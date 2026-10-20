Sociedad

Temperaturas primaverales y lluvias: cuándo la máxima superará los 20 grados en el AMBA

Para este martes, rigen alertas en varios puntos del país por tormentas, nieve, Zonda y ráfagas intensas. En simultáneo, la inestabilidad seguirá siendo la protagonista de esta semana en el área metropolitana

Transeúntes con abrigos caminan por la acera de una avenida con edificios tradicionales, árboles y vehículos en la calle mojada.
El pronóstico anticipa días con cielo cubierto y temperaturas más elevadas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera una primera mitad de semana con temperaturas en ascenso. Sin embargo, el cielo continuará mayormente nublado y el viernes crecerán las chances de que se registren chaparrones.

Este martes, se espera una jornada con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 19°C. El cielo alternará entre períodos con sol y nubosidad. El viento, de intensidad leve a moderada, soplará entre 7 y 12 km/h durante las primeras horas y podría aumentar por la tarde.

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El miércoles será el día más cálido de la semana en el AMBA, con una máxima prevista de 21°C. Sin embargo, el ascenso de la temperatura no implicará una mejora sostenida: predominará el cielo cubierto y el ingreso de aire más húmedo favorecerá una jornada mayormente nublada.

El AMBA tendrá una semana con temperaturas en ascenso, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado
El AMBA tendrá una semana con temperaturas en ascenso, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado

La persistencia de las nubes también puede sentirse en la vida cotidiana. La falta de luz solar durante varios días seguidos puede alterar el ritmo de descanso y favorecer sensaciones de cansancio o somnolencia durante el día. Según Meteored, en jornadas muy cubiertas, la radiación visible es sensiblemente menor que en un día despejado, lo que puede incidir en los ciclos biológicos vinculados al sueño y la energía.

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El pronóstico extendido anticipa un jueves sin grandes cambios, con nubosidad persistente y temperaturas de 15°C y una máxima cercana a los 19°C. El viernes volverían los chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40% y temperaturas de entre 16°C y 20°C. La inestabilidad seguiría el sábado, cuando se prevén lluvias intermitentes y una máxima de 18°C.

Qué regiones del país están bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes una alerta naranja por tormentas para Neuquén, donde se esperan fenómenos de mayor intensidad, con alta probabilidad de daño. La zona podría ser afectada con abundantes precipitaciones en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Las alertas abarcan sectores del centro, norte y sur del país, con riesgo de tormentas, nieve y fuertes ráfagas
Las alertas abarcan sectores del centro, norte y sur del país, con riesgo de tormentas, nieve y fuertes ráfagas

Para esa zona “se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas para San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según el organismo, se prevén acumulados de entre 10 y 35 milímetros, con la posibilidad de que sean superiores en áreas puntuales.

En simultáneo, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias que también alcanza a La Pampa y al este de Neuquén, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad y probabilidad de tormentas ocasionales. El mismo escenario se prevé para el sur de Chubut y Santa Cruz, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 35 milímetros.

En tanto, la zona cordillerana de San Juan y Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 centímetros a lo largo del período, con los mayores registros en la cordillera mendocina. En los sectores de menor altura, las precipitaciones podrían caer como lluvia o granizo, mientras que también se anticipan chaparrones de nieve y tormentas.

Por último, el SMN mantiene una advertencia de nivel amarillo por viento para Jujuy, Salta, Santiago del Estero y las áreas cordilleranas de La Rioja y San Juan. Se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, sobre todo en los niveles más altos de la cordillera.

A su vez, rige una advertencia por viento Zonda para Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.

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