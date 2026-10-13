Guatemala

De la tragedia a la reconstrucción: así avanza el puente modular que reemplaza al Güijo en Zacapa tras el accidente que mató a cuatro personas en Guatemala

Un choque de transporte pesado desencadenó un incendio y cortó el corredor logístico más crítico del país. Las cuadrillas del CIV trabajan contrarreloj para restablecer el paso en el kilómetro 111.

El Ministerio de Comunicaciones armó seis de los trece módulos del puente modular metálico en el sector Güijo de Zacapa.
Las cuadrillas completaron el armado de seis tramos de la nariz de lanzamiento para desplazar el puente sobre el cauce. (Ministerio de Comunicaciones)
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La instalación de la nueva infraestructura vial sobre la ruta CA-9 Norte registra avances con el ensamblaje de seis de los 13 módulos del puente modular metálico en el sector conocido como puente Güijo, ubicado en el municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa.

La obra busca restablecer la conectividad vehicular en ambos sentidos dentro de un corredor logístico estratégico para Guatemala, según informaron las autoridades de transporte.

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Los trabajos técnicos están a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en coordinación con la Dirección General de Caminos (DGC).

Las cuadrillas operan en el armado de una estructura tipo Acrow Panel, un sistema modular de alta resistencia que tendrá una longitud de 39,65 metros y un ancho de 7,35 metros.

La configuración de doble vía permitirá la circulación simultánea del transporte pesado y de vehículos livianos que transitan por la zona.

El Ministerio de Comunicaciones armó seis de los trece módulos del puente modular metálico en el sector Güijo de Zacapa.
La estructura tipo Acrow Panel tiene una longitud de 39,65 metros y un ancho de 7,35 metros para el paso de doble vía. (Ministerio de Comunicaciones)

El ensamblaje de la estructura concluirá esta semana para dar paso a las rampas de acceso

De acuerdo con la planificación oficial, los equipos de trabajo completaron previamente el armado de seis tramos de la estructura conocida como nariz de lanzamiento, un elemento provisional que facilita el desplazamiento metálico sobre el cauce hasta alcanzar el extremo opuesto.

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La programación prevé concluir el montaje completo de la estructura a finales de esta semana.

El Ministerio de Comunicaciones armó seis de los trece módulos del puente modular metálico en el sector Güijo de Zacapa.
La estructura tipo Acrow Panel tiene una longitud de 39,65 metros y un ancho de 7,35 metros para el paso de doble vía. (Ministerio de Comunicaciones)

Posteriormente, las cuadrillas comenzarán con la edificación de las rampas de acceso en ambos bordes del río. La habilitación del tránsito vehicular sobre el nuevo puente ocurrirá una semana después de terminar los accesos, lo que finalizará las restricciones de paso en el kilómetro 111.

Este avance beneficiará el traslado diario de mercaderías entre la Ciudad de Guatemala y los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal.

El colapso del puente Güijo tras el impacto de un tráiler dejó cuatro muertos en agosto

La colocación del nuevo puente atiende los daños estructurales provocados el 22 de agosto, cuando un vehículo de transporte pesado colisionó contra el puente Güijo.

Los daños en el puente Güijo generan retrasos de hasta 90 minutos y obligaron a habilitar rutas alternas, incluso por propiedades privadas.
El colapso del puente Güijo en la ruta CA-9 Norte, en Usumatlán, Zacapa, provocó el cierre total del paso y dejó víctimas. (CIV)

El choque afectó el punto donde se concentraba la resistencia de carga de la obra metálica original y desencadenó un incendio que involucró a varios vehículos livianos. El desastre causó la muerte de cuatro personas y dejó heridos, lo que obligó al cierre total de la vía.

El colapso de la infraestructura interrumpió el principal paso terrestre hacia las fronteras orientales y los puertos del Caribe guatemalteco.

Para mitigar las complicaciones logísticas en el transporte de carga, el CIV habilitó un paso provisional de 120 metros de longitud con seis tuberías metálicas de drenaje sobre el río.

El colapso del puente El Güijo en la ruta al Atlántico interrumpió el corredor hacia el Caribe y obligó a recomendar rutas alternas por El Rancho, El Jícaro, La Fragua y Teculután.
El impacto del tráiler cargado con blocks provocó un incendio y el colapso parcial del puente El Güijo, según los Bomberos Municipales Departamentales.

El uso del paso alterno mantuvo la conectividad regional mientras avanzaban los trabajos del puente modular.

Infraestructura clave

La relevancia estratégica del puente Güijo en la red vial de GuatemalaUbicado en el kilómetro 110.9 de la carretera CA-9 Norte, en Usumatlán, Zacapa, el puente Güijo constituye una arteria crucial para el comercio y la movilidad de Guatemala.

Esta infraestructura conecta la capital con la región nororiental y los principales puertos del Caribe, canalizando diariamente miles de toneladas de carga pesada y productos de exportación.

Varios obreros con palas y herramientas trabajan sobre una red de varillas de acero junto a una carretera y una excavadora
Un grupo de obreros prepara la estructura de varillas de acero para la cimentación de una obra junto a una carretera. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La importancia estratégica del tramo quedó evidenciada tras el colapso de la estructura en agosto de 2026, provocado por un grave accidente de tránsito.

La interrupción del paso afectó el transporte de mercancías hacia Izabal, Zacapa y Chiquimula, obligando a habilitar rutas alternas e instalar soluciones temporales para evitar el estancamiento económico del país.

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