“Se asemeja mucho a un seguro de auto”: el Gobierno defendió la maniobra del BCRA con el oro tras la polémica con la AGN

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comparó las maniobras de cobertura del BCRA con el oro con un seguro de auto.

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Tras la polémica que generó el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la estrategia oficial y aseguró que la entidad obtuvo una ganancia neta superior a 2.500 millones de dólares.

Durante una conferencia de prensa semanal, Ravier sostuvo que los contratos cuestionados funcionaron como un seguro frente a una eventual caída de la cotización del metal. A la vez, indicó que el resultado debe evaluarse de manera conjunta: la suba del precio del oro generó una ganancia de USD 3.500 millones para el activo, mientras que la cobertura implicó una pérdida cercana a 1.000 millones de dólares.

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“Las posiciones de oro del Banco Central son de USD 2.500 millones positivo, ha habido ganancias por USD 2.500 millones”, afirmó el funcionario. También señaló que el oro representa el 20% de las reservas internacionales y lo definió como un activo relevante para el respaldo de la moneda.

La controversia surgió después de que la AGN cuestionara el resultado de operaciones financieras asociadas al oro durante 2025. El organismo auditor informó una pérdida de USD 1.023 millones por contratos financieros, mientras que el BCRA defendió la estrategia como una cobertura y calculó un saldo neto positivo de USD 2.505 millones al considerar también la revaluación del metal.

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Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, el 8 de enero de 2018. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

La comparación con un “seguro de auto”

El portavoz del Presidente sostuvo que la cobertura debe entenderse como un mecanismo de protección frente a la volatilidad del precio del oro, no como una apuesta sobre su evolución. “No es un error tomar una cobertura un seguro para cubrirse, justamente, de la dinámica y la volatilidad que puede mostrar el precio del oro. Entonces el gobierno o el Banco Central en este caso, tomó una medida que se asemeja mucho al caso del seguro de un automóvil”, añadió.

“Si yo compro una cobertura para mi automóvil y a lo largo de un año tengo suerte de no tener ningún tipo de accidente, lo que puedo decir al finalizar el año es que perdí dinero por haber comprado la cobertura. Aquí es lo mismo”, explicó.

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Ravier planteó que el resultado negativo de los instrumentos financieros respondió al incremento de más del 60% que registró el oro durante el período analizado. Según dijo, no era posible prever un año antes que el metal tendría esa evolución.

“Con el diario del lunes es fácil decir que el Banco Central perdió dinero por la cobertura. Pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió”, expresó.

El funcionario remarcó que, si el valor del metal precioso hubiese descendido, la cobertura habría compensado parte de esa caída. A su criterio, el objetivo de esos contratos era otorgar estabilidad a un componente de peso dentro de las reservas internacionales.

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La AGN y las operaciones con oro del Banco Central

Críticas a la AGN

Ravier también apuntó contra la AGN por describir las operaciones como especulativas y, al mismo tiempo, referirse a ellas como una cobertura. “O es una o es la otra”, sostuvo.

Para el vocero, la conducta especulativa habría consistido en evitar la contratación de una protección bajo la expectativa de que el oro seguiría en alza. “La realidad es que justamente, como no quiere el Gobierno especular qué va a pasar con el precio del oro, se cubre con un seguro tratando de darle estabilidad”, afirmó.

El informe de la Auditoría había diferenciado la revaluación contable de las reservas de oro de los resultados de los derivados. El BCRA, en cambio, respondió que ambas variables debían analizarse de forma conjunta porque los contratos formaban parte de una estrategia de cobertura.

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Ravier afirmó que esta política también fue aplicada por administraciones anteriores del Banco Central. Además, vinculó la discusión con el proceso de recomposición patrimonial que, según indicó, atraviesa la entidad desde el desequilibrio que presentaba su hoja de balance a diciembre de 2023.

“Estamos logrando recuperar una moneda sana y el camino es este, teniendo una hoja de balance ordenada”, señaló.

El vocero no precisó cuál fue la empresa que contrató la cobertura. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, respondió al ser consultado sobre ese punto.

Durante la gestión de Bausili, se concertaron operaciones de derivados que tomaron parte del oro de las reservas como respaldo. (Comunicación Senado)

La polémica del oro

La polémica se originó a partir de una observación de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los contratos financieros vinculados con parte de las reservas de oro del Banco Central durante 2025. El organismo calculó que esas operaciones arrojaron un resultado negativo de USD 1.023 millones, integrado por USD 960 millones correspondientes a los contratos y USD 62,8 millones por primas de opciones.

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La AGN separó ese resultado de la revaluación del oro por el aumento de su cotización internacional. Según el informe, la tenencia del metal registró una mejora patrimonial superior a 8 billones de pesos durante 2025, aunque sostuvo que ese efecto contable no debía compensar las pérdidas derivadas de los instrumentos financieros. Su presidente, Juan Manuel Olmos, consideró que el Banco Central se equivocó en el cálculo y cuestionó el uso de derivados con oro como activo subyacente.

El Banco Central rechazó esa interpretación y planteó que los contratos formaron parte de una cobertura sobre su posición en oro. La entidad admitió el costo de los instrumentos, pero sostuvo que respondió a la suba del precio del metal y que el análisis debía incluir tanto la revaluación de las reservas como el resultado de los derivados. Bajo ese criterio, informó una ganancia neta de USD 2.505 millones en 2025.

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También hubo diferencias sobre la naturaleza de la estrategia. Mientras Olmos habló de una apuesta fallida sobre la evolución de la cotización, la autoridad monetaria afirmó que una operación de cobertura no puede ser considerada especulativa.

El Banco Central señaló, además, que este tipo de instrumentos se utiliza desde 2007 y que los estados contables de 2025 no recibieron objeciones de los auditores externos. Además, aseguró que “la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”.