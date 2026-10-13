Se llevó la pelota: el delantero que puede jugar para Italia, Alemania y Argentina y le marcó tres goles al Inter de Lautaro Martínez

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El delantero Nicolò Tresoldi firmó un hat-trick en la victoria del Club Brujas por 4-3 sobre el Inter de Milán, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, disputada este martes en el estadio Giuseppe Meazza. El atacante tiene la particularidad de que puede jugar para las selecciones de Italia, Alemania y Argentina.

El punta de 22 años abrió el marcador a los 30 minutos desde los doce pasos, tras una falta de Hakan Çalhanoglu sobre Carlos Forbs dentro del área. El penal fue sancionado luego de revisión del VAR y Tresoldi engañó al arquero Josep Martínez con un remate al ángulo superior derecho.

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El local empató sobre el cierre de la primera parte, ya en el único minuto de descuento señalado por el cuarto árbitro. Lautaro Martínez definió tras un contraataque con asistencia de Federico Dimarco para el 1-1.

Tresoldi se llevó la pelota (REUTERS/Daniele Mascolo)

En la segunda mitad, Tresoldi volvió a adelantar al Brujas con una definición de pierna derecha desde el centro del área, asistido por Forbs, para el 1-2. El delantero amplió la ventaja poco después con un tercer tanto propio, también de pierna derecha y junto al palo izquierdo, para el 1-3.

El Inter de Milán reaccionó por intermedio de Lautaro Martínez, quien descontó con un remate de pierna izquierda desde el centro del área para el 3-2. La respuesta del Brujas llegó de inmediato: Romeo Vermant, ingresado desde el banco en reemplazo de Jorne Spileers, definió por bajo tras un contraataque con asistencia de Forbs para el 4-2.

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Sobre el final, con siete minutos adicionales decretados por el cuarto árbitro, Ange-Yoan Bonny —quien había ingresado por Nicolò Barella— marcó para el Inter con un remate a la escuadra tras una asistencia de Aleksandar Stankovic, también en otro contraataque, para fijar el 4-3 con el que se cerró el encuentro.

En cuanto a Tresoldi, nació en Cagliari, Cerdeña, hijo de Emanuele Tresoldi, exfutbolista juvenil de la selección de Italia, y de Barbara Caffi, de origen argentino. Si bien nació en territorio italiano, se formó futbolísticamente en Alemania, donde se radicó desde joven y pasó por las divisiones inferiores del Hannover 96, club con el que debutó como profesional en julio de 2022, a los 17 años, frente al Kaiserslautern en la segunda división alemana.

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Esa trayectoria formativa le permitió obtener la ciudadanía alemana y representar a las categorías juveniles de Alemania, con las que acumuló ocho presencias en la Sub-19 y 24 en la Sub-21, con 12 goles en esta última categoría. Nunca integró las divisiones juveniles de la selección de Italia.

La combinación de su lugar de nacimiento, su desarrollo deportivo en Alemania y el origen argentino de su madre lo convirtió en uno de los pocos futbolistas con la posibilidad de vestir la camiseta de tres selecciones campeonas del mundo. Según trascendió en agosto, Tresoldi habría dado el “sí” para jugar con Italia a nivel de mayores, proceso que requiere la aprobación de la FIFA a través de la Cámara del Estatuto del Jugador, a instancias de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

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La selección de Argentina, a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), también estableció contactos con el entorno del jugador para explorar su convocatoria, tanto de cara al proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 como para la selección mayor, con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 en el horizonte. Alemania, por su parte, no descartó la posibilidad de sumarlo a la absoluta: el director de la selección, Rudi Völler, lo contactó personalmente para transmitirle que cuenta con él de cara a la Eurocopa Sub-21 de 2027.

Tresoldi llegó al Club Brujas en el verano de 2025 de forma permanente. La temporada pasada fue campeón de la liga belga y máximo goleador del torneo con 20 goles.

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