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La estrella mundial de fútbol que se puso la camiseta de Boca Juniors y adelantó una entrevista explosiva con Carlos Tevez

Rio Ferdinand reveló fragmentos de una charla tensa con el exfutbolista argentino, que lo encaró por su postura ante el pase al Manchester City en 2009

El exfutbolista Rio Ferdinand aborda su experiencia con Carlos Tevez en un fragmento de entrevista y confiesa que es hincha de Boca

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El exdefensor inglés Rio Ferdinand sorprendió a sus seguidores al presentar su podcast con la casaca de Boca Juniors puesta y anticipó detalles de una entrevista “sin filtro” que grabó junto a Carlos Tevez, en la que el Apache lo encaró por las críticas que recibió tras su polémico pase del Manchester United al Manchester City en 2009.

En la última emisión de Rio Ferdinand Presents, el exjugador de la selección inglesa apareció con la camiseta xeneize para introducir el adelanto de la charla, que compartió junto al analista Joel Beya y el creador de contenido Ste Howson. Según relató el propio conductor, el material promete generar repercusión en el fútbol inglés cuando se publique en las próximas semanas.

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“Siempre lo respeté, incluso cuando se fue al City. No me gustó su decisión. No me gustó el motivo por el que lo hizo y me lo echó en cara”, explicó Ferdinand durante el programa. El exzaguero admitió que, al conocer el pase del argentino al clásico rival, no entendió de inmediato los motivos detrás de la decisión.

De acuerdo con lo expresado por el propio Ferdinand, el delantero argentino no se sintió respetado por la demora del Manchester United en renovarle el contrato. El exdirigente del club, David Gill, le había pedido en su momento que llamara a Tevez para intentar convencerlo de quedarse, pero la respuesta del entorno del jugador fue terminante: ningún monto de dinero cambiaría su decisión.

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(@rioferdy5)
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El momento más tenso de la charla llegó cuando Tevez encaró a su excompañero por la posición que había tomado respecto de su salida. “¿Por qué no te gustó? ¿Cuál era tu problema?”, le reclamó el Apache, según el relato de Ferdinand. “Va directo al grano y sin pedir disculpas, tal como era en el vestuario y en la cancha”, agregó el inglés sobre la personalidad de Tevez durante el encuentro.

El traspaso se concretó en 2009, al cabo de dos temporadas de Tevez en Old Trafford, entre 2007 y 2009, lapso en el que disputó 63 partidos de Premier League, marcó 19 goles y repartió nueve asistencias. En su primera campaña convirtió 14 tantos y fue pieza clave para la conquista de la Premier League y la Champions League 2007/08. Al año siguiente sumó cinco goles en la liga y otro título doméstico antes de cruzar de vereda hacia el Manchester City.

La salida de Tevez generó un fuerte impacto en su momento por la rivalidad histórica entre los dos clubes de Manchester y por el peso específico que tenía el delantero en el plantel dirigido por Alex Ferguson. En el City, el Apache se convirtió en una figura central del crecimiento institucional: en la temporada 2011/12 integró el equipo que conquistó la Premier League, el primer título liguero del club en 44 años.

Carlos Tevez fue multicampeón en el Manchester City (Mandatory Credit: Action Images / John Sibley Livepic)
Carlos Tevez fue multicampeón en el Manchester City (Mandatory Credit: Action Images / John Sibley Livepic)

El reencuentro entre ambos quedó reflejado también en las redes sociales de Ferdinand, donde compartió fotografías recientes y de archivo junto al exfutbolista argentino. En una de las imágenes que más repercusión generó, se lo ve al inglés bromeando con intentar quitarle la medalla de campeón de la Premier League 2011/12 que Tevez ganó con el City. “¡Eso es mío!”, escribió Ferdinand, en alusión al fallo que llevó a varios clubes a reclamar que le fueran retirados títulos al club ciudadano por incumplimientos al fair play financiero.

En otra publicación, el exdefensor compartió una imagen junto al Apache durante su etapa como compañeros en el United y una postal de un Derbi de Manchester, ya con ambos como rivales en el campo de juego. “Qué jugador... qué tipo. Te extrañamos”, escribió Ferdinand al pie de la fotografía, en un mensaje de reconocimiento hacia quien fuera su compañero y luego adversario en las dos décadas siguientes al cruce de 2009.

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