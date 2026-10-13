Sociedad

Una mujer embarazada sobrevivió a un impactante incendio en una maderera de La Plata

Se encontraba junto a otra persona durmiendo en la vivienda que funcionaba de oficina en el edificio. Los bomberos combatieron casi seis horas con el fuego

Se incendió una maderera en La Plata y una mujer embarazada tuvo que escapar entre las llamas
Una mujer embarazada recibió atención médica del SAME tras inhalar humo mientras escapaba de la vivienda del establecimiento
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Un incendio de gran magnitud destruyó una maderera en la madrugada de este martes en la localidad de Arturo Seguí, partido de La Plata, y entre las personas seriamente afectadas se encontraba una mujer embarazada que debió ser asistida tras inhalar humo, mientras escapaba de las llamas. El siniestro se desató cerca de la 1.30 en el cruce de ruta 36 y 431 y demandó el trabajo de tres dotaciones de bomberos durante casi seis horas.

El fuego se propagó en cuestión de minutos sobre la madera almacenada en el salón de ventas del establecimiento, generando llamas de tal magnitud que consumió por completo una vivienda que funcionaba como oficina comercial. Dos personas dormían en esa dependencia al momento del siniestro y lograron escapar. Una de ellas, la mujer embarazada, sufrió inhalación de humo y tuvo que recibir atención médica en el lugar.

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Tras un llamado al 911, se movilizaron al sitio tres dotaciones de bomberos voluntarios. Una de ellas pertenecía al cuartel de El Peligro, a cargo del ayudante mayor Aguilera, mientras que las otras dos provenían del cuartel de Arturo Seguí, bajo el mando del ayudante Leonardo Compagnucci. El operativo de extinción se extendió por casi seis horas en un escenario de alta complejidad.

Luego de un despliegue sostenido de cerca de cuatro horas, las llamas fueron dominadas. El foco ígneo quedó completamente extinguido pasadas las 7 del martes, consignó El Día. Durante todo ese tiempo, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) permaneció apostada en el lugar para asistir a la mujer embarazada afectada.

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Se incendió una maderera en La Plata y una mujer embarazada tuvo que escapar entre las llamas
El fuego consumió la oficina comercial de la maderera y el origen del siniestro se mantiene sin precisar

De acuerdo con las primeras informaciones, las pérdidas materiales en la oficina y la vivienda “fueron muy importantes”, según indicó 0221. Por el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio.

Un incendio en una escalera mecánica obligó a evacuar la Estación Constitución

Un incendio en una escalera mecánica de la Estación Constitución desencadenó un operativo de emergencia en la terminal ferroviaria con ingreso por la avenida Brasil, en Buenos Aires. El episodio, que ocurrió el pasado 1 de octubre, dejó un único herido: un hombre de 26 años que fue trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo, según el parte emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El organismo precisó que no se registraron mujeres ni menores entre las personas asistidas.

El fuego originado en una escalera mecánica de la Estación Constitución derivó en el traslado de un joven de 26 años al Hospital Penna

El fuego se originó en el subsuelo de la Estación Plaza Constitución a las 8:50, de acuerdo con lo que Trenes Argentinos confirmó a Infobae. Para hacer frente al siniestro se desplegaron 14 móviles de emergencia, mientras que personal de bomberos trabajó en la extinción del foco. Desde la empresa informaron que “uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado” como consecuencia del incidente, aunque aclararon que el servicio de trenes no registró afectaciones y continuó operando “según sus cronogramas habituales”. El subte, por su parte, también permaneció completamente operativo.

El testimonio de una de las comerciantes del lugar describió el momento de mayor tensión: “Pasó un loco corriendo y gritando ‘se incendia todo’ y a los segundos se cortó la luz, pusimos el candado y nos fuimos para el kiosco. No entró humo, pero sentimos el olor”, relató ante Infobae. La avenida Brasil quedó cortada al tránsito durante el operativo.

Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y continuaba trabajando en la zona afectada, según indicó Trenes Argentinos. Pasadas las 10, los efectivos del SAME se retiraron de la estación, mientras que personal policial seguía en el lugar para realizar las pericias destinadas a determinar las causas del incendio, que al cierre de esta nota permanecían bajo investigación.

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