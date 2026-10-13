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Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Con más de 290.000 votos del público, el certamen que reconoce a los mayores referentes del universo digital argentino suma por primera vez las categorías Mejor Comunidad e Ídolo Notero/a. La gala se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte con Sofía Gonet y Grego Rosello como conductores

Tres imágenes en hilera: Grego Rosello a la izquierda, una estatuilla de Premios Ídolo al centro y Sofi Gonet a la derecha.
Grego Rosello y Sofi Gonet conducirán los Premios Ídolo Argentina
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Los Premios Ídolo 2026 anuncian a sus nominados en una edición que celebra el 28 de octubre en la Usina del Arte de Buenos Aires, con más de 290.000 postulaciones del público y 29 categorías que abarcan desde streaming hasta moda, gastronomía y música.

La ceremonia se emitirá en vivo a través de Streams Telefe y contará con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello. La previa desde la alfombra roja —con temática “Romantic Garden”— estará a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold, quienes entrevistarán a nominados e invitados antes del inicio de la gala.

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Entre las novedades del certamen, se suma la categoría “Mejor Comunidad”, que reconocerá a las comunidades digitales de los canales de streaming, y la de “Ídolo Notero/a”, orientada a valorar el trabajo de los nuevos cronistas del ecosistema digital.

Agostina Di Stéfano
Agostina Di Stéfano

Viajes

  • Agostina Di Stefano - @bonaerense
  • Pía Bottero - @espiaporelmundo
  • Modo Turista - @modoturista
  • Agus López - @pasajeenmano
  • Martina Saravia - @tupisaravia
Lola Latorre sentada en un taburete blanco, vestida con gabardina y pantalones negros, gafas de sol en la cabeza, mirando a la izquierda en un local con paredes de ladrillo
Lola Latorre

Moda

  • Lola Latorre - @lolitalatorre
  • Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona
  • Rocío Vázquez - @sereinne_
  • Sofía Gonet - @sofiagonet
  • Zaira Nara - @zaira.nara
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  • Milagros Ad - @miluuad
Casino - Paulina Cocina - Home
Paulina Cocina

Gastronomía

  • Ailín Tokman - @ailutokman
  • Gastón Soffritti - @gsoffritti
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Julieta Puente
Julieta Puente

Deportes

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  • Juli Puente - @julieta_puente
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La Formula - Mili Hadad
Mili Hadad, La Fórmula

Podcast

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  • Historia en Podcast
  • La Fórmula Podcast
  • La Sillita
  • Psicología al Desnudo
Una mujer con traje negro brillante, gafas de sol y guantes de boxeo negros posa frente a un fondo gris claro
Cami Mayán

Lifestyle

  • Camila Mayan - @camimayan
  • Delfina Ferro - @delfinaferro
  • Julieta Poggio - @poggiojulieta
  • Santi Talledo - @santitalledo
  • Sofía Gonet - @sofiagonet
  • Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog
  • Lizardo Ponce - @lizardoponce
  • Sele Mosca - @selemosca
@soydadatina
Daniela López @soydadatina

Beauty

  • Belén Garrido - @belugarrido
  • Joaquín Vázquez - @joacovzq
  • Juanita Ramos - @juanitarramos
  • Daniela López - @soydadatina
  • Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha
Entrevista Maria Laura Santillan a Diego Poggi
Diego Poggi

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

  • Caro Dubiansky - @carodubi
  • Francisco Castro - @fraancastro_
  • Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste
  • Bruno Riboldi - @lajoya.agro
  • Mai Pistiner - @maipistiner
  • Diego Poggi - @poggi
  • Santiago Bilinkis - @s.bilinkis
  • Almendra Veiga - @almendraveiga
Carito Muller - Dale Match
Carito Muller - Dale Match (Jaime Olivos)

TikToker

  • Albere - @albereee_
  • Emma Klass - @emmaaklass
  • Evitta Luna - @evitta_luna
  • Mar Cosca - @maarcosca
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Agustín Creevy
Agustín Creevy

YouTuber

  • Agustín Creevy - @agustincreevy
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  • Marti Benza - @martibenza
  • Kuki Agnone - @kuki_youtube
Retrato en primer plano de Marta Fort con cabello rubio ondulado y vestimenta negra con bordados frente a una pared blanca de bloques
Marta Fort

Ídolo Revelación

  • La Agusneta - @agusneta
  • Agustín Creevy - @agustincreevy
  • Evitta Luna - @evitta_luna
  • Marta Fort - @martacfort
  • Teo D’elia - @teodeliaa
  • Valen Rizzuti - @valenrizzuti
Lara López Calvo (Infobae en Vivo)
Lara López Calvo (Infobae en Vivo)

Actualidad

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Martín "Coscu" Di Salvo
Martín "Coscu" Di Salvo

Streamer

  • Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
  • Davo Xeneize - @davoobj
  • Goncho Banzas - @gonchobanzas
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
  • Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo
  • Mernuel - @mernuel_
Mujer joven con cabello castaño y ojos azules, viste camiseta blanca y chaqueta de mezclilla, de perfil, mirando a la derecha. Fondo oscuro con luces borrosas
Sofi Martínez

Ídolo Futbolero/a

  • Ezzequiel - @ezzequiel
  • Gastón Edul - @gastonedul
  • Jero Freixas - @jerofreixas
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
  • Joaquín Álvarez - @polloalvarez
  • Sofía Martínez - @sofimmartinez
  • Davo Xeneize - @davoobj
Milo J (Foto: Virginia García)
Milo J (Foto: Virginia García)

Ídolo Musical

  • Milo J
  • La T y la M
  • Ángela Torres
  • Q’Lokura
  • Tuli Acosta
  • Olivia Wald
Alex Pelao
Alex Pelao

Humor y Entretenimiento

  • Cami Jara - @camijarax
  • El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_
  • Facturita - @facturita.ok
  • Lucho Mellera - @luchomellera
  • Alex Pelao - @pelao.khe
  • Valen Rizzuti - @valenrizzuti
  • Lucas Spadafora - @lucasspadafora
  • Gastón Massa - @gastonmassa
¿Quién es La Chica del Brunch?: la influencer capaz de cambiar la vida de un local con sus reseñas
La Chica del Brunch

Reseñas Experiencias Gastronómicas

  • Buenos Paladares - @buenospaladaires_
  • El Club del Bajón - @clubdelbajon
  • Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires
  • Morfando Ando - @cordobagourmet
  • La chica del brunch - @lachicadelbrunch
  • Vivamos BA - @vivamosba
La Joaqui
La Joaqui

Canción más viral

  • Yakuza - La Joaqui
  • Puñaladas - Lauta y Amigo de Artistas
  • Soy Favela - La T y la M
  • A quién le importa - Luckra y Thalía

Emprendimiento

  • Diabla - @betterdiabla
  • Ganga Home - @ganga.home
  • Giga x Spreen - @gigaxspreen
  • Gordis Burger - @gordisburgerok_
  • Mosquiani - @mosquiano.ar
  • Yerba Cósmico - @yerbacosmicoContenido Creativo
  • Agustín Franzoni - @agufranzoni
  • Belu Lucius - @belulucius
  • Ferbo - @ferminbo
  • Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi
  • Matías Jafif - @matiasjafif
  • Michelle Masson - @michemasson
  • Lily Chen - @ohayolily
  • Agus Cabaleiro - @onlinemami
Ellas - Fiorella Vitelli
Fiorella Vitelli (Crédito: Maximiliano Luna)

Health

  • Agus Privi - @agusprivii
  • Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso
  • Fiorella Vitelli - @fiovitelli
  • Laura Romano - @integralnutricion
  • Simón Scarano - @simon.scarano
  • Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra
(Infobae en Vivo)
Florencia Andersen (Infobae en Vivo)

Ídolo Automotor

  • Aixa Franke - @aixafranke
  • Agustín Marcatili - @barcatini
  • Florencia Andersen - @florenciandersen
  • Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
  • Ale Hartman - @ladyfierros
  • Lucas Abriata - @lucasabriata
Ellos Lizard luli fernandez
Lizard (Foto: Adrian Escandar)

Ídolo Notero/a

  • Gaspar Kahan - @gapo_kahan
  • Lizard - @lizard__ok
  • Nicolás Barral - @nico.barral
  • Todo Versus - @todoversus
  • Valen Rizzuti - @valenrizzuti
  • Previate Esta - @previateesta
Marti Benza y la crisis que marcó el cierre de Tarde de Tertulia
Marti Benza

Streamer más viral

  • Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
  • Davo Xeneize - @davoobj
  • Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
  • Marti Benza - @martibenza
  • Martín Cirio - @martincirio
  • Mernuel - @mernuel_
Yanina Latorre
Yanina Latorre

Ídolo Celebrity

  • Damián Betular - @dbetular
  • Jimena Barón - @jmena
  • Momi Giardina - @momigiardina
  • Nico Occhiato - @nicoocchiato
  • Stephanie Demner - @stephaniedemner
  • Yanina Latorre - @yaninalatorre
  • Zaira Nara - @zaira.nara
Agustina Buera
Agustina Buera

Ídolo Emergente (votación del público)

  • Lucía Baeza - @dulcepink
  • Agos Reich - @agosreich
  • Benito SDR - @benitosdr
  • Agustina Buera - @buera.a
  • Constanza Chismechian - @conifach
  • Delfi Peña - @delfinapenia_
  • Emma Klass - @emmaaklass
  • Ezequiel Katz - @ezekatz
  • Facu Tronce - @facutronce
  • Fran Rizzaro - @franrizzaro
  • Gaspar Díaz - @gaspardiazzz
  • Ima Parise - @imaparise
  • Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
  • Juani Car - @juanicar
  • Juli Bianco - @julibianco
  • Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_
  • Diego “La Toba” Navajas - @latobaok
  • Franco Poggio - @poggiofranco_
  • Rami Bilbao - @ramibilbao
  • Santos Canessa - @santoscanessa
  • Teo Podolsky - @teopodolsky
  • Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzioMomento Viral (votación del público)
  • Casamiento Margelita - Nadie dice Nada
  • Gero Arias noqueando a Viruzz (La Velada)
  • ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? - Paren la Mano
  • ¿Así toma agua la Agusneta?
  • LUZU VS 412
  • ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? - Top Globales
  • Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo - Sofía Martínez
  • Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
  • Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender
  • Messi prime - Lo del Pollo
  • Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef
  • Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble
  • Los dos metimos cambios - Masterchef
  • Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada

Mejor Comunidad (votación del público)

  • Azz Stream
  • Bondi Live
  • Blender
  • La Casa Streaming
  • La Juntada de los Artistas
  • Luzu TV
  • Olga
  • Somos Gelatina
  • Streams Telefe
  • Un Poco de Ruido
  • Vorterix

El galardón mayor se revela en vivo durante la transmisión

El premio Creador Digital del Año —el de mayor jerarquía de la noche— no tendrá nominados públicos previos: su ganador se conocerá en el momento de la transmisión en vivo.

La producción y licencia argentina del evento está a cargo de Di Raimondo Agency, que también organizó las ediciones de 2024 y 2025. El certamen, creado en España en 2022 por Aida Domènech (Dulceida), debutó en el país de la mano de Luzu TV y en 2025 alcanzó 6,3 puntos de rating y un 42% de share en televisión abierta, con más de 3,2 millones de personas alcanzadas en todas las plataformas.

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