que el descanso ocupa en sus vidas.

Hace algunos años, las vacaciones estaban asociadas a la idea de “desconectar” durante quince días. Hoy ese esquema cambió hacia un descanso más fragmentado, corto y estratégico. El viajero actual compara precios, espera promociones, reserva sobre la fecha y busca que cada salida justifique el tiempo y el dinero invertidos. Esta realidad moldea a un consumidor más racional, informado y exigente. Ya no alcanza con ofrecer un buen alojamiento; las personas buscan propuestas que les permitan recuperar energía a través de experiencias memorables, incluso en estadías breves.

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De hecho, el turismo actual parece definido por una búsqueda profunda de bienestar emocional y desconexión tecnológica. Según el informe Tendencias de Viajes 2026, viajar se consolidado como una necesidad vinculada a la salud mental: el 97% de las personas afirma que utiliza los viajes para recargarse emocionalmente, mientras que uno de cada dos viajeros a nivel global prioriza las experiencias únicas por encima de los bienes materiales.

Según el informe Tendencias de Viajes 2026, viajar se consolidado como una necesidad vinculada a la salud mental

Esta demanda responde a un “cansancio digital”: el 87% de los viajeros reconoce que extraña una vida más simple, y el 64,5% admite sentirse saturado por la presión de las redes sociales y las notificaciones. En un contexto marcado por la hiperconectividad, el viaje dejó de ser una simple pausa para convertirse en una herramienta de salud física y emocional. El bienestar, por lo tanto, ya no es un lujo, sino una expectativa básica del viajero contemporáneo.

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Esta transformación también llegó al ámbito corporativo. Los viajes de negocios ya no se limitan a cumplir una agenda laboral; ahora es frecuente combinar reuniones con momentos de ocio o extender la estadía, ya sea solo con amigos o con la familia. Esta tendencia que hemos denominado de “bleisure” (business + leisure) avanza también por la consolidación del trabajo remoto y es una opción que el 58,5% de las personas considera atractiva. Esta realidad obliga a la hotelería a adaptar sus servicios, ya que los huéspedes esperan mantener intacto su estilo de vida: espacios adecuados para trabajar y conectividad eficiente, junto con opciones para sostener rutinas de ejercicio y alimentación saludable.

El 97% de las personas afirma que utiliza los viajes para recargarse emocionalmente

Por otra parte, la tecnología modificó las expectativas: el viajero espera resolver todo desde el celular, obtener respuestas rápidas y acceder a propuestas personalizadas. La inmediatez y la simplicidad ya no son ventajas competitivas, sino requisitos básicos. En este escenario, los programas de fidelización adquieren una nueva dimensión: ya no buscan únicamente ofrecer descuentos, sino acompañar toda la experiencia del viaje.

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La hotelería del futuro, entonces, ya no pasa solamente por vender habitaciones. Implica comprender las prioridades de un viajero que, pese a cuidar su presupuesto, sigue priorizando la calidad, la autenticidad y el bienestar. Significa entender que las personas no buscan un sitio donde dormir, sino espacios que les permitan vivir mejor, aunque sea por unos pocos días.

El autor es Chief Operating Officer Accor North & Hispanic Americas