Mariano Peluffo habló sobre cómo está Julieta Prandi tras el anuncio de su separación: “La respeto”

A las afueras del edificio de Radio Mitre Mariano Peluffo se refirió a Julieta Prandi luego de que anunciara públicamente su separación de Emanuel Ortega, con quien se casó 27 días atrás (Intrusos - América)

Guardar

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de su casamiento tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Entre tensiones familiares, un casamiento con ausencias de figuras claves y, finalmente, un comunicado por parte de la modelo, la situación se convirtió en el centro de la atención mediática. En medio de ese panorama, Mariano Peluffo, colega y conductor del ciclo que comparte con ella en La 100, se refirió a Prandi ante la prensa.

Las cámaras de Intrusos (América) interceptaron a Peluffo a las afueras de la radio donde trabaja, ubicada en el barrio porteño de Palermo. “Ayer charlamos con Juli y nos contó un poco su realidad. La escuchamos, la contuvimos, somos todos compañeros, amigos y ella a partir de hoy no viene, se toma unos días, así que vamos a estar nosotros con el programa”, explicó. El conductor aclaró el motivo detrás de esos días libres. “Estaban previstos estos días, porque ella no se había tomado vacaciones en el verano guardándose estos días para esto. Pero bueno, hubo este cambio en su vida personal”, señaló.

PUBLICIDAD

Consultado sobre si el equipo sabía desde la mañana que Prandi se iba a separar, antes del posteo que ella publicó por la noche, Peluffo fue contundente: “No sé. Yo, como amigo de ella y como su compañero, charlé un ratito. No la vi bien, me contó un poco situación personal que yo le respeto y obviamente no voy a hablar, porque ella eligió no hacerlo y es lo que puso en sus redes”.

El comunicado que compartió Prandi para anunciar su separación de Emanuel Ortega (Instagram)

Ante la insistencia sobre si no tenían ninguna información previa, el conductor remarcó: “La verdad que no. Nosotros acá llegamos en el horario del programa y a las cinco y cuarto nos vamos. Siempre lo que hacemos es estar, apoyarnos cuando uno está mal. ‘Che, ¿qué pasa? ¿Todo bien?’. Y a veces uno tiene ganas de contar, a veces no”. Y sumó: “Ella ayer, teniendo en cuenta que ya hoy no venía, contó un poco esta situación porque dijo: ‘Che, yo voy a hacer un posteo después y esto va a pasar’”. Al ser consultado sobre cómo la notó, Peluffo fue claro: “Entera, súper entera”.

PUBLICIDAD

La conversación continuó con una pregunta sobre por qué Peluffo no había asistido al casamiento de Prandi con Emanuel. “Porque estábamos acá haciendo el programa. Nosotros somos súper cuidadosos con el aire de La 100. No lo descuidamos por nada”, explicó. Y agregó un dato personal: “Les cuento una intimidad. La vez que Juli estaba declarando en Campana y yo fui como testigo a declarar, creo que fue la única vez que ninguno de los dos estuvo en el estudio. Nosotros tenemos como norma inquebrantable que uno de los dos siempre está al aire, siempre, porque es la manera de cuidar el programa”.

Peluffo retomó el tema del casamiento para dar más precisiones sobre los motivos de su ausencia. “Nosotros estuvimos cuando presentó el libro en la Rural, estuvimos cuando la nombraron Ciudad Ilustre en la Legislatura, estuve en el juicio. El día del casamiento era imposible tomarse el día para acompañarla y estuvimos acá, pero la acompañamos a la distancia en una ceremonia muy íntima”, relató. Y sumó: “Lo mismo ahora también es como respetar el silencio que ella eligió y cuidarla. Hay chicos también, ellos ven todo, leen todo”.

PUBLICIDAD

Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su matrimonio civil el pasado 15 de septiembre (RSFotos)

Consultado directamente sobre si existía una infidelidad detrás de la separación, el conductor evitó confirmar versiones. “No, no hablamos de eso la verdad. Nos contó, sobre todo más a mí, el momento difícil que estaba pasando, que si iba a tomar los días igual. Seguramente se los tomará para otro destino o se quedará en la casa. Es que pase el tiempo y reponerse”, explicó.

Sobre las versiones respecto a relación íntima de Prandi y Ortega, Peluffo prefirió no opinar. “No leí más nada. Yo trato de no meterme en las redes, no leer nada”, respondió. Ante la repregunta sobre si esas declaraciones le habían hecho daño a la expareja, insistió en la misma línea: “No, hoy todo el mundo dice un montón de cosas y no está bueno porque hay chicos, hay menores. La verdad que en ese sentido yo trato de no leer nada. Si ustedes ven mi Instagram, casi no hay, ni hay posteos. Los últimos posteos son muy viejos”.

PUBLICIDAD

Luego de seis años de relación y un breve matrimonio, la pareja le puso final a su historia de amor (RSFotos)

Consultado sobre si Prandi se había casado para reavivar la relación, en medio de versiones de una crisis previa, Peluffo fue tajante: “Se casó súper feliz, los dos lo hicieron y lo que me parece es que pasó algo que no estaba en los planes de ninguno de los dos”. Y, antes de cortar la comunicación con la prensa, desde la producción le remarcaron que debía salir al aire, y Peluffo cerró con una última precisión sobre los días de licencia de su compañera: “En unos días va a estar”.

Con un relato cargado de cuidado hacia su compañera, Mariano Peluffo dejó en claro que la prioridad del equipo de La 100 es respetar el silencio que Julieta Prandi eligió sostener. Entre la sorpresa por la noticia y la búsqueda por su testimonio, el conductor evitó confirmar versiones y prefirió remarcar una sola certeza: habrá que esperar para saber qué decidirá Prandi de ahora en más.

PUBLICIDAD