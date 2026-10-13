Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Grego Rosello y Sofi Gonet conducirán los Premios Ídolo Argentina

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Los Premios Ídolo 2026 anuncian a sus nominados en una edición que celebra el 28 de octubre en la Usina del Arte de Buenos Aires, con más de 290.000 postulaciones del público y 29 categorías que abarcan desde streaming hasta moda, gastronomía y música.

La ceremonia se emitirá en vivo a través de Streams Telefe y contará con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello. La previa desde la alfombra roja —con temática “Romantic Garden”— estará a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold, quienes entrevistarán a nominados e invitados antes del inicio de la gala.

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Entre las novedades del certamen, se suma la categoría “Mejor Comunidad”, que reconocerá a las comunidades digitales de los canales de streaming, y la de “Ídolo Notero/a”, orientada a valorar el trabajo de los nuevos cronistas del ecosistema digital.

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Ídolo Emergente (votación del público)

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Ezequiel Katz - @ezekatz

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Fran Rizzaro - @franrizzaro

Gaspar Díaz - @gaspardiazzz

Ima Parise - @imaparise

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti

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Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_

Diego “La Toba” Navajas - @latobaok

Franco Poggio - @poggiofranco_

Rami Bilbao - @ramibilbao

Santos Canessa - @santoscanessa

Teo Podolsky - @teopodolsky

Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzioMomento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita - Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz (La Velada)

¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? - Paren la Mano

¿Así toma agua la Agusneta?

LUZU VS 412

¿Si ponemos una casa solo de milanesas? - Top Globales

Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo - Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender

Messi prime - Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble

Los dos metimos cambios - Masterchef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix

El galardón mayor se revela en vivo durante la transmisión

El premio Creador Digital del Año —el de mayor jerarquía de la noche— no tendrá nominados públicos previos: su ganador se conocerá en el momento de la transmisión en vivo.

La producción y licencia argentina del evento está a cargo de Di Raimondo Agency, que también organizó las ediciones de 2024 y 2025. El certamen, creado en España en 2022 por Aida Domènech (Dulceida), debutó en el país de la mano de Luzu TV y en 2025 alcanzó 6,3 puntos de rating y un 42% de share en televisión abierta, con más de 3,2 millones de personas alcanzadas en todas las plataformas.

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