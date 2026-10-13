Subieron las acciones pero el riesgo país rozó los 600 puntos en un mercado que siguió de cerca el dato de inflación

Los ADR defendieron sus precios pese a la falta de apoyo de Wall Street.

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Las acciones argentinas tuvieron este martes un comportamiento discretamente positivo, a resaltar dada la tendencia negativa de los negocios en Wall Street, donde los principales indicadores retrocedieron en un rango de 0,1% a 0,4 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 0,5% en pesos, en los 2.869.151 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacó la ganancia de 3,6% en los papeles de IRSA.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-finalizaron con una caída promedio de 0,2%, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan subió cinco unidades para la Argentina, en los 597 puntos básicos.

Las acciones experimentaron una merma en la suba a la vez que los títulos públicos salieron del terreno neutro para registrar ligeras bajas luego de conocido que el Índice de Precios al Consumido (IPC) del Indec marcó un 1,9% en septiembre, dos décimas por arriba del registro de agosto.

“De esta manera, la inflación acumulada en 2026 asciende a 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,4%. La aceleración del nivel general respondió a precios de Estacionales y, en menor medida, Regulados”, sintetizó Thiago Marino, analista de Renta Fija de IOL.

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Facundo Beltramone, economista de Fundacion Libertad, explicó que “una inflación cercana al 1,9% previsto por el REM sería compatible con cierta presión estacional de frutas e indumentaria, sin que necesariamente implique una aceleración de la inflación subyacente”.

“Para los ahorristas, un mayor aumento de los precios reduciría el rendimiento real de las colocaciones a tasa fija y reforzaría la búsqueda de alternativas para preservar el valor de sus ahorros”, comentó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

“La inflación núcleo quedó en 1,7% mensual, al igual que nuestra propia medida de inflación subyacente. Consideramos que ésta es la ‘velocidad crucero’ de los precios a la que se moverá el IPC durante los próximos meses, incluso un par de décimas más también”, aportaron desde Puente.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) incrementó levemente sus estimaciones de crecimiento global para 2026 en una nueva actualización de sus proyecciones del World Economic Outlook (WEO). No obstante,

“Según el reporte, el FMI prevé que la economía mundial registre una tasa de crecimiento del 3,1% este año y de 3,4% en 2027, comparado con un 3% y un 3,4% del WEO publicado en julio pasado, respectivamente. La leve mejora para 2026 fue impulsada por la revisión al alza del crecimiento de las economías avanzadas que mejoró 0,4 punto porcentual a 2,1% respecto al reporte anterior”, indicó Balanz.

No obstante, “en el caso de Argentina, la proyección de crecimiento fue recortada en 1,4 punto porcentual a 2,1% para 2026 y en 0,5 punto a 3,5% para 2027″, añadió Balanz.

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En el exterior, “la dinámica observada en la sesión refleja un mercado maduro que comienza a exigir resultados tangibles a las monumentales inversiones realizadas en infraestructura tecnológica, en un punto donde la concentración del índice en unas cuantas empresas acentúa la vulnerabilidad de las carteras globales. La rotación del fondo BlackRock hacia bonos del Tesoro y la cautela de los gestores ratifican que el riesgo de tasa alta por más tiempo sigue siendo el principal dique de contención para las valoraciones”, expresó Laura Torres, sirectora de Inversión de IMB Capital Quants,

Con una oferta que se sostiene en buen nivel, por USD 537,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.512,50, su precio más bajo desde el 17 de septiembre.

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En lo que va de octubre el tipo de cambio oficial también recorta 4,50 pesos, mientras que en el transcurso de 2026 sube 57,50 pesos o 4%, en contraste con una inflación estimada en 24 por ciento.

“Pasadas las 14 horas, la demanda perdió fuerza y el tipo de cambio retomó la tendencia bajista, con una primera parada en $1.515. Sobre el cierre, ante la retirada de compradores, profundizó la caída hasta finalizar en $1.512,50″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA estableció un techo para su esquema de bandas cambiarias en los 1.933,02 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 27,8% de esa marca máxima para la flotación administrada, la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

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Este martes, el dólar en Brasil se fortaleció un 0,4% a 5,01 reales por unidad, un movimiento que esta vez no ejerció su influencia en la plaza cambiaria doméstica, debido al peso relativo de la relación comercial con el país vecino.

El dólar al público permaneció ofrecido sin variantes a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.535,57 para la venta y $1.482,15 para la compra. En tanto, el dólar blue rebotó diez pesos o 0,7%, a 1.550 pesos.

El BCRA compró USD 291 millones -el monto más abultado desde julio- para apuntalar las reservas netas, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 138 millones, a USD 49.839 millones, el stock más grande desde el 16 de septiembre.

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“La suba de las reservas no refleja plenamente el nivel de compras debido a una baja de cotizaciones de otros activos por unos USD 80 millones en el día”, consignaron fuentes del BCRA.

Desde Vector Investments, recordaron que este miércoles 14, “el Tesoro afronta alrededor de $4,9 billones en vencimientos de Lecap. La disponibilidad de depósitos públicos en el BCRA introduce un factor adicional para el manejo de la liquidez durante la semana”. Respecto del dato de inflación de septiembre, explicaron que “una lectura distinta del consenso puede cambiar la interpretación de las tasas reales y de los instrumentos ajustables por inflación, sin implicar por sí sola un cambio inmediato de política”.

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