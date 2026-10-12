Por qué es feriado hoy, 12 de octubre en Argentina, y qué se conmemora

El feriado del 12 de octubre rige para la administración pública, el sector privado y los establecimientos educativos de la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este lunes 12 de octubre, millones de argentinos tienen una pausa en su rutina por el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América, en 1492, e invita a reflexionar sobre el pasado del continente, los pueblos originarios y la diversidad étnica y cultural que integra la identidad argentina.

El descanso alcanza a trabajadores de la administración pública y del sector privado, además de los establecimientos educativos. Quienes deban prestar tareas durante la jornada tendrán derecho a una remuneración especial, de acuerdo con las normas que regulan los feriados nacionales.

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Por qué es feriado el 12 de octubre

La conmemoración remite al 12 de octubre de 1492, cuando la expedición española liderada por Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe a la que sus habitantes llamaban Guanahaní, en el actual territorio de las Bahamas.

Ese episodio abrió un proceso de contacto, conquista y colonización europea sobre el continente americano, con consecuencias históricas, sociales y culturales para los pueblos originarios.

En Argentina, el presidente Hipólito Yrigoyen estableció la fecha como feriado nacional el 4 de octubre de 1917, bajo la denominación de Día de la Raza. Durante décadas, la conmemoración se centró en la relación histórica entre América y España. Sin embargo, el enfoque oficial cambió en 2010, cuando el Decreto 1584 sustituyó aquella denominación por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 marcó el primer contacto con los pueblos originarios del continente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modificación buscó reconocer la pluralidad de identidades que conforman el país y poner en primer plano los derechos, las culturas y la historia de los pueblos originarios. Desde entonces, la fecha funcionó también como una instancia de reflexión sobre la diversidad étnica y cultural de América. En agosto de 2026, el Gobierno modificó nuevamente la denominación oficial del feriado a través de un decreto que restableció el nombre Día de la Raza, utilizado hasta 2010.

Desde 2017, la Ley 27.399 la incluye en la nómina de feriados trasladables. La normativa mantiene el 12 de octubre dentro de ese grupo, aunque en el caso de este año, la coincidencia con un lunes evita cualquier modificación del calendario.

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Durante la jornada pueden modificarse los horarios de comercios, servicios de transporte y espacios de atención al público, según lo disponga cada empresa, municipio o jurisdicción.

Para quienes trabajan en relación de dependencia, la Ley de Contrato de Trabajo dispone que los feriados nacionales se rijan por las reglas del descanso dominical. Por eso, los empleados convocados a trabajar el 12 de octubre deben cobrar el doble de una jornada ordinaria: su remuneración habitual más un adicional equivalente al 100 %.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 23 de noviembre para conformar un fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del descanso de octubre, el calendario de 2026 todavía concentra varias fechas que permitirán organizar viajes, reuniones familiares o pausas laborales antes del cierre del año. El cronograma combina feriados nacionales, que tienen carácter obligatorio, con un día no laborable establecido con fines turísticos.

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Los próximos períodos de descanso previstos son los siguientes:

Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional por la visita del papa León XIV . La fecha formará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9. Los días posteriores (10 y 11) serán feriados, pero distritales o provinciales .

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el período más extenso del tramo final del año. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional.

Viernes 25 de diciembre: Navidad completará el calendario. Al coincidir con un viernes, permitirá un descanso de tres días junto con el sábado 26 y el domingo 27.