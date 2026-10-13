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Un famoso piloto sorprendió al mostrar que tiene un Fórmula 1 en su living: “Pusimos el auto y después construimos la casa”

El finlandés Valtteri Bottas mostró por primera vez el espacio armado alrededor del coche que recibió en 2014. La emotiva dedicatoria de Lewis Hamilton

Valtteri Bottas mostró el Williams de Fórmula 1 que tiene en su casa. Es un monoplaza corrido por él en 2014
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Valtteri Bottas mostró el interior de su casa y reveló que conserva un Williams de Fórmula 1 instalado en el recibidor, el primer elemento que aparece a la vista apenas se cruza la puerta de entrada. El auto, que algunos reportes vinculan con los modelos de 2014 o 2016 de su etapa en la escudería británica, fue un regalo del propio equipo tras su paso por la estructura.

El piloto finlandés explicó durante el recorrido que la casa se construyó alrededor del vehículo, ya que la obra comenzó en 2014, el mismo año en que Williams le entregó el monoplaza.

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El enorme souvenir quedó al descubierto en un video grabado junto a los creadores de contenido del canal Average Rob.Williams me regaló este coche después de 2014, porque este lugar se construyó en 2014”, relató Bottas ante las cámaras. “Y, al mismo tiempo que lo construíamos, básicamente tuvimos que poner el coche aquí y luego construir la casa a su alrededor”, agregó, en referencia a la logística que exigió integrar la pieza antes de levantar las paredes.

El recorrido no se limitó al auto. En la misma zona de entrada, Bottas conserva una habitación repleta de trofeos y cascos acumulados a lo largo de su carrera en la F 1. Entre las piezas que se observaron en el video apareció un casco que le obsequió Lewis Hamilton en 2021, con una dedicatoria personal del británico tras los años que ambos compartieron como compañeros en Mercedes. “Valtteri, el mejor compañero de equipo de todos los tiempos”, se lee en la inscripción que Hamilton dejó en el objeto, según se aprecia en la grabación.

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Valtteri Bottas celebra el tercer puesto en Abu Dhabi 2014. En el medio el medio el ganador, Lewis Hamilton, el jefe de Mercedes, Toto WolFf, y a la izquierda, Felipe Massa, quien resultó segundo (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Valtteri Bottas celebra el tercer puesto en Abu Dhabi 2014. En el medio el medio el ganador, Lewis Hamilton, el jefe de Mercedes, Toto WolFf, y a la izquierda, Felipe Massa, quien resultó segundo (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El propio Bottas recordó el vínculo construido con Hamilton durante su etapa conjunta en la escudería alemana, en la que ambos sumaron varios campeonatos de constructores. “Ganamos cinco títulos con el equipo juntos, así que fue una época bastante buena”, comentó el finlandés mientras mostraba los objetos acumulados en la sala.

En el lugar donde está el FW 36 del histórico equipo de Grove, también aparecen estantes con trofeos, cascos y buzos antiflama usados por el finlandés en su campaña. En el team inglés estuvo desde su debut en la Máxima en 2013 y hasta 2016. Al año siguiente pasó a Mercedes y entre 2022 y 2024 compitió en Alfa Romeo. Tras un año sabático, retornó en esta temporada y con Sergio “Checo” Pérez son los pilotos del flamante equipo Cadillac.

El nórdico remarcó que se trataba de la primera vez que exhibía ese sector de su casa ante una cámara. “Lo mejor es que nunca lo he mostrado en ningún sitio”, afirmó durante la visita guiada, en respuesta a la sorpresa manifestada por los conductores del canal al ingresar al recinto.

La escena incluyó además un detalle sobre el mantenimiento del monoplaza, que se conserva sin rastros de polvo pese a permanecer expuesto en un área de tránsito constante de la vivienda. Consultado sobre quién se encarga de la limpieza, Bottas explicó que la tarea recae en su padre, a cambio de un acuerdo entre ambos. “Mi padre es el que lo limpia”, señaló. “Así que hacemos un intercambio, lo mando a ver mis carreras de F1 y él limpia mi casa”, completó, entre risas, antes de continuar con el resto del recorrido por la propiedad.

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