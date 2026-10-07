Malvinas: qué estrategia necesita la Argentina y qué cambios proponen los especialistas al proyecto de ley

La reanudación del tratamiento en comisión reabrió el debate sobre las herramientas para sostener el reclamo frente al Reino Unido. Ezequiel Magnani y César Trejo analizaron en Infobae a la Tarde el impacto económico, la defensa y el papel de la región

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La reanudación en comisión del proyecto de ley de soberanía nacional volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de la discusión política. Pero el debate excede el contenido de la iniciativa y plantea una pregunta más amplia: ¿qué estrategia necesita la Argentina para fortalecer su posición frente al Reino Unido y generar mejores condiciones para una futura negociación?

En Infobae a la Tarde, Ezequiel Magnani y César Trejo plantearon distintas respuestas. Magnani puso el foco en el impacto de las medidas argentinas sobre los proyectos de hidrocarburos en el Atlántico Sur y sostuvo que el objetivo debe ser elevar los costos para el Reino Unido. Trejo cuestionó la estructura del proyecto y propuso separar las disposiciones vinculadas con Malvinas de las referidas a defensa, seguridad e inteligencia.

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Magnani, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Austral e investigador del CONICET, consideró que las decisiones sobre la actividad hidrocarburífera marcaron un cambio respecto de la política que había predominado durante los primeros años de la actual administración.

Según explicó, algunas medidas comenzaron a afectar las condiciones económicas de las empresas involucradas en proyectos de exploración y explotación. Entre los ejemplos mencionó la decisión de Halliburton de no prestar servicios en Sea Lion y la caída de las acciones de compañías vinculadas con esas operaciones. “Eso trae inestabilidad a toda la arquitectura financiera”, sostuvo Magnani.

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El especialista Ezequiel Magnani propuso una estrategia para elevar los costos económicos del Reino Unido en el Atlántico Sur (Infobae en Vivo)

El investigador ubicó el giro después de un período de creciente cooperación entre la Argentina y el Reino Unido. Mencionó el acuerdo Mondino-Lammy de septiembre de 2024 y señaló que, durante esos años, las empresas avanzaron en la búsqueda de financiamiento para sus proyectos.

“En esos mil días estas empresas avanzaron muchísimo para conseguir hasta USD 2.000 millones para financiar justamente estas campañas petroleras”, afirmó.

Para Magnani, la clave es modificar los incentivos económicos que permiten avanzar con la explotación de recursos en el Atlántico Sur. “Lo que tenés que diseñar es una estrategia de costos, de elevar los costos al Reino Unido en el mantenimiento de su situación de dominación colonial del territorio argentino”, planteó.

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César Trejo: “Hay que desdoblar la ley”

César Trejo, director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y excombatiente, centró su análisis en el proyecto que volvió a ser tratado en el Congreso.

Su principal cuestionamiento es que la iniciativa reúne cuestiones de distinta naturaleza. “Hay que desdoblar la ley”, afirmó.

El excombatiente César Trejo sugirió dividir el proyecto de ley para separar la causa Malvinas de las reformas en defensa e inteligencia (Infobae en Vivo)

Según Trejo, el Congreso debería discutir por separado las medidas estrictamente vinculadas con la causa Malvinas y las modificaciones referidas a defensa, seguridad e inteligencia. A su entender, esa división permitiría además construir mayores consensos políticos alrededor del reclamo de soberanía.

“Hay que tratar específicamente lo estrictamente vinculado a la causa de Malvinas y tratar después todo lo atinente a la defensa, la seguridad y la inteligencia”, explicó.

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El director del Observatorio Malvinas también reclamó una política más activa frente a los intereses económicos vinculados con el Reino Unido. Cuestionó los Acuerdos de Madrid I y II, el pacto Foradori-Duncan y el acuerdo Mondino-Lammy, al considerar que facilitaron el desarrollo de actividades económicas británicas.

“La Argentina debería usar todas las herramientas legales, todo lo que le asiste el derecho nacional e internacional, para afectar los intereses económicos británicos”, sostuvo.

Trejo consideró que esa estrategia no debería limitarse a los hidrocarburos de la cuenca Malvinas Norte, sino alcanzar también otras concesiones y actividades vinculadas con empresas británicas.

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Defensa y capacidades propias

La discusión llevó también al estado de las capacidades argentinas. Para Trejo, la defensa debe ser entendida como una política integral que incluya la industria, la ciencia, la tecnología y la educación.

“El sistema de la defensa es una estrategia completa que hace a la recuperación de las capacidades industriales, científico-tecnológicas, a la educación”, planteó.

El Congreso de la Nación reanudó la discusión del proyecto de ley de soberanía sobre la cuestión Malvinas

El excombatiente cuestionó el debilitamiento de las capacidades de defensa durante las últimas décadas y consideró que existe además una deuda educativa con la cuestión Malvinas. “Nadie puede defender lo que ignora”, resumió.

Magnani vinculó las capacidades materiales con la posición negociadora del país. Al analizar el vínculo con Estados Unidos, sostuvo que una relación política cercana con Washington no reemplaza la necesidad de contar con capacidades propias.

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“Una cosa es abrazarse y ser amigo personal con el presidente de Estados Unidos. Otra cosa es tener una robustez material en materia de defensa”, afirmó.

La dimensión regional del reclamo

Los especialistas coincidieron en que la disputa tampoco puede pensarse exclusivamente en términos bilaterales. Para Trejo, la Argentina necesita profundizar la integración con los países de América del Sur para fortalecer su posición tanto sobre Malvinas como frente a la cuestión antártica.

“La Argentina no va a poder recuperar Malvinas ni va a poder preservar sus derechos históricos sobre la Antártida” sin una política de integración regional, afirmó.

También planteó que la política exterior debe sostener determinados intereses estratégicos más allá de los cambios de gobierno. “La política internacional no puede estar sujeta a las variables ideológicas de un gobierno o de otro, sino que hay intereses permanentes”, señaló.

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La red de apoyo logístico del Reino Unido en Uruguay, Brasil y Chile exige una mayor integración de Argentina con la región (Foto AP/Teresa Suárez)

Trejo advirtió además sobre los vínculos que el Reino Unido construyó en la región desde 1982 y mencionó a Uruguay, Brasil y Chile como parte de una red que aporta sostenibilidad logística a las operaciones británicas.

Magnani coincidió y sostuvo que la Argentina debe generar incentivos concretos para que los países vecinos profundicen la cooperación con Buenos Aires.

“El Reino Unido ha construido vínculos en Uruguay, vínculos en Brasil y vínculos en Chile que le dan sostenibilidad logística y escalabilidad operativa”, afirmó.

En ese escenario, el debate sobre el proyecto de ley aparece como parte de una discusión mucho mayor. Para Magnani, la Argentina necesita elevar los costos económicos y estratégicos de la presencia británica. Para Trejo, además, debe separar el capítulo Malvinas del resto de las reformas, construir consenso político y fortalecer la cooperación regional.

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El desafío, en definitiva, es transformar el reclamo de soberanía en una estrategia sostenida en el tiempo. Eso implica combinar diplomacia, herramientas económicas, capacidades propias y alianzas regionales, pero también construir una política de Estado que sobreviva a los cambios de gobierno.

“La mejor señal que le podemos brindar a la potencia invasora de nuestras islas es que vean una clase política, una dirigencia política argentina, que oficialismo y oposición de alguna manera estén unidos en este concepto”, sostuvo Trejo.

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