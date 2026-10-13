Rescatan con vida a un cubano a la deriva en una balsa improvisada cerca de Key Biscayne, Florida

Una balsa artesanal compuesta por bloques de poliestireno, tablas de madera y cuerdas flota sobre el agua marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cruce del Estrecho de la Florida continúa siendo una de las travesías más peligrosas del hemisferio. Impulsados por una crisis económica sin precedentes, la escasez generalizada y la falta de libertades políticas, cientos de miles de ciudadanos buscan abandonar la isla a cualquier costo.

Con las vías legales severamente reducidas, el mar abierto se ha convertido nuevamente en la única opción para muchos, a pesar de los altísimos riesgos que esto implica.

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Entre 2021 y 2026, el archipiélago ha experimentado el mayor éxodo de su historia reciente, con más de 1.79 millones de personas saliendo del país. Esta estampida migratoria responde al colapso sistemático de los servicios básicos, los continuos apagones y la represión estatal.

La desesperación ha llevado a que familias e individuos recurran a embarcaciones artesanales y endebles para lanzarse al océano, exponiéndose a corrientes traicioneras y al mal tiempo.

En medio de este flujo constante, el día de ayer, 12 de octubre se registró un suceso que evidencia la precariedad con la que se emprenden estos viajes. Un ciudadano cubano fue rescatado con vida a unas 16 millas (26 kilómetros) al este de Key Biscayne, en la costa sureste de Florida, tras permanecer a la deriva en una balsa improvisada.

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El hallazgo se logró gracias a la alerta de un testigo anónimo recibida a través del Canal 16 de VHF, la frecuencia internacional de socorro marítimo. Tras el aviso, unidades marítimas de la Dirección de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP AMO) con base en Miami y Fort Lauderdale, en coordinación con la Guardia Costera de EE.UU. (USCG), desplegaron un operativo de asistencia de emergencia.

El migrante fue evaluado en el lugar por el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, que determinó que se encontraba médicamente apto. Posteriormente, las autoridades lo trasladaron al guardacostas USCGC Melvin Bell para llevar a cabo su procesamiento migratorio correspondiente.

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La pequeña estructura artesanal tras ser interceptada por unidades de la CBP AMO y la Guardia Costera de EE.UU. en aguas del Atlántico (Cortesía: CBP AMO).

La embarcación en la que navegaba reflejaba la extrema vulnerabilidad de la travesía: un artefacto rudimentario construido únicamente con bloques de espuma de poliestireno blanco y tablas de madera sujetas con cuerdas, con el tamaño justo para sostener a un solo ocupante. En las imágenes difundidas por CBP AMO, se observaba al hombre agotado, encorvado sobre la estructura con algunas provisiones atadas a la base.

El trágico costo de la migración marítima

Las operaciones de interceptación en alta mar son frecuentes debido a la persistencia de estas salidas. Tan solo unas semanas antes del rescate en Key Biscayne, durante el mes de septiembre, la Guardia Costera interceptó a 15 balseros cubanos cerca de Elbow Cay, en las Bahamas. De ese grupo, 14 personas fueron devueltas inmediatamente a la isla, mientras que una tuvo que ser evacuada por emergencias de salud.

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Estas travesías con frecuencia cobran vidas humanas. En agosto de 2026, dos jóvenes cubanos, Leodannis Sánchez (17 años) y Osmaikel (19 años), murieron ahogados en las costas de Sandino, Pinar del Río, mientras intentaban salir del país en una embarcación irregular con rumbo a México.

Catorce de los 15 balseros cubanos interceptados cerca de Elbow Cay, Bahamas, fueron devueltos a la isla por la Guardia Costera de EE.UU. en septiembre. (Cortesía: USCG).

El incremento de las salidas marítimas coincide de forma directa con el paulatino cierre de los canales regulares de inmigración implementado por la administración estadounidense. Las categorías de reunificación familiar F1, F2A, F2B, F3 y F4 se mantuvieron paralizadas, sumado al cierre definitivo de nuevas solicitudes para el Programa de Reunificación Familiar Cubana en diciembre de 2025. A ello se sumaron nuevas restricciones de visados anunciadas a finales de septiembre de 2026.

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A pesar de los llamados de advertencia de las autoridades sobre la implacabilidad del mar, la profunda crisis sociopolítica y la falta de horizontes en Cuba continúan empujando a los ciudadanos a arriesgar la vida en el océano.