Temporal en Neuquén: en pleno Vaca Muerta, creció un arroyo y arrastró una camioneta con dos trabajadores

El director de Defensa Civil tildó de imprudencia el intento de atravesar un cañadón activo sin respetar las indicaciones

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Dos hombres lograron salir por sus propios medios de una camioneta que la corriente volcó y arrastró sobre la Ruta Provincial 5, en el arroyo Carranza, en el corazón de Vaca Muerta. El episodio ocurrió este martes durante el temporal que descargó sobre la provincia de Neuquén y quedó registrado en videos que comenzaron a circular con rapidez: el vehículo aparece con las luces encendidas en medio del torrente, pierde estabilidad, gira por la fuerza del agua y termina volcado de costado mientras la correntada marrón sigue cruzando la calzada de lado a lado.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, confirmó a LM Neuquén que ambos ocupantes se encuentran en buen estado de salud. “Las personas están bien. Salieron por sus propios medios caminando”, aseguró el funcionario. Según su relato, la camioneta quedó encajada casi de inmediato en el barro y, una vez que los hombres lograron ponerse a salvo, el agua se la llevó sin que hubiera nadie adentro.

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Lo que las imágenes no muestran es el contexto que llevó al vehículo a esa situación. Cruz explicó que en el momento del incidente había vehículos de ambos sentidos esperando para cruzar porque el paso principal tampoco reunía condiciones. Aun así, los ocupantes decidieron avanzar por un costado, fuera del corredor habitual. El director no dudó en calificar la maniobra como una “imprudencia”, que se trató de intentar atravesar un cañadón activo cuando el agua impide hacerlo de manera segura.

La empresa Coarco aguarda la disminución del caudal de agua para reparar el tramo dañado de la Ruta Provincial 5

El episodio tiene además registra un inconveniente en la infraestructura. En el arroyo Carranza se ejecutan trabajos para la construcción de un puente y, mientras avanza la obra, el sector precisa una placa cementicia que daría firmeza al suelo. Sin ese soporte, el terreno arcilloso se vuelve especialmente permeable ante la lluvia, acumula barro con rapidez y dificulta el desplazamiento de cualquier vehículo pesado. Fue esa combinación la que atrapó a la camioneta antes de que la corriente terminara de arrastrarla.

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La concesionaria a cargo de la obra en el lugar, Coarco, trabaja para recuperar la transitabilidad del tramo en cuanto las condiciones del caudal lo hagan posible. Cruz aclaró que la responsabilidad sobre los corredores provinciales recae en Vialidad Provincial, mientras que en los tramos nacionales interviene Vialidad Nacional; en los sectores donde se ejecutan obras, como ocurre en Carranza, también tienen injerencia las empresas adjudicatarias. Por el momento, el paso permanece intransitable y la reapertura depende de que disminuya la lluvia y de que las cuadrillas puedan avanzar con el acondicionamiento del terreno.

El incidente en Arroyo Carranza no fue un hecho aislado. El temporal que activó una alerta naranja y amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para varias zonas de Neuquén dejó un tendido de complicaciones a lo largo de la provincia. La Ruta Provincial 5 en ese tramo y la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces, figuraban entre los corredores que Defensa Civil reportó como intransitables por la activación de cañadones.

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Vialidad Provincial movilizó maquinaria hacia Los Catutos con el objetivo de reacondicionar las vías internas anegadas

También se registraron cortes en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40 a la altura de El Manzano. En Paso Aguerre, una familia debió autoevacuarse ante la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.

Cruz describió el mecanismo que provocó la mayoría de los daños: la caída de “mucha agua en poco tiempo” generó un escurrimiento acelerado que deterioró los caminos clave de la zona. En Los Catutos, la circulación fue restringida de manera preventiva luego de que algunas personas quedaran varadas por el barro; allí, maquinaria de Vialidad Provincial trabajaba para recomponer las calles internas y restablecer la conectividad.

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Cruz insistió en no intentar cruzar sectores anegados ni buscar pasos alternativos cuando el agua impide avanzar por el camino habitual, una advertencia que cobra peso a la luz de lo sucedido en Carranza. Las lluvias persistentes, aunque de menor intensidad, se extenderán durante los próximos días según la proyección de Defensa Civil, que recomendó consultar el estado de los corredores antes de salir y comunicarse con la línea de emergencia 103 ante cualquier inconveniente.