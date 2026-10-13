Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Los Premios Ídolo 2026 anuncian a sus nominados en una edición que celebra el 28 de octubre en la Usina del Arte de Buenos Aires, con más de 290.000 postulaciones del público y 29 categorías que abarcan desde streaming hasta moda, gastronomía y música.
La ceremonia se emitirá en vivo a través de Streams Telefe y contará con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello. La previa desde la alfombra roja —con temática “Romantic Garden”— estará a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold, quienes entrevistarán a nominados e invitados antes del inicio de la gala.
PUBLICIDAD
Entre las novedades del certamen, se suma la categoría “Mejor Comunidad”, que reconocerá a las comunidades digitales de los canales de streaming, y la de “Ídolo Notero/a”, orientada a valorar el trabajo de los nuevos cronistas del ecosistema digital.
Viajes
- Agostina Di Stefano - @bonaerense
- Pía Bottero - @espiaporelmundo
- Modo Turista - @modoturista
- Agus López - @pasajeenmano
- Martina Saravia - @tupisaravia
Moda
- Lola Latorre - @lolitalatorre
- Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona
- Rocío Vázquez - @sereinne_
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Zaira Nara - @zaira.nara
- Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu
- Milagros Ad - @miluuad
Gastronomía
- Ailín Tokman - @ailutokman
- Gastón Soffritti - @gsoffritti
- Tefi Russo - @inutilisimas
- Agus Liporace - @kulinaria.recetas
- Lucía Scarpa - @luluscarpa
- Paulina Cocina - @paulinacocina
- Andrés Simón - @lasrecetasdesimon
Deportes
- Gero Arias - @geroooo_arias
- Cristian Grosz - @groszcris
- Juli Puente - @julieta_puente
- Lucas Ortega - @lucasgortega
- Nico Ferrero - @nicoferreroa
- Sofía Martínez - @nutri.sm
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Lifestyle
- Camila Mayan - @camimayan
- Delfina Ferro - @delfinaferro
- Julieta Poggio - @poggiojulieta
- Santi Talledo - @santitalledo
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog
- Lizardo Ponce - @lizardoponce
- Sele Mosca - @selemosca
Beauty
- Belén Garrido - @belugarrido
- Joaquín Vázquez - @joacovzq
- Juanita Ramos - @juanitarramos
- Daniela López - @soydadatina
- Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes
- Caro Dubiansky - @carodubi
- Francisco Castro - @fraancastro_
- Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste
- Bruno Riboldi - @lajoya.agro
- Mai Pistiner - @maipistiner
- Diego Poggi - @poggi
- Santiago Bilinkis - @s.bilinkis
- Almendra Veiga - @almendraveiga
TikToker
- Albere - @albereee_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Mar Cosca - @maarcosca
- Carito Muller - @soycaritomuller
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
YouTuber
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Angie Velasco - @angievelasco08
- Pau Bolzan - @bolzanpaula
- Ian Lucas - @ianlucas
- Marti Benza - @martibenza
- Kuki Agnone - @kuki_youtube
Ídolo Revelación
- La Agusneta - @agusneta
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Marta Fort - @martacfort
- Teo D’elia - @teodeliaa
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
Actualidad
- Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami
- Cami Valero - @camivalero
- Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0
- Lara López Calvo - @laralopezcalvo
- Mica Comunica - @micacomunica_
- Mujer Financiera - @mujer_financiera
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Goncho Banzas - @gonchobanzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel - @ezzequiel
- Gastón Edul - @gastonedul
- Jero Freixas - @jerofreixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Joaquín Álvarez - @polloalvarez
- Sofía Martínez - @sofimmartinez
- Davo Xeneize - @davoobj
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Humor y Entretenimiento
- Cami Jara - @camijarax
- El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_
- Facturita - @facturita.ok
- Lucho Mellera - @luchomellera
- Alex Pelao - @pelao.khe
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
- Lucas Spadafora - @lucasspadafora
- Gastón Massa - @gastonmassa
Reseñas Experiencias Gastronómicas
- Buenos Paladares - @buenospaladaires_
- El Club del Bajón - @clubdelbajon
- Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires
- Morfando Ando - @cordobagourmet
- La chica del brunch - @lachicadelbrunch
- Vivamos BA - @vivamosba
Canción más viral
- Yakuza - La Joaqui
- Puñaladas - Lauta y Amigo de Artistas
- Soy Favela - La T y la M
- A quién le importa - Luckra y Thalía
Emprendimiento
- Diabla - @betterdiabla
- Ganga Home - @ganga.home
- Giga x Spreen - @gigaxspreen
- Gordis Burger - @gordisburgerok_
- Mosquiani - @mosquiano.ar
- Yerba Cósmico - @yerbacosmicoContenido Creativo
- Agustín Franzoni - @agufranzoni
- Belu Lucius - @belulucius
- Ferbo - @ferminbo
- Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi
- Matías Jafif - @matiasjafif
- Michelle Masson - @michemasson
- Lily Chen - @ohayolily
- Agus Cabaleiro - @onlinemami
Health
- Agus Privi - @agusprivii
- Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso
- Fiorella Vitelli - @fiovitelli
- Laura Romano - @integralnutricion
- Simón Scarano - @simon.scarano
- Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra
Ídolo Automotor
- Aixa Franke - @aixafranke
- Agustín Marcatili - @barcatini
- Florencia Andersen - @florenciandersen
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Ale Hartman - @ladyfierros
- Lucas Abriata - @lucasabriata
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan - @gapo_kahan
- Lizard - @lizard__ok
- Nicolás Barral - @nico.barral
- Todo Versus - @todoversus
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
- Previate Esta - @previateesta
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Marti Benza - @martibenza
- Martín Cirio - @martincirio
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Celebrity
- Damián Betular - @dbetular
- Jimena Barón - @jmena
- Momi Giardina - @momigiardina
- Nico Occhiato - @nicoocchiato
- Stephanie Demner - @stephaniedemner
- Yanina Latorre - @yaninalatorre
- Zaira Nara - @zaira.nara
Ídolo Emergente (votación del público)
- Lucía Baeza - @dulcepink
- Agos Reich - @agosreich
- Benito SDR - @benitosdr
- Agustina Buera - @buera.a
- Constanza Chismechian - @conifach
- Delfi Peña - @delfinapenia_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Ezequiel Katz - @ezekatz
- Facu Tronce - @facutronce
- Fran Rizzaro - @franrizzaro
- Gaspar Díaz - @gaspardiazzz
- Ima Parise - @imaparise
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Juani Car - @juanicar
- Juli Bianco - @julibianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_
- Diego “La Toba” Navajas - @latobaok
- Franco Poggio - @poggiofranco_
- Rami Bilbao - @ramibilbao
- Santos Canessa - @santoscanessa
- Teo Podolsky - @teopodolsky
- Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzioMomento Viral (votación del público)
- Casamiento Margelita - Nadie dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz (La Velada)
- ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? - Paren la Mano
- ¿Así toma agua la Agusneta?
- LUZU VS 412
- ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? - Top Globales
- Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo - Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender
- Messi prime - Lo del Pollo
- Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble
- Los dos metimos cambios - Masterchef
- Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada
Mejor Comunidad (votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix
El galardón mayor se revela en vivo durante la transmisión
El premio Creador Digital del Año —el de mayor jerarquía de la noche— no tendrá nominados públicos previos: su ganador se conocerá en el momento de la transmisión en vivo.
La producción y licencia argentina del evento está a cargo de Di Raimondo Agency, que también organizó las ediciones de 2024 y 2025. El certamen, creado en España en 2022 por Aida Domènech (Dulceida), debutó en el país de la mano de Luzu TV y en 2025 alcanzó 6,3 puntos de rating y un 42% de share en televisión abierta, con más de 3,2 millones de personas alcanzadas en todas las plataformas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD