Sociedad

Violento choque entre un camión y un tractor en La Pampa: un conductor murió y el otro fue hospitalizado

La víctima fatal, un vecino de Santa Rosa de 37 años, fue trasladada al Hospital Padre Buodo de General Acha, donde falleció. El camionero, con politraumatismos y presunta fractura de fémur, permanece internado

Violento choque entre un camión y un tractor en La Pampa: un conductor murió y el otro fue hospitalizado
El conductor del tractor salió despedido de la maquinaria y falleció tras ser trasladado al Hospital Padre Buodo
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Un hombre de 37 años murió este martes tras un choque frontal entre un tractor y un camión sobre la Ruta Provincial 18, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Doblas, en la provincia de La Pampa. El conductor del rodado mayor quedó atrapado en los hierros retorcidos de su cabina y fue derivado en grave estado al hospital de Santa Rosa.

El hecho se produjo en horas de la mañana cuando un tractor marca Zanello avanzaba a baja velocidad con dos ruedas sobre el asfalto y las restantes sobre la banquina. En el mismo sentido circulaba un camión de transporte de cargas proveniente de la ciudad bonaerense de Azul, que impactó de lleno contra la parte trasera del rodado menor.

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La violencia del golpe fue tal que le arrancó por completo la rueda trasera izquierda al tractor, lo que hizo que el vehículo cruzara la calzada y diera varios tumbos hasta volcar en el costado de la ruta, en la banquina, de acuerdo con la información de Diario Río Negro.

El conductor del tractor, oriundo de Santa Rosa, salió despedido del habitáculo a raíz de los giros de la maquinaria y sufrió lesiones de extrema gravedad. Trasladado de urgencia al Hospital Padre Buodo de General Acha, allí se confirmó su fallecimiento. Tenía 37 años.

Violento choque entre un camión y un tractor en La Pampa: un conductor murió y el otro fue hospitalizado
Los bomberos rescataron al camionero atrapado en la cabina y la policía lo derivó en grave estado a Santa Rosa

El camionero corrió una suerte diferente pero no menos grave. Quedó atrapado dentro de la cabina, presionado entre el asiento y el volante por la grave deformación estructural del transporte pesado. Tras intensas maniobras de extricación y rescate, fue derivado al Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro de Santa Rosa, donde permanece internado con politraumatismos y una presunta fractura de fémur.

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Dada la magnitud del accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar. Dotaciones de Bomberos de Ataliva Roca estuvieron a cargo de las tareas de extricación, con el apoyo de ambulancias de los centros de salud de Macachín, Doblas y la propia Ataliva Roca.

El operativo también contó con la colaboración logística de Servicios Sociales Martín. Efectivos policiales cortaron el tránsito durante varios minutos mientras llevaban adelante las pericias para determinar las circunstancias exactas de la colisión, según informaron fuentes policiales consultadas por La Arena.

Un muerto y dos heridos por un choque frontal de camiones en La Pampa

Un hombre de 45 años, oriundo de Tigre, murió el pasado 18 de septiembre sobre la Ruta Nacional 22, a metros del puente sobre el río Colorado, tras un choque frontal entre dos camiones que dejó además dos heridos y cortó por completo la circulación vial entre La Adela y Río Colorado hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

Un camión blanco con la cabina aplastada, el parabrisas roto y el chasis expuesto a la orilla de un camino
Un choque frontal entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 22 causó la muerte de un chofer de 45 años (Policía de La Pampa)

La colisión involucró a un camión de cargas generales de la empresa Expreso Río Negro y a un transporte cisterna de Bravo Energy Argentina. Según el parte policial preliminar, el primero de los vehículos habría invadido el carril contrario instantes antes del impacto. El conductor del carguero falleció en el lugar del hecho, mientras que los dos ocupantes del cisterna sufrieron heridas sin riesgo de vida y fueron trasladados al Hospital José Cibanal de Río Colorado para recibir atención médica.

El corte total del tránsito comenzó a las 23.10 y se extendió durante toda la madrugada para permitir la remoción de los vehículos, la mercadería dispersa y el aceite derramado sobre la calzada. La presencia del camión cisterna obligó, además, a realizar tareas de contención por el derrame de líquido producido tras la colisión. La circulación se restableció a las 8, una vez concluidas las tareas de limpieza y seguridad.

El tránsito fue interrumpido en el Puesto Caminero de La Adela, en el cruce de las rutas nacionales 22 y 154, y del lado rionegrino en el control ubicado sobre la misma vía. La Comisaría Departamental de La Adela y la Unidad Regional III de General Acha coordinaron el operativo, que contó con la intervención de la Fiscalía de turno, la Agencia de Investigación Científica, bomberos voluntarios y efectivos policiales de La Adela y Río Colorado.

El Gabinete de Criminalística trabajó en la zona para establecer la mecánica del impacto, mientras que, durante la madrugada, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Acha.

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